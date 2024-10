L’aeroporto Orio al Serio è attualmente bloccato a causa di un aereo che ha bucato uno pneumatico in fase di atterraggio. Come riferito da TgCom24.it, si tratta di un velivolo della compagnia Ryanair, un volo proveniente da Barcellona che subito dopo aver toccato suolo ha appunto registrato lo scoppio della gomma presso lo scalo bergamasco. Orio al Serio risulta essere bloccato da stamane, visto che l’incidente si è verificato attorno alle ore 8:00, e fortunatamente nessuno si è fatto male, ne fra i passeggeri ne tanto meno fra il personale di bordo.

In totale vi erano 168 persone a bordo, leggasi 162 passeggeri più sei fra hostess, stweard e piloti. Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto Orio al Serio, ha rassicurato circa il fatto che tutti siano appunto rimasti illesi, precisando inoltre che le persone che si trovavano sull’aereo sono state tutte fatte scendere in sicurezza attorno alle ore 8:40, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, già presenti sulla pista come da copione e accorsi nel giro di pochi istanti presso il velivolo “in panne”.

ORIO AL SERIO, AEREO STRISCIA PER TERRA SENZA RUOTE

Non è ancora chiaro se sia scoppiato un sono pneumatico o più di uno, fatto che sta che l’episodio sta provocando un grave disagio all’aeroporto, che ha dovuto bloccare tutti i voli in partenza e in arrivo, in quanto deve prima mettere in sicurezza la pista e sgombrare il pesante velivolo.

Non è infatti da escludere che l’asfalto, vista la “strisciata” dell’aereo, possa aver subito qualche danno durante l’atterraggio del volo di Ryanair, di conseguenza, per evitare che possa verificarsi qualche inconveniente, è stato bloccato tutto. Secondo quanto segnalato da alcuni organi di informazione, è probabile che lo scalo riapra attorno a quest’ora, verso le ore 14:00, ma per altre fonti lo stop dei voli presso l’aeroporto di Orio al Serio potrebbe protrarsi addirittura fino a questa sera, riaprendo solamente attorno alle ore 17:00.

ORIO AL SERIO, TECNICI AL LAVORO PER RIPRISTINARE LA PAVIMENTAZIONE

I tecnici sono al lavoro per bonificare l’aerea e spostare il mezzo, trainato fuori dalla pista, ma nel contempo l’operatività resta sospesa, così come specificato dalla Sacbo, che ha segnalato anche possibili dirottamenti, cancellazioni e ritardi di voli fino alla riapertura. La stessa società ha comunque voluto specificare che nessuno a bordo dell’aereo, a cominciare dai 162 passeggeri, ha corso dei rischi, visto che l’aereo aveva già toccato terra quando sono scoppiati gli pneumatici e il pilota è stato bravissimo nel frenare l’aereo anche senza una o due gomme, evitando così il peggio.

Il danno, come detto sopra, l’ha subito la pavimentazione che è risultata essere “graffiata” da un solco superiore al centimetro che ovviamente deve essere riparato, ripristinando la precedente pavimentazione, evitando altri problemi. L’asfalto di una pista di atterraggio e decollo deve essere assolutamente liscio, per evitare che un velivolo in arrivo possa trovare qualche ostacolo, con tutto ciò che potrebbe conseguirne.