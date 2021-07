Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: nuovi casi Covid nel villaggio olimpico (19 luglio)

Le ultime notizie relative al Coronavirus parlano di 3.127 nuovi contagi e 3 decessi nelle ultime ventiquattro ore, a fronte dei 3.121 nuovi positivi e 13 morti di 48 ore fa, ma con 80mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività è salito all’1,9%. I dati mostrano una risalita della circolazione del virus e una discesa dell’età media dei positivi, oggi pari a 28 anni. L’andamento della curva evidenzia altresì come le maggiori occasioni di socializzazione che offre l’estate stiano alimentando i contagi. Ecco perché il Governo sta lavorando a un decreto per definire i nuovi criteri dei colori delle regioni e le modalità di utilizzo del Green Pass: l’ipotesi sul tavolo è quella di renderlo obbligatorio per accedere a concerti, teatri, stadi, piscine, palestre e alle sale interne dei ristoranti.

Avvocatura Stato chiede risarcimento a Palamara e Sallusti/ "Libro danno di immagine"

Ultime notizie, Olimpiadi Tokyo 2020: nuovi casi di positività al Coronavirus

Mentre l’Italia assiste alla crescita dei contagi e del tasso di positività, aumentano i casi tra gli atleti del villaggio olimpico a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si svolgeranno senza pubblico. Il Governo nipponico non vuole rinunciare a questo evento, già posticipato di un anno, anche se buona parte dell’opinione pubblica si dice contraria allo svolgimento dei Giochi, temendo nuovi positivi.

GREEN PASS, NUOVO DECRETO COVID 1 AGOSTO/ Salvini: “Obbligo locali? Caz*ata pazzesca”

Ultime notizie: situazione Coronavirus all’estero

In Inghilterra, nonostante i contagi abbiano già superato le 50mila unità al giorno, da domani verranno rimosse tutte le restrizioni anti-Covid. Si ipotizza che i nuovi positivi possano così arrivare ad oltre 100mila su base giornaliera. Anche in Grecia la situazione è data in peggioramento, tanto che sull’isola di Mykonos è stato ripristinato il coprifuoco notturno. Il timore di nuove restrizioni sta generando inevitabili ripercussioni sul turismo: fioccano le disdette degli italiani che avevano prenotato vacanze in Grecia, Spagna e Malta, così come quelle degli stranieri che pensavano di trascorrere le ferie nel nostro Paese. Resiste il turismo di prossimità, con particolare interesse per i piccoli borghi.

G8 Genova, padre Zanotelli “mai fatta giustizia”/ Don Ciotti: “serve movimento 2001”

Ultime notizie, alluvione Germania: Angela Merkel nelle zone colpite

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è recata in visita alle zone colpite dall’alluvione in Germania e ha dichiarato che in lingua tedesca non esiste un termine in grado di definire la devastazione alla quale ha assistito con i propri occhi. In landa tedesca il bilancio provvisorio della catastrofe è di 156 morti, ma si cercano ancora decine di dispersi e i numeri sono destinati ad aumentare. In Belgio le vittime sono attualmente 27.

Ultime notizie, lite per futili motivi: marocchino investe tre ragazzi

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi sulle nostre colonne nelle scorse ore, a seguito di una lite per futili motivi un cittadino marocchino di 30 anni ha investito con l’automobile tre ragazzi all’esterno di un locale di Pavia. Una diciannovenne si trova ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Ultime notizie F1, Hamilton vince il GP di Silverstone

La Formula 1 ha riservato forti emozioni a Silverstone in occasione del GP domenicale: Lewis Hamilton, malgrado una penalità di dieci secondi, ha trionfato davanti al pubblico amico, lasciandosi alle spalle il ferrarista Charles Leclerc a soli due giri dalla fine e rendendosi protagonista di uno spettacolare incidente al primo minuto di gara. In fase di sorpasso, infatti, il campione inglese ha urtato la Red Bull di Max Verstappen, mandando fuori strada il pilota olandese e costringendolo a ricorrere alle cure dei medici.

Ultime notizie, Festival di Cannes: trionfa il film “Titane”

Si è concluso il Festival del Cinema di Cannes, che ha visto trionfare il film “Titane” di Julia Ducournau. Tra le stelle più ammirate di questa edizione spicca senza ombra di dubbio l’intramontabile Sharon Stone, che a 30 anni da Basic Instict continua a sfoggiare una bellezza senza tempo e apparentemente inscalfibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA