Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Musk rinuncia a Twitter, il social: “Gli faremo causa”

Elon Musk ha deciso di ritirare la proposta di acquisto del social network Twitter da 44 miliardi di dollari. A comunicare la decisione del patron di Tesla è stato il suo team legale, che ha appunto fatto sapere che l’offerta presentata negli scorsi mesi non sarà più valida per via dell’impossibilità di conoscere il numero effettivo di profili spam presenti nello stesso social. Musk, prima di concludere l’operazione, aveva chiesto a Twitter di dimostrare che i profili fake fossero meno del 5 per cento, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Twitter ha replicato annunciando un’azione legale affinchè Elon Musk possa concludere l’operazione, e l’azienda si dice “fiduciosa” di poter vincere.

Bollettino vaccini covid oggi 9 luglio/ 138.4 milioni di dosi totali somministrate

Ultime notizie, morto ex premier Giappone Shinzo Abe

E’ morto l’ex premier del Giappone Shinzo Abe, Il 67enne politico è stato vittima di un attentato, raggiunto da due colpi di pistola sparati alle spalle da un 41enne che è stato successivamente bloccato e arrestato. Secondo quanto riferito dai media nipponici, citando gli operatori sanitari, l’ex primo ministro giapponese non dava “segnali di vita” subito dopo essere stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco, una pistola che l’attentatore aveva nascosto nell’obiettivo della sua fotocamera. Shinzo Abe è stato primo ministro giapponese dal dicembre del 2012 fino al settembre del 2020, per quasi otto anni, ed è quindi il premier rimasto più a lungo in carica in Giappone. Poche ore dopo la notizia dell’attentato è giunto purtroppo il tragico aggiornamento del decesso.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 luglio/ -1 in T.I., positività 24.5%

Ultime notizie, monitoraggio Iss: aumentano intensive e RT

Nel consueto monitoraggio Iss di ieri sui dati covid della settimana, è stata certificata la curva in salita dei contagi. Con la crescita dei casi aumentano anche i ricoverati, e gli allettati nei reparti di terapia intensiva si sono portati al 3.5 per cento dal 2.6 della settimana precedente. In crescita anche i posti letto covid occupati in area non critica, passati dal 10.3 per cento all’attuale 13.3 per cento. Il monitoraggio Iss ha certificato anche l’incremento dell’Indice Rt, passato dall’1.30 della precedente rilevazione all’attuale 1.40, riferito al periodo 15-28 giugno 2022. In crescita anche l’incidenza, il numero totale dei contagi covid su 100mila abitanti, che la scorsa settimana era pari a 763 e che oggi è di fatto esploso a quota 1.071, chiara conferma di quanto Omicron 5 sia altamente contagioso.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 luglio/ Positività 27.1%, +350 contagi

Ultime notizie, guerra in Ucraina: “Severdonetsk sull’orlo del disastro umanitario”

Prosegue la guerra in Ucraina e la situazione in certe zone della nazione è davvero drammatica. Lo confermano le notizie che giungono dalla città di Severodonetsk, attualmente occupata dai russi, che secondo le autorità locali “è sull’orlo di un disastro umanitario”, non essendoci approvvigionamenti di acqua, gas, elettricità, e piovono i saccheggi da parte dell’esercito della Federazione e delle 15mila persone rimaste lì nonostante i bombardamenti. “A Severdonetsk l’80% degli alloggi è stato distrutto o danneggiato. Le persone tornano alle loro case che sono rimaste in piedi per prendere le loro cose ma trovano gli appartamenti svuotati – racconta Gaidai, capo militare regionale ucraino di Lugansk in esilio, così come scrive il Guardian – entrati in città, i russi prima hanno deportato parte della popolazione locale e poi hanno fatto razzie portando via tutto quello che hanno trovato, mobili, elettrodomestici”. E ancora: “Dalla fine di febbraio i russi hanno bombardato le infrastrutture distruggendole quasi completamente e un grave problema sono le acque reflue: gli impianti di trattamento non funzionano, così come le stazioni di pompaggio, le acque si accumulano. I cadaveri sono stati seppelliti nei cortili o sono rimasti sotto le macerie degli appartamenti colpiti. A Severodonetsk – ha concluso – c’è un disastro umanitario”. Nel frattempo il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha lasciato in anticipo la riunione del G20 in corso a Bali, affermando che la Russia non può essere accusata di avere scatenato una crisi alimentare globale a causa del conflitto con l’Ucraina. Secondo Lavrov le sanzioni contro la Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra e pertanto, in questa fase,non c’è nulla di cui parlare con l’Occidente. Intanto l’offensiva russa in Ucraina non accenna a diminuire. La notte scorsa alcuni missili della Federazione hanno colpito hangar agricoli vicino ad Odessa, distruggendo tonnellate di grano.

Ultime notizia, hotspot Lampedusa al collasso

Torna ad essere al collasso l’hotspot dell’isola di Lampedusa a seguito dei molteplici sbarchi di migranti avvenuti negli ultimi giorni. A denunciare una situazione ormai insostenibile è stato il deputato del Pd Erasmo Palazzotto, che attraverso una nota ha fatto sapere: “Persone che dormono sulla loro urina, servizi igienici implosi, blatte in mezzo ai materassi buttati a terra – si legge sull’agenzia Ansa – stamattina nel centro ci sono oltre 2100 persone. Non si tratta di un’emergenza sbarchi, ma di un’emergenza legata all’incapacità gestionale”. E ancora: “Non si comprende come un paese come l’Italia non sia in grado di svuotare il centro con regolare tempestività. Non c’è motivo di far arrivare l’hotspot di Contrada Imbriacola al collasso. È disumano tenere in queste condizioni 4 donne incinte e diversi bambini in età pediatrica a contatto con casi covid accertati, sospetti casi di tubercolosi mettendo a rischio la salute di soggetti vulnerabili e donne incinte”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Sul fronte della pandemia si sono registrati 100.690 nuovi positivi e 105 decessi, a fronte dei 107.240 nuovi contagi e 94 decessi di ieri. Il tasso di positività scende dal 28,4% al 27,1% mentre crescono ricoveri ordinari e terapie intensiva, con 9 regioni classificate a rischio alto. Il Ministro della Salute Speranza invita ad aumentare il livello di guardia, utilizzando le mascherine nei luoghi chiusi ed accelerando la quarta dose per le categorie più fragili.

Ultime notizie, Marmolada: individuata la decima vittima

Sulla Marmolada proseguono le ricerche degli escursionisti dispersi dopo il crollo del ghiacciaio avvenuto domenica scorsa. I soccorritori hanno individuato la decima vittima e sono tornati sul terreno utilizzando i droni nella speranza di avvistare i corpi delle persone che mancano ancora all’appello. Il bilancio della tragedia è di 11 tra morti e dispersi, con la speranza di ritrovare altri superstiti ormai praticamente nulla. Le ricerche proseguiranno fino a quando le condizioni meteo lo permettono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA