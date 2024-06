Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo in Friuli: tre giovani dispersi, erano in acqua abbracciati

Tre giovani, due ragazze ed un ragazzo, risultano dispersi in Friuli Venezia Giulia per la piena del Natisone. Le ricerche sono in corso e proseguiranno anche nella prossima notte. I vigili del fuoco avevano tentato di salvarli, ma nessuno dei tre giovani è riuscito a prendere le corde che sono state gettate. L’allarme era stato lanciato per mezzo di un telefono in quanto i tre ragazzi erano su un isolotto nel fiume e l’acqua continuava a salire con grande velocità.

Terremoto oggi Enna M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa di M 2.1 lungo la costa di Messina

Nelle vicinanze è stata trovata un’auto vuota con targa romena. Gli allagamenti e le esondazioni dovute alle piogge di grande durata hanno provocato anche l’apertura di alcuni bacini per facilitare il deflusso delle acque. Anche in Trentino la Protezione civile ha confermato che i laghi vengono tenuti sotto osservazione, ed in alcuni casi sono state effettuate operazioni di pompaggio. Chiuse anche alcune strade come la provinciale 233, in località Frassilongo. In Veneto i disagi maggiori a causa del maltempo si sono verificati nella località balneare di Bibione con l’allagamento di alcune strade del centro cittadini, mentre nella provincia di Vicenza molti campi sono stati allagati nei comuni di San Vito di Leguzzano e Monte di Malo.

Auguri buona Festa della Repubblica 2024/ Frasi, canzoni e spunti da Masini e De Gregori

Ultime notizie, Berlino apre all’utilizzo di armi tedesche in suolo russo

Continuano le nazioni che aprono all’utilizzo delle proprie armi in territorio russo da parte dell’Ucraina, e l’ultima in tal senso è stata la Germania. Come si legge su TgCom24.it, Berlino ha infatti fatto sapere che Kiev può usare i propri armamenti in territorio nemico e lo stesso avrebbero fatto anche gli Stati Uniti.

Secondo Politico, infatti, Joe Biden avrebbe dato il suo ok “segreto” a colpire con armi americani il suolo russo ma solo nella zona di confine con Kharkiv e non con armi a lungo raggio. Al gruppo si è unita anche la Danimarca che ha precisato: “L’Ucraina potrà utilizzare gli F-16 forniti dalla Danimarca per colpire obbiettivi militari in territorio russo”, così come affermato dal ministro degli Esteri danese Rasmussen, mettendosi in coda alla Finlandia e alla Polonia. L’Italia invece dice no, così come precisato dal ministro degli esteri Tajani: “Siamo pronti a inviare altre armi ma è importante usarle dentro l’Ucraina”, e Crosetto ha spiegato: “Vietato dalla costituzione usarle in territorio nemico”.

NATISONE IN PIENA, TRE GIOVANI DISPERSI/ Quando la bellezza si capovolge in una tragedia inattesa e insensata

Ultime notizie, Saman Abbas: arrestata la mamma in Pakistan

E’ stata arrestata in Pakistan la mamma di Saman Abbas. La donna, già condannata in contumacia all’ergastolo per l’omicidio della figlia, è stata rintracciata ieri mattina vicino al confine con il Kashmir dopo che per due anni si era resa di fatto latitante.

Prima era stato catturato il marito, quindi arrestato e poi estradato dopo una lunghissima trafila, mentre ora è toccato alla madre, ritenuta responsabile come il resto della famiglia (tranne il fratellino), dell’omicidio della povera 18enne pakistana di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nazia, la mamma di Saman, è ora nelle mani delle autorità: a questo punto scatterà l’iter per estradare la donna in Italia, sperando sia il più breve possibile.

Ultime notizie, Donald Trumo condannato nel processo sul caso Stormy Daniels

E’ arrivata la sentenza in merito al processo a Donald Trump sul caso della pornostar Stormy Daniels: l’ex presidente degli Stati Uniti è stato giudicato colpevole. Lo scrive TgCom24.it, ricordando come il tycoon texano sia diventato il primo ex presidente americano ad essere stato condannato in un processo penale. Nel contempo sempre Trump sarà il primo presidente che correrà per la Casa Bianca nelle vesti di pregiudicato. Nonostante la condanna, comunque, l’ex commander in chief potrà presentarsi alle elezioni degli Stati Uniti che si terranno il prossimo novembre 2024, ma in ogni caso la condanna rappresenta una macchia che resta indelebile sul tycoon.

A stretto giro di posta è giunta la replica del noto manager che ha commentato con le dure parole: “È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente”. L’ex presidente degli Stati Uniti ha parlato al termine del processo, fuori dall’aula del tribunale di New York, specificando che “continuerà a combattere” e che “Il vero verdetto sarà il 5 novembre”, riferendosi ovviamente alle elezioni presidenziali che si terranno appunto negli Stati Uniti.

Ultime notizie, Grande Italia al Roland Garros

Nelle sfide di ieri degli Internazionali di Francia Jannik Sinner ha vinto il suo match contro il russo Kotov per 3 – 0, con un triplo 6 – 4 e si è qualificato per gli ottavi di finale.

Il tennista italiano ha disposto con facilità dell’avversario e negli ottavi avrò, a fargli compagnia, anche un altro tennista italiano, Matteo Arnaldi, che ha ottenuto un successo di prestigio battendo la testa di serie numero 6, il russo Zverev, per 3 set a 0. Ottime notizie anche in campo femminile dove avanza al prossimo turno anche Elisabetta Cocciaretto, che in due set ha eliminato la russa Samsonova, numero 17 del ranking mondiale, ed ora affronterà la Gauff.

Ultime notizie, la nomina dei cavalieri del lavoro

Il presidente Mattarella nella giornata di ieri ha nominato i nuovi Cavalieri del Lavoro, 25 in totale, tra i quali spicca il nome di Marina Berlusconi, figlia maggiore dell’ex Premier e leader di Forza Italia. Nel ricevere questa onorificenza, Marina Berlusconi la ha dedicata alla memoria del padre, anche lui insignito di questa onorificenza nella cerimonia del 1977.

Tra gli altri insigniti spiccano i nomi didi Caterina Caselli, che dopo essere stata una famosa cantante è ora a capo di una casa di produzione discografica, della stilista Chiara Boni, di Carlo Cimbri, emiliano che si occupa del ramo assicurazioni, e di Raffaella Leone, tra le maggiori produttrici cinematografiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA