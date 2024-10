DIRETTA SINNER BU CHINA OPEN 2024: PER UN’ALTRA FINALE!

È tempo della diretta Sinner Bu, che alle ore 13:00 italiane di martedì 1 ottobre rappresenta la semifinale del China Open 2024: ancora una volta dunque il nostro Jannik Sinner può raggiungere una finale Atp, quella di Pechino sarebbe la ventunesima in carriera e già la settima in un 2024 finora straordinario, che del resto non è ancora finito e potrebbe regalare altre soddisfazioni. Ieri Sinner ha battuto Jiri Lehecka: per la prima volta nel China Open 2024 non ha avuto bisogno del terzo set ma ha comunque dovuto soffrire e cancellare due palle break e due set point nel corso del secondo parziale; ora però il peggio potrebbe essere passato.

DIRETTA/ Sinner Lehecka (risultato finale 2-0): Jannik vola in semifinale! (China Open 2024, 30 settembre)

Il suo avversario infatti sarà una sorpresa: Yunchaokete Bu merita grande rispetto perché nei quarti di finale è riuscito a battere addirittura Andrey Rublev, ma sappiamo che il russo può andare incontro a cadute rovinose di questo tipo e soprattutto il cinese fatica a stare nei primi 100 del ranking Atp. Dunque la diretta Sinner Bu pende nettamente dalla parte del numero 1 Atp e non potrebbe che essere così, resta ovviamente un match da giocare ma siamo fiduciosi che Jannik arrivi in finale anche al China Open 2024, dove avrebbe comunque una sfida spettacolare.

Jannik Sinner, doping: Wada fa appello per il caso Clostebol/ Tennista rischia fino a 2 anni di squalifica

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER BU IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo ancora che per assistere alla diretta Sinner Bu avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: il China Open 2024 infatti fa parte di questi tornei che sono trasmessi da questa emittente, che ha anche un canale dedicato sul decoder (Sky Sport Tennis, al numero 203) ma si appoggerà anche a Sky Sport Uno (201) e naturalmente al servizio di diretta streaming video per tutti i clienti, senza costi aggiuntivi e attivabile grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER BU: SFIDA INEDITA E ABBORDABILE

Per quanto detto sopra possiamo già aggiungere che la diretta Sinner Bu consegnerebbe all’azzurro una finale che al China Open 2024 sarebbe contro Daniil Medvedev o Carlos Alcaraz. Vada come vada una sfida affascinante, in questo momento i due sono forse gli unici giocatori che a parità di condizioni possono permettersi di battere il numero 1 Atp anche più di una volta, questo però sarà eventualmente materiale per mercoledì e russo e spagnolo si affrontano nella mattinata italiana in un grande show, che ovviamente non può e non deve distrarre un Sinner che oggi si trova a giocare contro un avversario inedito.

Jannik Sinner, morta zia Margith a cui dedicò vittoria agli Us Open/ "Non so quanto resterà nella mia vita"

Non ci sono sfide contro il cinese Bu, che ha 22 anni e con questo China Open 2024 ha sicuramente raggiunto il miglior risultato nella carriera; è entrato nel tabellone principale del torneo di categoria 500 sfruttando una wild card e certamente bisogna dire che l’ha onorata nel migliore dei modi. Per lui sarà già tanto essere in campo per sfidare il numero 1 Atp, ma questa è la storia di Bu: quella di Sinner invece ci dice che l’altoatesino non dovrà sottovalutare l’impegno anche perché è lui che ha tutto da perdere e, come già detto, le uscite precedenti al China Open 2024 ci hanno presentato un giocatore non brillantissimo. Può naturalmente succedere e non vanno fatti drammi nemmeno in caso di sconfitta oggi, staremo però a vedere…