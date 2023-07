Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Roccella: “La Russa? Non entro nelle reazioni di un padre”

E’ polemica a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla ministra della famiglia Eugenia Roccella. Durante il festival letterario a Polignano a Mare, rispondendo ad alcune domande in merito al caso di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio, accusato da una ragazza e difeso dal padre, l’esponente del governo Meloni ha spiegato: “Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dellʼeventuale indagato. Quello che posso dire è che La Russa è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta”.

Sull ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha invece aggiunto: “Non c’è bisogno che si dimetta. Siamo qui per presentare un libro che si chiama Una famiglia radicale. Io sono una ex radicale, conservo elementi di continuità e discontinuità rispetto al mio passato. Sicuramente un elemento di continuità è il garantismo”.

Ultime notizie, bus a fuoco in galleria: numerosi feriti

Si è sfiorata la tragedia ieri in Liguria dove un bus ha preso fuoco in una galleria dell’autostrada. L’episodio, come riferito dai colleghi di TgCom24.it, si è verificato di preciso presso la galleria Monte Giugo sull’Autostrada A12, fra Recco e Nervi in direzione Genova. Il bilancio è stato di undici persone ferite, tutte trasportate in ospedale, ma fortunatamente nessuno era in grave pericolo e quindi ha rischiato la vita.

Immediato l’arrivo degli uomini del soccorso, a cominciare dai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme; presenti anche gli agenti della polizia stradale e i tecnici Aspi. Per via dell’alto numero di persone coinvolte, sono state mandate sul posto ben sette ambulanze e due auto mediche, ma come detto sopra, nessuno è rimasto ferito seriamente. L’autostrada è restata chiusa a lungo in entrambe le direzioni a causa del denso fumo nero creatosi, e alla fine la coda ha superato i dieci chilometri, con Autostrade per l’Italia che ha invitato gli automobilisti a non mettersi in viaggio.

Ultime notizie, Verstappen vince anche a Silverstone

Max Verstappen ha vinto anche il Gran Premio di Silverstone di Formula 1 che si è corso nella giornata di ieri. Per il bicampione del mondo si tratta della sesta vittoria consecutiva, nonché la undicesima per Red Bull.

Anche in Gran Bretagna, nonostante una partenza non proprio sprint, Verstappen non ha avuto rivali finendo in prima posizione davanti alla sorprendente McLaren di Lando Norris, con Lewis Hamilton sul gradino più basso del podio. Malissimo le due Ferrari, con Leclerc nono e Sainz decimo, mentre Sergio Perez, partito in quindicesima posizione, ha chiuso al sesto posto. A completare la top five, l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, e la seconda Mercedes, quella di George Russell.

Ultime notizie, la morte di Luisito Suarez

Il campione spagnolo, regista della Grande Inter di Helenio Herrera, è morto all’età di 88 anni. Centrocampista di valore assoluto ha giocato con la maglia nerazzurra per 9 anni dal 1961 al 1970, portando la squadra alla conquista di molti trofei sia nazionali che internazionali. Nell’albo d’oro di quegli anni per l’Inter ci sono tre scudetti e, a livello europeo, due Coppe dei Campioni. L’Inter di Luisito Suarez si aggiudicò in quegli anni anche due Coppe Intercontinentali. Il regista spagnolo venne acquistato dal Barcellona per una cifra record nel 1961, 311 milioni di lire, ed a fine carriera ha giocato in Italia anche nella Sampdoria. Suarez era malato da alcuni giorni e prima di arrivare in Italia aveva vinto due campionati ed altrettante Coppe di Spagna con la maglia blaugrana, vincendo anche, a titolo personale, il Pallone d’Oro. La società milanese lo ha ricordato con un post sul suo sito social.

Ultime notizie, gli scioperi del prossimo fine settimana

Grossi problemi in vista per chi si deve spostare in Italia nei prossimi 13 a 14 luglio per quanto riguarda il treno e 15 luglio per i collegamenti aerei. L’agitazione dei ferrovieri avrà un impatto più forte per i treni ad alta velocità e per gli Intercity, ma saranno interessati anche molti treni regionali, per cui prima di andare in stazione è consigliabile informarsi sui vari siti delle notizie. Per quanto riguarda il trasporto aereo invece, il 15 luglio i problemi maggiori riguarderanno le operazioni di check-in e di ritiro e riconsegna dei bagagli.

Ultime notizie, il regolamento del Festival di Sanremo 2024

Nella giornata di oggi sarà pubblicato ufficialmente il regolamento della prossima edizione del Festival di Sanremo, con variazioni per quanto riguarda le giurie. I giorni del Festival saranno dal 6 al 10 febbraio 2024 e nei giorni di mercoledì e giovedì si esibiranno sul palco solamente 10 cantanti per ciascuna sera con la novità della loro presentazione da parte dei 10 che non si esibiscono, accoppiati con un sorteggio che si terrà nella mattinata. Confermata la serata delle cover al venerdì, mentre nelle giurie viene inserita quella delle radio.

Ultime notizie, il Tour de France sul Puy de dome

Dopo diversi anni la corsa francese è tornata sul Puy de Dome, una delle montagne più celebri della storia del ciclismo e la tappa è stata vinta da canadese Woods che ha preceduto Latour, mentre dietro, nella battaglia per la conquista della maglia gialla, si è registrato un nuovo attacco di Pogacar che ha guadagnato 8 secondi sul suo diretto rivale Vingeegard, che mantiene comunque la maglia gialla anche se ora il suo vantaggio è ridotto a soli 17 secondi dal portacolori della Jumbo Visma.











