Ultime notizie: esplosione a Colonia in una discoteca

Esplosione a Colonia, in Germania, dove intorno alle 7 del mattino un ordigno è scoppiato davanti l’ingresso di una discoteca, il Vanity, al centro della città. Come comunicato dalla polizia non ci sarebbero feriti ma i pannelli del soffitto del locale sarebbero crollati, mandando in frantumi le finestre. La polizia ha immediatamente chiuso la zona tra Rudolfplatz e Friesenplatz poiché potrebbe trattarsi di un ordigno posizionato volontariamente all’ingresso della discoteca: la popolazione e i turisti sono stati invitati a rimanere lontani dal centro.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Usa: sparatoria sul campo da golf di Donald Trump, “ex Presidente al sicuro”

Ultime notizie: nuovo attentato alla vita di Trump

Un uomo armato ha tentato di uccidere Donald Trump al club di golf West Palm Beach, dove il candidato presidente si trovava per disputare una partita. Un agente che precedeva il politico, ha individuato la canna di un fucile che sbucava da una recinzione ed è intervenuto sparando. L’uomo è fuggito ma è stato fermato poco dopo: si tratta di come Ryan Wesley Routh, di 58 anni.

Ultime notizie: trovati su un isolotto del Piave la mamma e la bambina scomparse

Le ricerche della mamma, la 45enne Susanna Recchia, e della figlia di 3 anni, scomparse nella giornata di venerdì, non si sono mai fermate. Un elicottero ha avvistato i loro corpi, ancora abbracciati, su un isolotto del fiume Piave nella mattinata di ieri. La donna soffriva di depressione e recentemente si era separata dal compagno: depressione aggravata dalla malattia, epilessia, della figlia di 3 anni. Susanna Recchia, che svolgeva la professione di igienista dentale, era madre di altri due bambini. Per il recupero dei corpi sono intervenuti gli operatori della Protezione civile. Secondo le prime indagini la donna è entrata nel fiume da una delle rive.

Ultime notizie: il principe Harry ha compiuto 40 anni

Il principe Harry, figlio di re Carlo III, ha compiuto ieri 40 anni, ed in questa occasione il fratello William, erede al trono d’Inghilterra, ha rotto il silenzio che durava da alcuni anni inviando un messaggio che è stato riportato sull’account ufficiale su “X” nel quale ha scritto “Buon 40esimo compleanno al duca di Sussex“. I legami del principe Harry con la famiglia reale inglese si sono fatti più tesi quando lui ha abbandonato la vita reale trasferendosi in California. Il principe in occasione del suo 40esimo compleanno riceverà anche una notevole eredità da parte della bisnonna che aveva legato il lascito allo scoccare dei 40 anni.

Ultime notizie: pesante alluvione nei paesi dell’Europa centrale ed orientale

Una pesante alluvione ha colpito diversi Paesi dell’Europa, con la Romania che si trova letteralmente in ginocchio, ma anche altre zone dell’Austria, della Slovacchia, dell’Ungheria, della Polonia e della Repubblica Ceca sono state colpite e si contano morti ed evacuati dalle città, oltre a molti black-out dell’elettricità. Le piogge ed il vento che hanno colpito queste nazioni, sono state insolitamente violente e dovute alla tempesta Boris. Le inondazioni hanno provocato la morte di 5 persone in Romania, mentre in Polonia si registra una sola vittima ed anche in Austria.

Ultime notizie: vittoria di Piastri nel Gran Premio di Baku

L’australiano Piastri ha vinto il GP dell’Azerbaijan disputato ieri sul circuito cittadino di Baku, precedendo il ferrarista Leclerc, mentre un contatto proprio ad un giro dalla fine tra Perz e Sainz, che si stavano giocando il terzo posto, ha mandato sul terzo gradino del podio la Mercedes di Russell. Per Oscar Piastri si tratta del secondo successo in assoluto in Formula Uno. Al quarto posto si è piazzato Norris che ha preceduto Verstappen. Con questo risultato il pilota olandese mantiene la testa della classifica piloti, mentre per quanto riguarda i costruttori la McLaren ha effettuato il sorpasso sulla Red Bull. Per Leclerc non è stato quindi possibile sfatare la maledizione del circuito di Baku, con Piastri che ha superato il ferrarista al 21esimo giro, impedendo così il trionfo al monegasco che non è mai riuscito a conquistare la gara nonostante le 4 partenze in pole position.

Ultime notizie: altro 2 – 0 per Luna Rossa nei confronti di American Magic

Finali di Louis Vuitton Cup davvero ad un passo per l’imbarcazione italiana. Dopo le due regate di oggi infatti Luna Rossa conduce per 4 – 0 nei confronti della barca statunitense e le manca soltanto un successo per arrivare a quota 5 che da il passaggio alla finale. Nella prima delle due regate di ieri Luna Rossa ha vinto con facilità, mentre la vittoria nella seconda è stata più rocambolesca con American Magic che ha recuperato molto dello svantaggio accumulato ed ha tagliato il traguardo soltanto 2 secondi dopo l’imbarcazione italiana.