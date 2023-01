Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin: “Tregua per Natale”, ma Kiev non ci sta…

La guerra fra Ucraina e Russia potrebbe andare in stand-by per 24 ore dalle ore 12:00 di oggi, venerdì 6 gennaio 2022, fino allo stesso orario di domani, sabato 7 gennaio. Nella giornata di ieri il patriarca russo della Chiesa ortodossa Kirill ha chiesto un cessate il futuro proprio per il Natale ortodosso, invitando “tutte le parti coinvolte nel conflitto interno a stabilire una tregua natalizia dalle 12:00 ora di Mosca del 6 gennaio alle 12:00 del 7 gennaio, in modo che gli ortodossi possano partecipare alle funzioni religiose della vigilia e del giorno di Natale”.

CALDO ANOMALO/ È la Niña: siamo vittime di 1°C in meno nell'acqua del Pacifico

Un appello a cui ha risposto Vladimir Putin che ha appunto annunciato la tregua natalizia ‘Kiev faccia lo stesso’, ha aggiunto il numero uno del Cremlino ma l’Ucraina non ci sta ed ha replicato: ‘La tregua serve solo a preparare nuovi attacchi’, e ancora ‘Ritiratevi e l’avrete’. Secondo Biden: ‘Putin cerca un po’ di ossigeno’.

Omicidio Piersanti Mattarella/ Tribunale Palermo: "Serve una commissione d'inchiesta"

Ultime notizie, i funerali di Papa Benedetto

Si sono celebrati ieri i funerali di Papa Benedetto in una piazza San Pietro gremita da 50mila persone provenienti da tutto il mondo. L’ultimo commuovente saluto al Papa Emerito Joseph Ratzinger è stato accompagnato da numerose grida “Santo subito!” da parte dei fedeli, così come era accaduto durante i funerali a Papa Wojtyla. A recitare l’omelia è stato Papa Francesco, suo successore e giunto alla basilica in sedie a rotelle, che ha parlato così del Santo Padre Emerito: “Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”, chiedendo poi di “affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”.

Madame cancella post sul mancato vaccino/ "Indagine sul Green pass farà il suo corso"

La celebrazione dei funerali di Benedetto XVI è stata preceduta dalla recita di un rosario, mentre la bara è stata collocata sul sagrato con sopra un Vangelo aperto. Prima dell’inizio dei funerali, il segretario del pontefice emerito, Padre Georg, ha baciato la bara. Lo stesso Padre Georg aveva espresso in precedenza dei rilievi rispetto alla decisione di Papa Francesco riguardo alla messa in latino e dichiarato di essere rimasto scioccato quando il Pontefice lo aveva “congedato” fa capo della Prefettura del Vaticano. La salma di Ratzinger è stata poi deposta nelle grotte vaticane.

Ultime notizie, rallenta l’inflazione a dicembre 2022

Rallenta l’inflazione in Italia e durante il mese di dicembre 2022, quello da poco passato, ha registrato un lieve calo rispetto a novembre dello scorso anno. Secondo le stime rese pubbliche dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è cresciuto dello 0,3% su base mensile (+0,5% a novembre) e dell’11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente).

“Nel 2022 i prezzi al consumo – sottolinea l’istituto italiano di statistica – registrano una crescita in media d’anno di +8,1%, segnando l’aumento più ampio dal 1985 (quando fu a +9,2%).L’inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,1%, ben più ampia di quella osservata per il 2022,quando fu pari a +1,8%”. E ancora: “I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +12,7% a +12,6%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,8% di novembre a +8,5%)”. Si registra quindi un lieve rallentamento dei beni di prima necessità che restano comunque a livelli record dal 1983.

Ultime notizie, benzina sopra 2 euro, Picchetto Fratin: “Speculazione”

Dopo lo stop del taglio delle accise la benzina è tornata a salire, e in alcune regioni ha raggiunto se non superato i due euro al litro. Un rincaro che ovviamente sta facendo storcere il naso agli italiani, che hanno dovuto affrontare tra l’altro vari altri aumenti in questi giorni per una vera e propria stangata di inizio anno.

E sulla questione caro benzina è intervenuto anche Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che ha spiegato senza troppi giri di parole: “sopra i 2 euro oggi è solo speculazione”. E ancora: “In fase di approvazione della Legge di Bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi di euro contro il caro bollette”, ha spiegato. “E comunque, se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere in modo stabile e significativo, il governo è pronto a intervenire”.

Ultime notizie, sorpresa per i nuovi abbonati Dazn, aumentano le tariffe

Dopo la chiusura dei mondiali di calcio per i nuovi abbonati Dazn aumentano le tariffe, con l’offerta “senza vincoli” che sale a 39,99 euro. Una modifica della proposta commerciale da parte della piattaforma che è valida dall’inizio del nuovo anno, mentre per gli abbonati attuali non sono previsti rincari. Aumento previsto anche per le tariffe “Dazn Plus” che consentono di vedere tutti i programmi contemporaneamente su due apparecchiature diverse, con un costo che arriva a 44,99 euro con un vincolo di 12 mesi di abbonamento, oppure a 54,99 euro per la tipologia “senza vincoli”.

Ultime notizie, omicidio – suicidio a Pontedecimo

Un 32enne che svolgeva le mansioni di guardia giurata, Andrea Incorvaia, ha ucciso la propria fidanzata, la 23enne Giulia Donato e poi si ucciso nella casa di Via Anfossi a Pontedecimo, nel comune di Genova. La coppia si stava lasciando, a causa delle incomprensioni causate dalle scenate di gelosia di Incorvaia. I cadaveri dei due sono stati scoperti all’interno della casa dalla sorella dell’uomo, preoccupata per non avere sue notizie da giorni.

L’omicidio è avvenuto con l’arma che l’uomo aveva a disposizione per il suo incarico di servizio. Sul luogo dell’omicidio – suicidio si sono successivamente recate le forze dell’ordine e l’automedica del 118. Nonostante le incomprensioni non risultano denunce da parte della donna nei confronti del compagno.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia per il weekend dell’Epifania

Peggioramenti nel clima delle regioni italiane nelle giornate da venerdì a domenica, nel weekend dell’Epifania. Venerdì 6 gennaio sono in arrivo delle perturbazioni piovose e ci sarà anche la presenta di nebbie anche consistenti. Il cambiamento vero dopo alcune giornate di caldo anomalo che hanno interessato tutta l’Italia si verificherà nella giornata di domenica con una perturbazione di origine atlantica che porterà anche delle nevicate che potrebbero interessare anche le cime dell’Appennino.

Un vortice che inizierà ad interessare il versante ovest del nostro paese e si estenderà poi alle altre regioni e che riuscirà anche a togliere buona parte dello smog che si era notato in questo periodo specialmente nelle regioni della pianura padana. Dall’inizio della prossima settimana le temperature dovrebbero essere quelle medie classiche del periodo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA