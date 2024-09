Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è uscito nuovamente allo scoperto avvisando il mondo occidentale in merito alla possibilità che la Nato, l’alleanza atlantica, conceda l’utilizzo di armi straniere sul suolo della Russia. “Con le armi Nato contro il suolo russo l’Occidente entra in guerra”, ha fatto sapere il presidente della federazione senza troppi giri di parole.

C’è il rischio quindi di una escalation, nel frattempo prosegue il conflitto con l’Ucraina e TgCom24.it segnala una controffensiva dei russi nella regione di Kursk, mentre nella regione del Donbass tre uomini della Croce Rossa sono stati uccisi durante i bombardamenti. Infine, due giornalisti della Rai sarebbero ricercati a Mosca in quanto accusati di ingresso illegale.

Ultime notizie, BCE taglia i tassi di interesse

La BCE ha comunicato il taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, passando così dal 3,75 al 3,50 per cento sui depositi, mentre quello sui rifinanziamenti principali, per l’aggiustamento tecnico, scende di più, al 3,65 dal 4,25. In calo anche quello sui prestiti marginali, dal 4,50 al 3,90 per cento. Si tratta di una notizia ovviamente positiva per tutti coloro che hanno un mutuo e che hanno scelto il tasso variabile, vedendo le rate schizzare alle stelle negli ultimi due anni.

Se tutto andrà come previsto e non si dovessero verificare altri scossoni, entro il 2025 la rata del mutuo dovrebbe diminuire fino a 85 euro, sicuramente una nota estremamente lieta. Secondo la BCE l’inflazione potrebbe aumentare nuovamente entro la fine del 2024, ma nella seconda metà del 2025 dovrebbe tornare a calare raggiungendo l’obiettivo prefissato dalla stessa banca centrale europea.

Ultime notizie, Elisabetta Gregoraci ricoverata

E’ stata ricoverata in ospedale Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice nonché ex moglie di Flavio Briatore, ha pubblicato sui social una storia in cui ha appunto testimoniato il ricovero, aggiungendo “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me”.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto all’ex Gf Vip ma la stessa ha aggiunto: La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui”. In ogni caso non sembrerebbe essere nulla di grave, al punto che è stata la stessa conduttrice a voler rassicurare i fan, forse preoccupatesi appunto dalle sue parole: “Nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me”. Quando uscirà Elisabetta Gregoraci? Speriamo al più presto, nel frattempo le auguriamo una pronta guarigione.

Ultime notizie, Mattarella: “Morti sul lavoro sono un’offesa alla coscienza”

Non usa mezzi termini il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, nel commentare le morti sul lavoro. Attraverso un messaggio video inviato in occasione della presentazione della Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, il capo dello stato ha definito così le morti bianche: “una intollerabile offesa per la coscienza collettiva”.

Mattarella ha poi ricordato che lavorare non deve implicare dei rischi, e proprio per questo “La sicurezza nel lavoro è condizione necessaria per rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabile alla salute, tutelato dalla Costituzione, che non può trovare limiti nella mancanza o nella inadeguatezza di misure idonee a rendere il lavoro e i luoghi ove esso si svolge sani e privi di pericoli”, concludendo dicendo che l’impegno su questo fronte non sarà mai sufficiente.

Ultime notizie, seconda medaglia d’oro agli Europei di ciclismo per l’Italia

Ai campionati Europei di ciclismo, in corso di svolgimento in Belgio, l’Italia ha vinto la seconda medaglia d’oro in due giorni. Dopo il successo del corridore mantovano Affini nella cronometro individuale di ieri, lo stesso ciclista ha fatto il bis come componente della crono staffetta mista insieme ai compagni Cecchini, Masetti, Cattaneo, Maestri e Guazzini.

La corsa si è disputata su un totale di 52,3 km e la formazione italiana, che è stata in vantaggio a tutti gli intermedi, ha accumulato un vantaggio finale di 17 secondi sulla Germania, medaglia d’argento, e di 1 minuto e 33 secondi sul Belgio, che ha vinto la medaglia di bronzo.

Ultime notizie, le notizie sul conflitto Israele-Hamas

In un raid effettuato dalle truppe israeliane su una scuola all’interno del campo di Nuseirat, nel quale si sono avute 18 vittime, 6 di queste, secondo l’Unrwa, facevano parte dello staff dell’Onu, mentre secondo l’Idf. Tre di questi erano dei militanti di Hamas. La stessa Idf ha dichiarato di aver richiesto all’Unwra i nominativi dei membri del suo staff, senza però ricevere risposta.

Secondo l’ente dell’Onu quello di oggi è il numero di vittime più alto tra i propri dipendenti, in un raid singolo. Truppe israeliane si trovano dislocate anche sul terreno in Siria per attaccare un sito militare, quello di Masyaf, nel quale si costruiscono armi chimiche da impegnare nella guerra. Due dei paesi più impegnati nelle trattative per un accordo di pace, l’Egitto ed il Qatar, stanno effettuando un pressing molto insistente su Hamas, ma dall’altra parte il premier israeliano Netanyahu sottolinea come il gruppo terrorista si opponga all’accordo.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Il ciclone polare che è arrivato nella giornata di ieri sulle regioni italiane ha portato un crollo delle temperature che ha riguardato soprattutto le regioni del nord, con il Triveneto che ha visto temporali e piogge, con dei forti nubifragi che si sono abbattuti soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. In alcune zone alpine alle piogge ed al vento si è aggiunta anche la neve.

Nella giornata di oggi sul mar Tirreno e nel nord della Sardegna si avranno forti venti di libeccio con il picco negativo del calo termico, anche nelle regioni del sud, che oggi sono state più calde rispetto a quelle settentrionali. Nelle giornate di sabato e di domenica si avrà poi un miglioramento che porterà un cielo più sereno su quasi tutta l’Italia con l’eccezione di Sicilia e Calabria dove proseguirà il tempo perturbato. .