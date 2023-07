Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Mosca: “Kiev attaccherà la centrale di Zaporizhzhia”

Due droni sono stati abbattuti nella giornata di ieri nei pressi di Mosca, precisamente a Novaya Moskva, distretto amministrativo della capitale russa. Un altro è stato invece colpito nella regione di Kluga, a sud ovest di Mosca. Il sindaco ha commentato dicendo: “Gli attacchi sono stati respinti dalla difesa aerea”, e per diverse ore gli atterraggi e i decolli all’aeroporto Vnukovo sono stati limitati.

Intanto è uscito nuovamente allo scoperto il presidente ucraino Zelensky, che tornando sul famoso tentato golpe della Wagner ha spiegato che: “La risposta di Vladimir Putin alla ribellione del gruppo paramilitare Wagner è stata debole, e il presidente russo sta perdendo il controllo sulla sua gente”, le sue parole durante un’intervista alla Cnn: “Abbiamo visto che il presidente russo non ha il pieno controllo. Il fatto che la milizia Wagner si sia mossa in profondità in Russia e abbia preso il controllo di alcune regioni mostra quanto sia facile. Tutto quel potere verticale di cui disponeva Putin si sta sgretolando”. Putin dal suo canto ha fatto sapere che il popolo russo è “Più unito che mai”. Da segnalare infine l’ennesima alta tensione in merito alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, con Mosca che si dice convinta che l’Ucraina attaccherà la stessa centrale, ma Kiev nega.

Ultime notizie, bimbo di due anni morto in piscina

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri a Novi di Modena, nel modenese, dove un bimbo di due anni è morto annegato. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, il piccolo è deceduto mentre stava facendo il bagnetto in una piscina che era stata montata pochi giorni fa di fronte alla propria abitazione. Non è ben chiara la dinamica ma secondo le prime indiscrezioni sembra che il bambino abbia approfittato di un attimo di distrazione dei genitori, dopo di che sarebbe finito in acqua in maniera accidentale, quasi sicuramente accedendo da solo alla piscina.

Il padre si sarebbe accorto per primo dell’accaduto e quando ha visto il figlio già privo di sensi ha immediatamente chiamato l’allarme: sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118 anche con l’elisoccorso. Il piccolo è stato trasportato al Policlinico di Modena dove è purtroppo è deceduto. I carabinieri hanno aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto nel dettaglio.

Ultime notizie, è tornato il Nino: allarme della WMO

E’ allarme da parte dell’Organizzazione meteorologica internazionale Wmo, in merito alla minaccia del Nino, fenomeno atmosferico di riscaldamento dell’oceano Pacifico tropicale centrale e orientare, che potrebbe portare ad un caldo record in diverse parti del globo. “L’arrivo del Nino aumenterà di molto la probabilità di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani”, le parole del segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, che ha poi aggiunto che tale monito “è il segnale lanciato ai governi del mondo perché si preparino a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie”. Dall’organizzazione avvertono: “Avvisi tempestivi e azioni preventive nei confronti degli eventi meteorologici estremi associati con questo fenomeno climatico sono vitali per salvare vite e mezzi di sostentamento”. L’ultima volta che El Nino aveva fatto capolino era stato nel 2016.

Ultime notizie, la quarta frazione del Tour de France

La quarta tappa del Tour de France, che ha avuto minori difficoltà rispetto alle prime tre disputate, ha visto il primo bis stagionale, con il successo in volata del velocista belga Philipsen, cha ha goduto ancora una volta del grande lancio da parte dei suoi compagni di squadra. Secondo posto per Ewan e terzo per Bauhaus. Nella classifica generale resta al primo posto Adam Yates, in attesa della tappa di domani dove si inizieranno a scalare le classiche vette dei Pirenei.

Ultime notizie, a Tel Aviv un’auto si lancia contro i pedoni e provoca diversi feriti

Alta tensione in Israele dopo che le truppe israeliane stanno continuando nella loro operazione militare contro una città della Cisgiordania, Jenin, che ha già causato 10 vittime, secondo le autorità di Tel Aviv, tutti miliziani palestinesi. Abu Mazen ha dichiarato che l’operazione delle truppe israeliane è un vero e proprio “crimine” e che questo attacco contro i pedoni a Tel Aviv è una risposta da parte dei palestinesi.

Negli attacchi contro Jenin si contano anche oltre 100 persone ferite e molti sono fuggiti dai campi per evitare di rimane intrappolati. In totale nel corso della prima metà del 2023 i morti israeliani a causa degli attentati palestinesi sono stati 23.

Ultime notizie, il meteo del fine settimana

Il prossimo fine settimana si preannuncia come molto caldo e le temperature torneranno a salire con la possibilità di punte sopra i 45 gradi in Sardegna. L’aria calda che provocherà questa impennata delle temperature è in arrivo dall’Algeria. Fino a quei giorni però, sul nostro paese resteranno le possibilità di isolati temporali. Il caldo dovrebbe rimanere stabilmente sull’Italia almeno fino alla seconda decade di luglio.

Ultime notizie, due sparatorie negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti un uomo armato ha sparato a Philadelphia, uccidendo quattro persone, mentre in Texas, a Fort Worth, si sono registrati degli spari subito dopo una festa di quartiere con 3 morti. A Philadelphia il responsabile della sparatoria è stato un uomo di 40 anni che indossava un giubbotto antiproiettile ed ha sparato con un fucile Ar-15 e con una pistola.

La sparatoria è avvenuta per strada ed oltre ai morti sono stati feriti anche due bambini che sono stati ricoverati in ospedale, mentre l’uomo è stato tratto in arresto dalla polizia, che sta cercando di capire il movente di questa azione. Poco più tardi è avvenuta la sparatoria a Fort Worth, che potrebbe essere collegata ad una sfida tra gang locali. In questo caso oltre ai tre morti si registrano anche 8 feriti.











