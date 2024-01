Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Piano Mattei, Meloni: “E’ una nuova pagina, 5,5 mld di investimenti”

Si è tenuta nella giornata di ieri la conferenza stampa di presentazione del Piano Mattei per l’Africa, vertice che rappresenta uno snodo cruciale per quanto riguarda la politica internazionale del governo Meloni, progetto ambizioso che punta a legami sul fronte degli approvvigionamenti energetici, come riferisce RaiNews. “L’energia è uno dei pilastri del Piano Mattei per l’Africa, il piano di cooperazione e sviluppo su cui l’Italia sta lavorando con grande determinazione per costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi e sostenere la sicurezza energetica dei Paesi africani e del Mediterraneo”, le parole della premier Gorgia Meloni in occasione della Cop28 di Dubai lo scorso dicembre. Alla conferenza era presente anche il ministro degli esteri Tajani, che ha spiegato: “Favorendo la creazione di lavoro” in Africa “daremo un colpo decisivo ai trafficanti di esseri umani, che sono i nostri comuni nemici”. E ancora: “Insieme li sconfiggeremo perché, se loro investono sulla disperazione, noi vogliamo investire sulle opportunità. E le opportunità dovranno essere più forti della disperazione di ogni giovane africano”. Meloni ha invece parlato di “nuova pagina” nell’esternare il piano da 5,5 miliardi di investimenti e sviluppo. E ancora: “La presenza dell’Ue conferma il sostegno alla strategia”, in riferimento appunto alla presenza in santo dei vertici dell’Ue e di organismi internazionali.

Durante il suo intervento in Senato Moussa Faki Mahamat, presidente dell’Unione Africana, parlando del “Piano Mattei” ha gelato Giorgia Meloni, dicendo che la Premier italiana non ha consultato la sua organizzazione prima di parlare del suo approccio alla cooperazione con l’Africa. Una cooperazione che, secondo le idee della Meloni deve avvenire senza tentazioni predatorie, ma anche evitando impostazioni caritatevoli, parlando invece da pari a pari. Alla Premier sono arrivate anche le critiche espresse dal Partito Democratico e dal gruppo dei Verdi, che hanno dichiarato che i tre miliardi di Euro necessari per fare dell’Italia l’hub del gas, non possono essere prelevati dal Fondo per il clima. Mahamat ha detto di essere comunque pronto a discutere del piano, ribadendo anche che operazioni come il “fantomatico” blocco navale sono barriere di ostilità nei confronti dei paesi africani.

Ultime notizie, è morta Sandra Milo

Gravissimo lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: è morta nella giornata di ieri Sandra Milo. L’attrice aveva 90 anni e si è spenta, come riportato da TgCom24.it, nella sua abitazione, contornata dai suoi cari. A comunicare la triste nuova è stata la sua famiglia. Questo il post social pubblicato dai figli: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto., circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce”.

“Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lolllis, l’avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Federica Di Giacomo, Lorenzo Picone, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio, Maricla Verdesca, Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo sentitamente. Debora, Ciro, Azzurra”.

Ultime notizie, nastro a Settimo Torinese in mezzo ad una strada

Choc a Settimo Torinese, in provincia di Torino dove un gruppo di ragazzi ha deciso di tirare un nastro ad altezza d’uomo lungo la strada, episodio segnalato da RaiNews e avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Un automobilista è riuscito ad evitarlo grazie alla sua prontezza di riflessi, non centrandolo e non registrando conseguenze gravi. Lo stesso si è quindi fermato e l’ha rimosso.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza presente in zona, video pubblicato dalla pagina Facebook di Settimo Torinese. “Questa notte nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini un gruppo di ragazzi ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata”. “Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori”, le parole del comune. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per cercare di risalire ai responsabili. A inizio mese si era verificato un caso simile a Milano.

Ultime notizie, 56enne muore nell’auto rimasta bloccata dalla protesta degli agricoltori

A Catanzaro, un uomo di 56 anni che si trovava a bordo della propria autovettura che era rimasta bloccata dalle proteste degli agricoltori, è morto per un malore nonostante l’intervento dell’elisoccorso. Le proteste vanno avanti da giorni ed anche oggi hanno bloccato la strada statale tra Cropani Marina e Botticello creando una fila interminabile.

Dopo l’allarme dato dalla figlia sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivato un elicottero con a bordo i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo, caricandolo poi sull’elicottero stesso, ma l’uomo è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.

Ultime notizie, comunicate le materie della seconda prova scritta alla maturità

Nel 2024, le prove della maturità, come dichiarato dal ministro Valditara, si svolgeranno come lo scorso anno, quando sono tornate a ricalcare quelle degli anni pre-covid. Nella mattinata di ieri, come da tradizione, sono state comunicate le materie della seconda prova scritta, con la versione dal greco per il liceo classico e la matematica per il liceo scientifico. Una delle novità riguarda la figura dei docenti orientatori, che dopo l’esame consiglieranno i ragazzi nella scelta tra le varie università e il lavoro.

Ultime notizie, la principessa Kate ha lasciato la clinica

La principessa Kate è stata dimessa ieri dalla clinica dove lo scorso 16 gennaio era stata ricoverata per essere sottoposta ad un intervento all’addome. Da parte di Kensington Palace sono stati fatti ringraziamenti allo staff della London Clinic ed è stato emesso anche un comunicato nel quale si dice che “Il recupero procede bene”. La riabilitazione della principessa continuerà al Castello di Windsor dove è ritornata ad abitare con la famiglia. Per quanto riguarda la partecipazione ad interventi pubblici occorreranno invece altri 2 mesi, fino a Pasqua.











