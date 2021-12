Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, nuovo Decreto covid: da oggi il Super Green Pass

Entra in vigore a partire da oggi, lunedì 6 dicembre 2021, il super green pass, il passaporto verde rafforzato. Permetterà di accedere ai luoghi della socialità, dai ristoranti ai cinema, passando per i teatri gli stadi e via discorrendo, solo se vaccinati o se si ha fatto il covid entro i sei mesi precedenti. Obiettivo, cercare di contenere i contagi, che in Italia sono aumentati negli ultimi trenta giorni, ma senza, almeno per ora, incidere più di tanto sulle strutture sanitarie. A differenza infatti di altre nazioni, a cominciare dalla Germania, il nostro Paese sta reggendo bene questa quarta ondata, grazie ad una campagna di vaccinazione di massa che nelle ultime due settimane, spinta proprio dal nuovo decreto covid che entrerà in vigore oggi, ha visto un aumento delle prime dosi nonché delle terze dosi. Segnali positivi, ma come il covid ci ha insegnato, bisognerà valutare giorno per giorno i vari dati per capire come evolverà la situazione.

Sono parole molto significative, di quelle che lasciano il segno, quelle rilasciate nella giornata di ieri da Papa Francesco. Presente sull’isola di Lesbo, il Santo Padre ha condannato le chiusure e i nazionalismi dei vari stati, dicendo: “Chiusure e nazionalismi – la storia lo insegna – portano a conseguenze disastrose”. Quindi Sua Santità ha aggiunto: “È un’illusione pensare che basti salvaguardare se stessi, difendendosi dai più deboli che bussano alla porta. Il futuro ci metterà ancora più a contatto gli uni con gli altri. Per volgerlo al bene non servono azioni unilaterali, ma politiche di ampio respiro”. La storia “lo insegna ma non lo abbiamo ancora imparato. Non si voltino le spalle alla realtà, finisca il continuo rimbalzo di responsabilità, non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso”.

Ultime notizie, omicidio-suicidio in quel di Prato

Dramma in quel di Prato, nota cittadina della Toscana, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita. Dalle prime indagini effettuate dalle forze dell’ordine si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. L’episodio è raccontato dai colleghi dell’agenzia Ansa, che spiegano come il tutto si sia consumato nella mattinata di ieri, domenica 5 dicembre 2011, in un’abitazione sita in via Filzi dove i due coniugi vivevano da anni. Stando alla ricostruzione effettuata, l’uomo, un 72enne originario di Prato, ha ucciso la moglie, una donna anziana di 76 anni, sparandole con un fucile da caccia. Dopo aver compiuto il tragico gesto ha rivolto l’arma verso se stesso ed ha quindi fatto fuoco, togliendosi la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale nonché i vigili del fuoco. Non sono chiari i motivi di tale duplice tragico gesto ma non sono da escludere problemi economici o eventualmente situazioni di disagio dovute a malattie e vecchiaia, come spesso e volentieri accade in questi casi.

E’ morto nella giornata di ieri l’artista Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, molto popolare in particolare negli anni ’70 e ’80, protagonista di numerose trasmissione di successo. Aveva 85 anni, il suo nome vero era Antonio Morese, e aveva scelto il suo nome d’arte per via del paese d’origine, appunto Sant’Agata di Puglia, dove era venuto al mondo il 9 dicembre del 1935, quasi esattamente 86 anni fa. Era spostato da una vita, da 50 anni, con la storica moglie Giovanna, ed è stata proprio lei a dare il triste annuncio nella giornata di ieri all’agenzia Ansa. Oltre a una serie di successi televisivi e musicali, ebbe il grande merito di portare “il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore, Lu maritiello”, come ricorda proprio l’agenzia di stampa. Durante la sua carriera ha scritto 6 opere musicali moderne fra cui la più nota, “Padre Pio Santo della speranza”, che l’artista ebbe l’onore di suonare in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale della stessa opera, “Padre Pio ho bisogno di te”, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. Toni Santagata è ricordato anche per essere stato uno dei fondatori della Nazionale Attori.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri del coronavirus indica un aumento del tasso di positività rispetto al giorno precedente, raggiungendo il 2,9%. I tamponi effettuati sono stati 525.108 con 15.021 nuovi casi e 43 decessi, in calo rispetto ai 75 del giorno precedente. Per quanto riguarda i ricoveri un aumento minimo, 4 unità, per le terapie intensive, mentre è stato consistente per i reparti ordinari, con un aumento di 169 unità.

Ultime notizie, è morto Demetrio Volcic

Giornalista e saggista ed anche direttore del TG1 Rai, Demetrio Volcic è morto ieri all’età di 90 anni. Per molto tempo è stato il volto della Rai che raccontava ai telespettatori italiani quello che accadeva oltre la cortina di ferro. Inviato oltre che a Mosca anche a Praga, Vienna e Bonn, il giornalista nato a Lubiana da genitori italiani, era stato sempre un uomo che amava le battute, ma che conosceva a fondo sia le situazioni che le persone e gli intrecci che, giorno dopo giorno, si svolgevano nell’Europa dell’Est. Buongusto, buone maniere e cortesia erano i suoi tratti più evidenti.

Ultime notizie, presentati i cantanti del Festival di Sanremo

Amadeus ha presentato i cantanti che gareggeranno nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Nella categoria dei Big c’è il ritorno di Gianni Morandi che porterà in gara una canzone scritta da Jovanotti. Una collaborazione tra i due che segue quella che era avvenuta la scorsa estate con il brano intitolato “L’allegria”. Il cantante di Monghidoro ha dichiarato di essere emozionato come al debutto sul palco sanremese.

Ultime notizie, il messaggio di Mattarella nella Giornata internazionale del volontariato

Il Presidente della repubblica, Mattarella ha parlato in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, mettendo in evidenza la straordinaria energia civile che scaturisce ogni giorno da queste iniziative. Mattarella ha sottolineato come, grazie all’impegno dei volontari si riesce ad aiutare la popolazione, alle prese con una situazione molto difficile. Il volontariato, ha proseguito il Presidente della Repubblica, rinsalda fortemente i legami tra le persone.

Ultime notizie, nel Varesotto due violenze sessuali in stazione e su un treno

Due episodi di violenza sessuale sono avvenuti nelle scorse ore sera in provincia di Varese, il primo su un treno ed il secondo in una stazione. Ad agire sarebbe stata la stessa coppia di uomini e nel primo caso la vittima è riuscita a salvarsi, mentre nel secondo, nella stazione di vedano Olona la violenza è stata commessa. Su questi episodi si stanno svolgendo le indagini da parte sia della Polfer che degli uomini della Squadra Mobile varesina con visione delle immagini delle telecamere e ricerca di testimonianze dirette. Per le due ragazze entrambe in stato di choc, c’è stato anche il trasporto in ospedale.



