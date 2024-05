Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni vs Schlein: sfida a distanza al Festival di Trento

Al Festival dell’ Economia di Trento è andato in scena un acceso confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sui temi di redditometro premierato e salari. La presidente del Consiglio ha dichiarato di avere sospeso la norma sul redditometro per analizzarla meglio e di ritenere il premierato una riforma necessaria per il paese. In merito all’osservazione di Schlein circa la povertà del lavoro la premier ha ribattuto che la situazione è imputabile ai disastri compiuti dalla sinistra al governo.

Choc nel mondo accademico: è morto Franco Anelli, rettore dell’università Cattolica di Milano. L’episodio si è verificato giovedì sera ma è stato reso noto solo nella mattinata di ieri, venerdì 24 maggio 2024. Inizialmente si parlava di circostanze da accertare in merito al decesso del rettore, ma in seguito è stata confermata la notizia che purtroppo circolava, quella del suicidio.

A comunicare il decesso del 61enne giurato e avvocato è stata la stessa Università Cattolica attraverso una nota in cui si leggeva: “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”. Anelli si sarebbe suicidato gettandosi dal sesto piano del palazzo in centro a Milano in cui viveva, così come confermato dagli investigatori che si sono recati sul posto, nonché dal medico legale che ne ha accertato la morte. Escluso l’intervento di terze persone.

Ultime notizie, approvato il decreto salva casa

Il governo ha approvato nella giornata di ieri il decreto legge cosiddetto “salva casa”. Come previsto in occasione del consiglio dei ministri che si è svolto nella mattinata di venerdì 24 maggio 2024, l’esecutivo ha “bollinato” la proposta del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Cosa contiene al suo interno? Nel resto si parla di “misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Il leader della Lega, subito dopo l’approvazione, ha commentato dicendo: “Un decreto di buonsenso che regolarizza piccole difformità, liberando finalmente gli uffici comunali da milioni di pratiche edilizie e restituendo il pieno utilizzo degli immobili ai legittimi proprietari”. Come spiegato dallo stesso si potranno quindi sanare delle difformità di poco conto della propria abitazione senza incorrere in multe salate o penali.

Ultime notizie, morta l’anziana a Roma centrata da un colpo di pistola

Nella giornata di ieri è giunta la drammatica notizia della morte di Caterina Ciurleo, la donna che è stata colpita da un proiettile a Roma mentre si trovava in auto con un’amica. La polizia ha individuato cinque bossoli a terra e l’ipotesi è che qualcuno abbia sparato cinque colpi fra cui quello che purtroppo ha colpito a morte la povera anziana.

Gli spari sarebbero partiti da un’auto rossa e al momento è caccia al responsabile. La pista più accreditata è che comunque l’81enne non fosse l’obiettivo di chi ha sparato, di conseguenza si tratterebbe di una vittima accidentale, colpita per errore. Illesa l’amica che era in auto con la vittima: indagini serrate in corso per risalire nel più breve tempo possibile al responsabile, ora ancor di più vista la morte dell’anziana.

Ultime notizie, la guerra in Israele

La Corte internazionale dell’Aja ha ordinato a Israele di fermare l’offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. Contestualmente la Corte ha chiesto ad Hamas il rilascio immediato degli ostaggi israeliani, di cui oggi sono stati ritrovati altri 3 corpi.

Nel frattempo l’offensiva israeliana sulla striscia di Gaza è andata avanti: secondo l’agenzia Wafa i bombardamenti avrebbero preso di mira un deposito di aiuti umanitari, provocando 12 morti e numerosi feriti.

Ultime notizie, lo stato di salute di Kate Middleton

Lo stato di salute di Kate Middleton continua a tenere con il fiato sospeso il Regno Unito. La Principessa del Galles, che si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva per curare un tumore, ha rinviato a data da destinarsi il ritorno agli impegni ufficiali, alimentando indiscrezioni sulle sue reali condizioni. Secondo alcune fonti nei prossimi mesi sarà la principessa Beatrice, figlia di Andrea e cugina dell’erede al trono, a sostituirla temporaneamente.

Ultime notizie, le news da cinema e musica

George Lukas il regista americano di Guerre Stellari riceverà la palma d’oro alla carriera al Festival di Cannes. Secondo i bookmakers il nostro Paolo Sorrentino con Parthenope è tra i candidati alla vittoria. Loredana Bertè e gli Eiffel 65 hanno realizzato insieme un nuovo singolo intitolato Bestiale: un testo contro la vita frenetica destinato a diventare il tormentone dell’estate.











