Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Manovra, governo pone fiducia sul testo (23 dicembre)

Il governo mette la fiducia sulla legge di Bilancio nella seduta domenicale. Una decisione necessaria per chiudere i lavori sulla Manovra evitando così lo spettro dell’esercizio provvisorio che ha innescato la dura reazione delle opposizioni. Il voto della fiducia è in programma oggi: in caso di esito positivi la Manovra verrà approvata definitivamente. Dopo l’approvazione al Senato, sempre con la fiducia, il testo è arrivato blindato alla Camera. La mossa del governo è stata ufficializzata all’Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. «Abbiamo portato a termine un “piccolo miracolo”, come lo ha definito giustamente il ministro Gualtieri. Non è stato facile perché questo governo è nato qualche mese fa, in un contesto del tutto inaspettato», il commento di Ubaldo Pagano, deputato Pd e relatore di maggioranza, presentando la Manovra alla discussione generale.

ULTIME NOTIZIE, TRUMP: “PELOSI VIOLA COSTITUZIONE”

Per il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, nonostante il sì della Camera sul suo impeachment, la speaker della Camera Nancy Pelosi non sta rispettando le normative della Costituzione. La critica riguarda anche la decisione dei dem di non portare a conoscenza i capi di accusa a suo carico. Trump definisce tali decisioni comportamenti sleali. Nel giorno della votazione alla Camera Nancy Pelosi non ritiene giusto che ad un processo il leader dei senatori Mitch McConnell possa collaborare con l’avvocato della Casa Bianca per impostare una difesa. Per il premier russo Putin le accuse contro il presidente degli Stati Uniti sono del tutto infondate. Trump ha fatto circolare sui vari social la dichiarazione resa da Putin sulla questione impeachment. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato anche degli accordi raggiunti con Pechino. L’intesa raggiunta porterebbe ad una svolta importante per l’economia dei due Paesi.

ULTIME NOTIZIE: NATALE, GLI AUGURI DELLA ROYAL FAMILY

Il figlio, il nipote, il pronipote e l’intera famiglia della regina Elisabetta sono stati fotografati mentre preparavano un dolce per le feste natalizie. Tutti insieme in vista del santo Natale. Il principe Williams, George, il principe Carlo e la regina Elisabetta hanno devoluto il dolce in beneficenza. Oltre al dolce, la famiglia reale ha programmato altre iniziative di beneficenza. La famiglia reale passerà il Natale a Sandringham, nella contea di Norfolk, tenuta privata della regina. A Natale la famiglia reale parteciperà alla santa messa. Seguirà il pranzo e non mancheranno le passeggiate e giochi per tutta la famiglia.

Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, alla guida della propria autovettura ha investito due ragazze di 16 anni – Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli – nella zona del ponte Milvio, nella zona centrale di Roma, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia. Una zona molto frequentata dai giovani per i locali più importanti di Roma. Al momento dell’impatto le due giovani ragazze stavano attraversando la strada, resa scivolosa a causa dell’intensa pioggia: sono morte sul colpo. Scene drammatiche per gli amici ed i famigliari delle vittime. Gli agenti della Polizia locale del Gruppo Parioli sono intervenuti subito sul luogo del sinistro. I medici sanitari, giunto sul luogo dell’evento, non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle giovani ragazze. Le analisi del sangue hanno rivelato nel pomeriggio che guidava sotto effetto di alcol e droga. Ora è indagato per omicidio stradale. Per ora non sarebbe stata valutata l’ipotesi dell’arresto, ma potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.



