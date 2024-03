Video/ Galles Italia (21-24) sintesi e highlights: secondo successo azzurro! (Sei Nazioni, 16 marzo 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI GALLES ITALIA: LA SINTESI

Al Principality Stadium l’Italia supera in trasferta il Galles per 24 a 21 come vedremo nelle immagini video della sintesi e degli highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal ct Quesada partono bene riuscendo a passare in vantaggio subito al 6′ grazie al calcio di punizione messo a segno da Garbisi che si ripete poi al 14′. Il suo compagno Ioane trova una bella meta al 20′ ma lo stesso Garbisi fallisce la trasformazione.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati dal ct Gatland continuano a dimostrare di avere qualche problema di troppo nel dare del filo da torcere agli Azzurri, i quali si sono rivelati essere superiori in mischia e non hanno appunto patito grossi affanni in fase difensiva. Nel secondo tempo il copione della sfida non sembra mutare rispetto a quanto accaduto in precedenza e così gli italiani allungano ulteriormente al 46′ grazie alla nuova meta messa a segno da Pani e trasformata da Garbisi un minuto più tardi.

Nell’ultima parte dell’incontro i Dragoni accorciano il distacco con la meta siglata da Dee, e trasformata da Costelow, al 64′ sebbene Garbisi al 71′ e Page-Relo al 74′ firmino due importanti piazzati sul fronte opposto. Gli uomini in rosso trovano infine altre due mete con Rowlands al 79′ e con Grady all’80’+1′, alle quali si aggiungono le trasformazioni di Lloyd. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo quinto e ultimo turno della competizone europea permette all’Italia di salire a quota 11 nella classifica del Sei Nazioni 2024 mentre il Galles si porta a 4 punti senza comunque evitare il cucchiaio di legno.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI GALLES ITALIA: IL TABELLINO

Galles-Italia 21 a 24 (primo tempo 0-11)

Mete: 20′ Ioane(I); 46′ Pani(I); 64′ Dee(G); 79′ Rowlands(G); 80’+2′ Grady(G).

Trasformazioni: 47′ Garbisi(I); 65′ Costelow(G); 80′, 80’+2′ Lloyd(G).

Calci di punizione realizzati: 6′, 14′, 71′ Garbisi(I); 74′ Page-Relo(I).

GALLES – Winnett, Adams, North, Tompkins, Dyer, Costelow, Williams, Wainwright, Reffell, Mann, Beard, Jenkins, Lewis, Dee, Thomas. Commissario tecnico: Warren Gatland.

ITALIA – Pani, Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane, Garbisi, Varney, Cannone, Lamaro, Negri, Ruzza, Cannone, Ferrari, Nicotera, Fischetti. Commissario tecnico: Gonzalo Quesada.

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia).

Man of the match: Ignacio Brex (Italia).

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI GALLES ITALIA













