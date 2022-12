Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Papa Francesco: “Se malato, mi dimetto” (18 dicembre)

Le ultime notizie di oggi, domenica 18 dicembre 2022, riportano le parole di Papa Francesco, pronunciate nell’ambito di un’intervista concessa al quotidiano “ABC”. Il Pontefice ha effettuato una rivelazione inattesa: “Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già‘. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”. Anche il Pontefice Paolo VI lasciò per iscritto le sue dimissioni in caso di permanente impedimento.

ULTIME NOTIZIE, MELONI: “MIGRANTI? L’ITALIA HA ALZATO LA TESTA”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia, ha affrontato la questione migranti: “L’Italia ha smesso di accettare supinamente qualcosa di inaccettabile e ha alzato la testa. Il risultato è che si parlerà del problema. Ora partiamo dalla difesa del nostro interesse nazionale. Come è andata con la Francia? L’Italia pone il problema in Europa, che come noi stiamo gestendo la questione migratoria è un errore. Mi fa sorridere come certa stampa racconta la vicenda: ma con Macron Meloni si è vista, si è parlata? Non stiamo alle elementari. I rapporti sono meno personali e più politici. Italia e Francia difendono gli interessi nazionali consapevoli che poi si deve trovare una soluzione”.

ULTIME NOTIZIE, EMENDAMENTI GOVERNO: ARRIVA IL BONUS CASE GREEN

Per quanto concerne le ultime notizie, giungono aggiornamenti sugli emendamenti del governo sulla manovra, anche se le tempistiche si allungano (ma il rischio di esercizio provvisorio viene, per ora, fortemente smentito). Tra le novità spuntate, figurano il bonus per l’acquisto di case green (Iva ridotta del 50% per chi acquista abitazioni in classe A e B), le modifiche sugli extraprofitti e l’intesa sulle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Si valuta intanto una stretta ulteriore al Reddito di Cittadinanza, riducendo da 8 a 7 i mesi di sussidio e risparmiando circa 200 milioni di euro.

ULTIME NOTIZIE: CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO PER SINISA MIHAJLOVIC

Sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18 di domenica 18 dicembre 2022 la camera ardente in Campidoglio per Sinisa Mihajlovic, morto a soli 53 anni dopo una battaglia contro la leucemia durata più di tre anni. Ieri il post commovente su Instagram della moglie, Arianna Rapaccioni: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”. La figlia Virginia ha scritto: “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso”. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco”. La sorella Viktorija ha invece pubblicato alcuni versi di un componimento di Eugenio Montale.

ULTIME NOTIZIE, MILANO: ALTRI QUATTRO ARRESTI PER LE VIOLENZE DI CAPODANNO IN PIAZZA DUOMO

Ultime notizie da Milano: la polizia, coordinata dalla Procura meneghina, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di quattro soggetti egiziani di 19 e 20 anni per violenza sessuale di gruppo e rapina aggravata. Come rilevato dall’agenzia di stampa ANSA, i poliziotti della Squadra mobile “hanno sviluppato l’attività sugli episodi di violenze di gruppo ai danni di alcune ragazze, la notte di Capodanno 2022, durante i festeggiamenti in piazza Duomo a Milano”.

ULTIME NOTIZIE, SPORT: SOFIA GOGGIA EROICA, CROAZIA TERZA AI MONDIALI QATAR 2022

La Croazia ha superato il Marocco per 2-1 nella finale 3°/4° posto ai Mondiali Qatar 2022, confermandosi così sul podio iridato a quattro anni di distanza dall’argento conquistato in Russia. Un riconoscimento meritato per il centrocampista Luka Modric, al suo ultimo mondiale da calciatore. Passando alla Coppa del Mondo di sci alpino, va segnalata l’epica impresa di Sofia Goggia, la quale, con la mano sinistra rotta e operata soltanto 24 ore prima, ha vinto la seconda discesa di St. Moritz in 1.28.85, acciuffando il suo ventesimo successo in Coppa del Mondo e agganciando in questa speciale graduatoria un’altra azzurra “stellare”: Federica Brignone.











