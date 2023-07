Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, proteste in Francia: 870 incendi e 700 arresti

Non si placano le proteste in Francia, causate dall’uccisione di un 17enne da parte di un poliziotto. Per la sesta notte consecutiva si sono avuti scontri violenti ed oltre 700 persone sono state arrestate. I disordini si sono verificati in molte città francesi, da Nizza a Lione ed a Marsiglia, ed anche nella capitale, in particolar modo nelle banlieu, si sono verificate delle forti tensioni. Nel sud di Parigi è stata attaccata anche la casa di un sindaco.

Le proteste stanno allargandosi anche all’estero, contagiando sia il Belgio che la Svizzera. Tra i vari numeri in aggiornamento relativi a queste proteste, spiccano i 74 edifici incendiati, così come i 577 veicoli. Per quanto riguarda i feriti, sono ben 45 tra gendarmi locali e poliziotti. Sulle strade pubbliche si sono registrati ben 871 incendi.

Ultime notizie, morta una donna a Roma travolta nella sua auto da un Suv

A pochi giorni dall’incidente di Casal Palocco che ha procurato la morte del piccolo Manuel un altro caso si è verificato sulla Laurentina con la morte di una donna di 67anni, Simona Cardone, che si trovava a bordo della sua auto, una Lancia Y, quando è stata travolta da un Suv, una Tesla, che viaggiava contromano guidato da un 20enne e sul quale si trovavano anche altri 4 coetanei.

Alcuni dettagli sono uguali a quelli dell’incidente di CasalPalocco, con un ragazzo giovane alla guida ed un veicolo di grande potenza. In questo caso la Tesla era di proprietà di una società del padre del ragazzo che esegue manutenzioni su questa tipologia di auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre la donna dalle lamiere, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

Ultime notizie, le previsioni meteo della settimana

Gli ultimi dati confermano quanto previsto per quanto riguarda le previsioni meteo sull’Italia, con instabilità e possibilità di qualche acquazzone pomeridiano fino a mercoledì, per poi virare verso un tempo stabile e soleggiato con il prossimo weekend che porterà anche il ritorno in grande stile dell’Anticiclone africano sul territorio italiano. I temporali che potrebbero avvenire nei primi giorni della settimana sono i classici “temporali di calore” che, specialmente sugli Appennini e sulle Alpi, si scatenano nel primo pomeriggio.

Ultime notizie, Verstappen vince la gara sul circuito di Zeltweg

Ancora una vittoria per Max Verstappen e la sua Red Bull sul circuito austriaco. Il pilota olandese ha dominato la gara ed è riuscito anche ad aggiudicarsi anche il punto supplementare per il giro veloce conquistandolo nell’ultima tornata dopo la sosta ai box per montare gomme fresche.

Alle sue spalle si è classificata la Ferrari di Charles Leclerc, alla sua migliore gara stagionale, precedendo la seconda delle Red Bull, quella guidata da Perez. Quarto posto per il secondo pilota della Ferrari, Carlos Sainz, che è stato però penalizzato al sesto posto. Il campione del mondo allunga ancora in classifica generale e si appresta a tentare il colpo anche nel prossimo GP che si correrà tra 7 giorni a Silverstone, in Gran Bretagna.

Ultime notizie, la seconda tappa del Tour de France

Grande spettacolo anche nella seconda tappa del Tour che si è svolta da Vitoria Gasteiz a San Sebastiano, con i favoriti della corsa che si sono dati battaglia, specialmente nell’ultima salita prima del traguardo. Alla fine la vittoria è stata appannaggio di Victor Lafay che ha piazzato il suo scatto poco dopo lo striscione dell’ultimo chilometro ed è riuscito a tener dietro sia Van Aert, che si è piazzato secondo, che Pogacar che è arrivato terzo.

Il corridore sloveno ha così guadagnato 4 secondi di abbuono, che uniti ai 3 del GPM prima dell’arrivo, vanno a determinare un vantaggio di 11 secondi sul rivale più accreditato, il vincitore della scorsa edizione, Vingeegard. La maglia gialla è rimasta sulle spalle di Adam Yates, compagno di squadra di Pogacar.

Ultime notizie, omicidio Michelle: la versione del killer

Nella giornata di ieri sono emerse ulteriori dettagli in merito all’uccisione della povera Michelle, la 17enne assassinata a Primavalle, Roma. Il suo omicida reo confesso, un 17enne nato a Roma da genitori dello Sri Lanka, ha spiegato agli inquirenti: “Michelle mi aveva dato dell’hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro”. A quel punto sarebbe nata una discussione e il 17enne ha estratto un coltello da cucina e ha colpito la coetanea: “La discussione è diventata sempre più accesa e io poi ho preso il coltello”.

Il ragazzo ha quindi confermato la versione che aveva già dato in precedenza agli investigatori dopo un nuovo interrogatorio di quattro ore al termine del quale ne è stato convalidato l’arresto. Subito dopo l’omicidio il ragazzo avrebbe tentato di disfarsi del cadavere di Michelle infilandolo in un sacco per poi trasportarlo in strada per diversi metri con un carrello e lasciando il tutto vicino ai rifiuti.

Ultime notizie, guerra in Ucraina, l’allarme di Zelensky per Zaporizhzhia

Continua la guerra in Ucraina fra l’esercito di Kiev e quello di Mosca e secondo il presidente ucraino, Zelensky, i militari russi sarebbero pronti ad attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Diciamo da tempo che c’è una seria minaccia. Perché la Russia è tecnicamente pronta a provocare un’esplosione locale all’impianto, che potrebbe portare al rilascio di sostanze pericolose nell’aria. Lo comunichiamo molto chiaramente. Noi stiamo discutendo di tutto questo con i nostri partner in modo che tutti capiscano perché la Russia lo sta facendo e faccia pressione politicamente sulla Federazione Russa in modo che non pensino nemmeno a una cosa del genere”, le parole di Zelensky a seguito di un colloquio avuto con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez a Kiev, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Si tratta ovviamente di uno scenario a dir poco inquietante tenendo conto che la centrale di Zaporizhzhia è il più grande sito nucleare d’Europa.

Ultime notizie, sparatoria a Baltimora: 2 morti e 28 feriti

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in quel di Baltimora. Il bilancio è pesantissimo, due persone sono morte mentre altre 28 sono rimaste ferite, a seguito di uno scontro a fuoco avvenuto in quel di Gretna Avenue, a sud della città, precisamente nel quartiere di Brooklyn Homes, così come riferito dalle autorità locali citate dal sito di SkyTg24.

Secondo alcuni testimoni sarebbero stati esplosi almeno 20 o 30 colpi di arma da fuoco in occasione del Brooklyn Day che aveva riunito centinaia di persone. La sparatoria è avvenuta attorno alla mezzanotte locale, nella notte italiana fra sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 e il sindaco Brandon Scott ha commentato: “Questo è stato un atto sconsiderato e codardo che è accaduto qui e che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone”.











