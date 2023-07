Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, polemica per stop reddito di cittadinanza, Governo tira dritto

Nonostante le polemiche accese nell’Opposizione, il Governo di Giorgia Meloni tira dritta per quanto riguarda le sue decisioni sul reddito di cittadinanza. “Le persone che perderanno ora il reddito di cittadinanza – le parole del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, riportate dall’agenzia di stampa Ansa – lo avrebbero perso anche con la norma dei grillini. Anzi, grazie a noi almeno i fragili lo manterranno. Se questo è il livello dell’opposizione temo che ci toccherà governare a lungo”.

Ma non si placano le critiche dal centrosinistra e anche dalla Cgil: “Il governo – le parole del segretario Maurizio Landini – taglia il reddito a 169 mila famiglie e contemporaneamente continua a fare sanatorie fiscali. Non sta né in cielo né in terra in un Paese in cui si è poveri lavorando e in cui metà Paese fa fatica ad arrivare alla fine del mese”. Daniela Barbaresi, responsabile delle politiche sociali, aggiunge: “Centinaia di migliaia di persone dai prossimi giorni si ritroveranno senza sostegni”.

Ultime notizie, Sofia Castelli uccisa nel sonno

Emergono ulteriori dettagli in merito al brutale assassino della povera Sofia Castelli, la giovane di Cologno Monzese uccisa dal suo ex, il 23enne Zakaria Atqaoui. Secondo quanto si legge sul sito di TgCom24.it, l’omicida si sarebbe intrufolato nell’abitazione della sua vittima attraverso la porta di casa e dopo aver sottratto un mazzo di chiavi senza che la stessa se ne accorgesse.

Quando è entrato Sofia stava dormendo e a quel punto l’avrebbe colpita con diverse coltellate. La ragazza nella giornata di ieri doveva recarsi in Sardegna per festeggiare le nozze d’oro dei nonni e aveva già acquistato il biglietto aereo: un viaggio che purtroppo non farà mai. I due, spiega ancora TgCom24.it, erano insieme da tre anni, ed entrambi erano ragazzini quando si sono innamorati. Zakaria era stato persino accolto per un anno e mezzo dai genitori della giovane, in quanto la famiglia si era trasferita all’estero. Due settimane fa però si erano lasciati, quindi la lite qualche giorno prima dell’atroce delitto di sabato.

Ultime notizie, morto Vittorio Prodi

Nella giornata di ieri è morto a 86 anni, dopo una lunga malattia, Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del consiglio, nonché ex politico. Dal 1995 al 2004 è stato presidente della provincia di Bologna, mentre dal 2004 al 2009 è stato parlamentare europeo eletto con la lista Uniti nell’Ulivo. E’ stato anche professore dell’università di Bologna e ricercatore in vari istituti, essendo uno stimato fisico. “Con grande dispiacere apprendo la scomparsa di Vittorio #Prodi, uomo dall’alto profilo politico e professionale. Al fratello Romano e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze”, il tweet del deputato di Azione e Italia Viva, Ettore Rosato.

“Esprimiamo le più sincere condoglianze e vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia, in questo momento di dolore, per la scomparsa del fratello Vittorio”, aggiungono i vice capigruppo della Lega al Senato, Mara Bizzotto (vicario) e Nino Germanà. Così infine il presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti: “Nella sua vita Vittorio Prodi ha saputo coniugare la ricerca scientifica con la passione politica e l’impegno per la nostra comunità. Durante i suoi due mandati da Presidente della Provincia di Bologna e poi come Parlamento europeo, si è messo a disposizione in anni di grande cambiamento per il rafforzamento delle politiche degli enti locali e della comunità. Al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze e quelle dell’Assemblea legislativa regionale”.

Ultime notizie, Belluno: un uomo deceduto dopo volo in dirupo

Una tragedia quella accaduta nella giornata di ieri a Noach, una frazione della Valle Agordina, in provincia di Belluno: un 57enne è morto dopo essere precipitato in un dirupo. Stando a quanto riportato dal sito di RaiNews, la vittima si trovava con un’amica di famiglia al belvedere, dove si era seduto su una panchina, ma ad un certo punto si è sbilanciato troppo all’indietro, precipitando nel vuoto.

Il 57enne ha fatto un volo di circa 20 metri, quasi quanto sette piani di un condominio, quindi altri trenta lungo un bosco ripido: la donna che si trovava con la vittima ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l’uomo caduto nel vuoto non vi è stato nulla da fare. E’ stato infatti inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto. Per recuperare il cadavere ci sono voluti un elicottero, il verricello e 9 soccorritori, vista la zona impervia.

Ultime notizie, chiusi i campionati del mondo di nuoto

Si sono chiusi in Giappone i campionati mondiali delle discipline acquatiche con l’Italia che ha conquistato il bronzo in piscina nei 50 metri rana con benedetta Pilato. Gli azzurri sono ottavi nel medagliere avendo conquistato 14 medaglie in totale, due delle quali d’oro, ma classificandosi sul podio in tutte le discipline che si sono disputate in questa edizione giapponese dei mondiali. In testa al medagliere si è classificata la Cina con 40, come l’Australia, ma con 20 d’oro contro le 15 degli australiani. Un mondiale che ha messo in evidenza molti atleti nuovi in tutte le discipline.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Tra le news di oggi relative alla guerra tra Ucraina e Russia spicca quella dei due edifici colpiti e parzialmente distrutti da un drone nella regione di Mosca. Un attacco che ha provocato anche un ferito. Sempre nella giornata di oggi è arrivata una dichiarazione del leader russo Putin il quale ha affermato che il suo paese avrà q disposizione entro fine anno 30 nuove navi da guerra. Un attacco co l’utilizzo di droni è stato portato dalle forze armate ucraine anche in Crimea. Dalla Polonia sono arrivate preoccupazioni data la vicinanza di truppe della brigata Wagner al corridoio di Suwalki. Lo scalo internazionale di Vnukovo è rimasto chiuso per alcune ore.

Ultime notizie, Verstappen vince il GP del Belgio di Formula Uno

Ancora una vittoria di Max Verstappen a Spa nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno. Il pilota olandese ha preceduto il suo compagno di squadra Perez per l’ennesima doppietta della scuderia anglo austriaca. La Ferrari è tornata sul podio nella gara che precede la sosta estiva, con Charles Leclerc che partiva dalla pole position e che ha cercato di opporsi allo strapotere delle Red Bull senza però riuscirci. Il suo compagno di squadra Sainz è stato invece costretto al ritiro.

Ultime notizie, il maltempo nel nord Italia

Ancora maltempo in varie regioni del Nord Italia. In Alto Adige nella notte si sono verificati violenti temporali ed una frana si è verificata in Val Pusteria dove si sono avuti anche dei gravi danni, ma senza conseguenze per le persone. La frana ha investito 4 autovetture che fortunatamente erano senza occupanti.

In Veneto, nella provincia di Verona, ci sono stati numerosi tetti scoperchiati, mentre in Lombardia la zona più colpita dal maltempo è quella del Varesotto. A Saronno si è verificata una tromba d’aria con vari danni mentre a Gerenzano diversi sottopassi sono stati allagati dall’acqua. Nella zona, nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 40 interventi di soccorso.











