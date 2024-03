Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Roma, uccide la moglie con una coltellata, in casa anche figlia di 5 anni

Ultime notizie, femminicidio a Roma

Femminicidio a Roma, dove un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie nella serata di sabato. L’allarme è scattato intorno alle ore 23.30 in via Livilla, al Quadraro. Sul posto è accorsa la polizia. La vittima è una cittadina cinese di 37 anni, che è stata trovata morta all’interno dell’appartamento. In casa c’era anche la figlia di 5 anni. L’uomo, connazionale di 36 anni, si era allontanato dall’abitazione: è stato trovato e arrestato poco dopo dai poliziotti della Squadra mobile in via dei Consoli.

Ultime notizie, due fidanzati trovati morti in auto a Secondigliano

A Secondigliano, in provincia di Napoli, una coppia di fidanzati è stata trovata senza vita all’interno di un’auto nel box auto. A trovare i corpi dei due ragazzi è stato il padre del fidanzato questa mattina alle 8.30. I due si erano appartati e la causa della loro morte è con grande probabilità rappresentata dalle esalazioni della loro auto. I due corpi erano distesi sui sedili, entrambi nudi. Il ragazzo si chiamava Vincenzo Nocerino e la ragazza era di origine iraniana ma le sue generalità non sono state comunicate dalla polizia perché è in corso il tentativo di rintracciare la famiglia. Alla vista dell’auto e dei corpi il padre del ragazzo è stato preso dalla disperazione. La giovane iraniana si trovava nella città campana per motivi di studio. I carabinieri stanno indagando sulle cause del loro decesso, per escludere anche l’ipotesi del doppio suicidio.

Ultime notizie, le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas

Nella Striscia di Gaza è stato completato lo scarico della prima tranche degli aiuti che sono arrivati via mare. Si tratta di una prima spedizione a cui ne seguiranno altre, anche se si tratta di operazioni difficoltose. Il totale degli aiuti scaricati dalla nave e che sono ora nella fase di distribuzione è di circa 200 tonnellate. Si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Hamas e degli Houti, durante il quale sono state concertate le azioni da portare avanti contro Israele. L’offerta per l’accordo nel quale è prevista la liberazione degli ostaggi israeliani è stata presentata ai mediatori, ma subito respinta da Netanyahu, che ha parlato di richieste assurde da parte di Hamas. Le truppe israeliane hanno colpito con missili alcune strutture militari nella zona sud del Libano, appartenenti agli Hezbollah.

Ultime notizie, impresa dell’Italrugby in Galles

La nazionale italiana di rugby ottiene un successo di prestigio a Cardiff battendo a casa sua il Galles per 24 a 21, e conclude così il torneo con due sole sconfitte in 5 gare, miglior risultato di sempre nella storia della nazionale di rugby. Il Galles invece si prende il cucchiaio di legno, simbolo dell’ultima in classifica, perdendo 5 volte su altrettanti incontri giocati. Per gli azzurri massimo vantaggio sul 24- 7, poi l’orgoglio dei gallesi li riporta fino al – 3 finale con 2 mete trasformate che non sono però sufficienti a ribaltare il risultato.

Ultime notizie, arrestato un uomo per tentato omicidio a Mola di Bari

Un uomo di 55 anni che gestisce un bar all’interno di una stazione di servizio, è stato arrestato stamani con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un cliente, che voleva pagare il caffè con delle monetine da 5 centesimi. Il barista lo ha aggredito e colpito con delle coltellate ferendolo alla testa e ad una mano. Il barista è stato arrestato e si trova in caserma a Bari. L’arresto del barista, dopo la visione delle telecamere di sicurezza e le testimonianze raccolte dai carabinieri, è stato convalidato dal giudice.

Ultime notizie: attentato a Ottana, in provincia di Nuoro

Nella notte di sabato, la sede del comune di Ottana, in Sardegna, è stata presa di mira dagli attentatori che hanno fatto esplodere una bomba che ha causato danni gravi alla struttura dell’edificio. L’ordigno, che è esploso davanti all’ingresso del Municipio, era ad alto potenziale. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell’ordine e uomini dei vigili del fuoco che hanno cercato di verificare i danni causati dallo scoppio. Secondo le prime valutazioni la bomba scoppiata conteneva dai 3 ai 4 chili di esplosivo.

Ultime notizie, Philipsen vince l’edizione 2024 della Milano-Sanremo

Jasper Philipsen, corridore della Alpecin, ha vinto oggi l’edizione 2024 della Milano – Sanremo, la prima delle classiche “Monumento”, che quest’anno è partita da Pavia. Il ciclista belga ha preceduto sul traguardo Matthews e Pogacar al termine di una corsa che ha riservato diverse emozioni e che si è risolta al fotofinish con Tadej Pogacar che ha aiutato il compagno di squadra nella volata di Via Roma dopo aver attaccato sul Poggio. La corsa si è chiusa con la nuova media record di 46,100 km/h. Per Philipsen, che in carriera ha già conquistato il successo in 6 tappe nel Tour de France, si tratta della prima vittoria nella Milano – Sanremo. Il primo corridore italiano al traguardo è stato Bettiol.

Ultime notizie: tennis, Alcaraz batte Sinner ed è in finale a Indian Wells

Si ferma a 19 il filotto di vittorie di Jannik Sinner e sfuma l’assalto al numero 2 del ranking mondiale Atp con la sconfitta in tre set per mano di Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells 2024, in California. L’inizio della partita, dopo una sospensione di circa tre ore per maltempo, ha visto il tennista italiano straripante contro lo spagnolo apparso in confusione. Ma nel secondo set Alcaraz ha ritrovato la concentrazione e cambiato tattica, riuscendo a ridurre il numero di errori non provocati. Così il match si è riequilibrato. Sinner ha avuto diverse occasioni per il contro break, ma le ha fallite, così Alcaraz ha chiuso il secondo set a suo favore. Nel terzo la situazione si è rovesciata, con lo spagnolo che ha preso in mano le redini della partita. Sinner ha subito l’inerzia della gara e il suo servizio ha perso efficacia. Si è poi aggiunto un fastidio al polpaccio sinistro e un colpo al gomito, oltre ai troppi errori non provocati. Quindi, Alcaraz ha avuto gioco facile e ha vinto il terzo set, chiudendo la partita che vale per lui l’accesso in finale.











