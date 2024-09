Le ultime notizie di oggi non potevamo che aprirle con la triste nuova della morte di Luca Giurato. Il mondo dello spettacolo e non solo piange l’84enne presentatore e conduttore televisivo, con un lungo passato in Rai, e divenuto amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e per le sue gaffe che ormai lo avevano reso un unicum sulla scena.

Aveva 84 anni, era in vacanza con la sua moglie, quando ha avuto un infarto, un colpo fatale che purtroppo è risultato incurabile. In queste ore sono moltissimi coloro che hanno ricordato Luca Giurato, a cominciare dai colleghi come Antonella Clerici, ma anche Mara Venier, con cui il presentatore ha condotto Unomattina e Domenica In. Numerosi anche gli interventi da parte del mondo della politica, e forse il più importante e anche quello più veritiero, è stato quello del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che attraverso i suoi social ha scritto: Meloni: “Il pubblico ti ricorderà come un amico”.

Ultime notizie, Marco Bucci candidato per il centrodestra in Liguria

Il centrodestra rompe gli indugi e annuncia il candidato in vista delle elezioni regionali in Liguria che sono state indette dopo le dimissioni dell’ex presidente Toti. Il nome scelto è quello di Marco Bucci, già sindaco di Genova.

Lo ha annunciato, come riferisce TgCom24.it, una nota congiunta sottoscritta da Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, confermando così il nome di Bucci. Per Salvini si tratta di una persona “competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi”. Secondo il centrodestra grazie a Marco Bucci la “Liguria continuerà a crescere”, aggiungendo che il primo cittadino di Genova è la persona giusta per dare continuità ad una regione, appunto la Liguria, dopo l’ottimo lavoro portato avanti dal centrodestra in questi anni.

Ultime notizie, caso di febbre Dengue autoctono a Brescia

E’ stato segnalato un primo caso di febbre Dengue autoctono in quel di Brescia. Una persona è risultata infatti con il virus nonostante non abbia effettuato alcun viaggio all’estero, così come fatto sapere dall’Ats locale che ha diffuso una nota in cui si precisa che i Comuni che il paziente ha frequentato negli ultimi giorni sono già stati allertati, e gli stessi hanno già messo in atto tutti gli interventi di disinfestazione necessari in queste situazioni. In ogni caso va precisato che la febbre Dengue non è trasmissibile da uomo a uomo, visto che il contagio avviene attraverso la puntura di zanzara a sua volta infetta.

Ultime notizie, Taylor Swift voterà Kamala Harris

Taylor Swift voterà Kamala Harris ed è stata la stessa artista a comunicarlo nella giornata di ieri, subito dopo il dibattito in tv fra la vicepresidente degli Stati Uniti e Donald Trump. La popstar di livello mondiale ha quindi rotto gli indugi, annunciando il suo sostegno ai democratici a stelle e strisce, una scelta di cui, secondo il tycoon, se ne pentirà.

Swift sembra comunque decisa ed ha spiegato, tramite un post pubblicato su Instagram, che “Ho scelto Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos”. C’è tempo anche per attaccare Trump dopo un video fake pubblicato dallo stesso con protagonista proprio l’artista.