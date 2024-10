Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. La risposta all’uccisione di Nasrallah è arrivata da parte dell‘Iran con un attacco durato circa un’ora durante il quale sono stati lanciati 180 missili balistici, alcuni non intercettati dal sistema Iron Dome. Pronta la replica di Netanyahu: “La pagherete, un grave errore”. Intanto è ufficialmente iniziata l’invasione del Libano da parte delle truppe di Israele. Da 24 ore a questa parte l’esercito di Tel Aviv è entrato in Beirut e fino ad ora non si sono verificati dei veri e propri scontri con Hezbollah, l’obiettivo numero uno dopo Hamas da parte del primo ministro Netanyahu.

L’esercito israeliano ha fatto sapere che si tratterà di un’azione “mirata e limitata” per distruggere definitivamente le strutture militari dei nemici, dopo i numerosi raid degli scorsi giorni, ma in ogni caso la tensione resta alta e la paura che il conflitto si protragga a lungo è reale. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della difesa italiana, Guido Crosetto, che in merito ai nostri militari italiani di stanza in Libano ha fatto sapere che sono nei bunker ad Unifil, che non è un obiettivo degli attacchi di Israele.

Ultime notizie, Orio al Serio: scoppia gomma aereo

Disagi ieri mattina presso l’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio, dopo che gli pneumatici di un aereo è scoppiato subito dopo l’atterraggio. Come riferisce TgCom24.it il velivolo proveniva da Barcellona e aveva appena toccato il suolo quando ha visto lo scoppio delle sue gomme durante la frenata.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, grazie anche alla prontezza del pilota ma in ogni caso l’areo è rimasto fermo sulla pista e l’aeroporto è rimasto bloccato per diverso tempo per permettere a vigili del fuoco e ai tecnici di liberare e riparare la pista. La società dell’aeroporto ha fatto sapere che nessun passeggero ha corso alcun rischio, compreso anche l’equipaggio. Molti più disagi invece per i passeggeri degli altri voli che hanno dovuto attendere diverse ore prima che la situazione tornasse alla normalità.

Ultime notizie, uragano Helene: più di 100 morti e centinaia di dispersi

E’ pesantissimo il bilancio dell’uragano Helene, che proprio in queste ore si è abbattuto sugli Stati Uniti. Stando a quanto riferito da SkyTg24.it si parla di almeno 130 morti, ma il dato rischia di essere ampiamente sottostimato visto che all’appello mancherebbero circa 600 persone, date per disperse, e che potrebbero essere decedute.

Stando a quanto spiega la Cnn, la città più danneggiata da Helene sarebbe Asheville, in Carolina del Nord, e secondo la consigliera per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Liz Sherwood-Randall, non è da escludere che i morti possano salire fino a 600 nel giro di poche ore. La furia dell’uragano Helene è stata devastante, così come annunciato dagli esperti prima del suo arrivo.

Ultime notizie, Sinner in finale nel torneo di Pechino

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo master 500 di Pechino che si disputerà domani e nella quale si troverà di fronte Alcaraz. In semifinale il tennista italiano era opposto al cinese Bu, ed ha vinto in due set con il punteggio di 6-3 7-6. Rispetto alla differenza di classifica Sinner ha faticato più del previsto contro il giocatore di casa che si è messo in evidenza davanti al suo pubblico.

In questo torneo Sinner è il campione uscente. Lo stesso Sinner nell’intervista post partita ha parlato di gara dura contro il cinese, ed ha detto che affrontare Alcaraz, che in semifinale ha battuto Medvedev sarà duro. Per Sinner si tratta della settima finale di questa stagione agonistica.

Ultime notizie, a Napoli una donna investita e uccisa da una autovettura mentre si trovava sulle strisce

La 42enne Valeria Vertaglio è rimasta uccisa ieri a Napoli mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali dopo aver accompagnato a scuola i propri figli. L’investimento è accaduto alle 8.30 di stamani in via Alessandro Volta ed alla guida dell’auto era un giovane 22enne che si trova ora all’Ospedale Pellegrini in stato di shock.

Nell’urto la vittima è stata sbalzata per circa 10 metri ed i sanitari del 118 che sono stati chiamati immediatamente in soccorso ne hanno constatato la morte. Pochi giorni fa, un altro incidente aveva causato la morte di un 74enne, investito anche lui da un’auto guidata da un uomo di 31 anni. In totale nel 2024 si tratta del 21esimo incidente mortale.

Ultime notizie, tragedia in Thailandia durante una gita scolastica

Uno scuolabus che trasportava bambini ed insegnanti di una scuola è andato in fiamme nelle vicinanze di Bangkok e sono morti tre insegnanti e 22 bambini. In totale sullo scuolabus che ha preso fuoco stavano viaggiando 44 persone tra insegnanti ed alunni. Lo scuolabus era partito dalla provincia di Uthai Thani e si stava recando a Ayutthaya. La notizia è stata diramata da Suriya Jungrungruengkit, ministro dei trasporti thailandese.

Ultime notizie, tragedia al mercato ittico di Salerno

Un ex dipendente del mercato ittico di Salerno ha ucciso ieri mattina due persone a causa del suo licenziamento. Le due persone, rispettivamente di 45 e 58 anni sono state uccise da un 72enne che le riteneva responsabili del suo allontanamento dal posto di lavoro.

Il duplice omicidio è avvenuto stamani intorno alle 5.00 con colpi di arma da fuoco. L’omicida era stato licenziato alcuni anni fa e dopo aver ucciso le due persone è fuggito, ma poi si è costituito alle forze dell’ordine. L’omicidio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Un ciclone sta arrivando sull’Italia e potrebbe provocare 4 giorni di maltempo e perturbazioni in alcune parti del paese, principalmente al nord ed al centro, mentre in alcune regioni resisteranno situazioni di soleggiamento. La perturbazione sta scendendo dal Mare del Nord e una “sacca” si distaccherà da quella principale per colpire diverse zone del paese, con possibilità in alcune zone di avere anche piogge di circa 100 millimetri.

Ultime notizie, Luna Rossa ancora in pareggio dopo 8 regate

Dopo le due regate della Louis Vuitton Cup disputate ieri, Luna Rossa è ancora in pareggio con i rivali di Ineos Britannia. Il 4 – 4 è maturato in rimonta dopo che una rottura a bordo nel corso della settima regata aveva provocato la squalifica della barca italiana. Nell’ottava regata Luna Rossa si è imposta con un vantaggio di 16 secondi.