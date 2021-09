ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Sala favorito per la conferma a Milano (15 settembre)

I nuovi casi di contagio di Covid 19 del bollettino giornaliero sono 4.021 con un tasso di positività pari all’1,3% con i 318.593 tamponi che sono stati effettuati. In calo il numero delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva con il nuovo totale che è di 554, e nei reparti ordinari, nei quali una diminuzione di 35 unità ha portato il totale a 4,165. Per quanto riguarda le persone guarite, il report odierno ne indica 7.501 con un robusto calo delle persone attualmente positive. Alto il numero delle vittime, 72.

Ultime notizie, previsioni sulle comunali di Milano

La sfida per l’elezione del sindaco di Milano, secondo i sondaggi, sembra già segnata. Nonostante il più alto numero di sempre di candidati sindaco. 13 in totale, Beppe Sala sembra pronto a fare il bis e probabilmente anche senza dover passare per il ballottaggio. Nelle file dei partiti che sostengono il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, che è stato indicato dalla Lega, la percentuale relativa al partito di Giorgia Meloni, l’11,3%, è quasi in linea con quella della Lega stessa, dopo che nelle ultime elezioni era al 2,4%. I risultati del sondaggio indicano anche che è molto alta la percentuale degli incerti e che il numero dei votanti dovrebbe essere di poco superiore al 55%. Lo scarto del sondaggio attuale tra Beppe Sala e Bernardo è di circa 14 punti percentuali.

Ultime notizie, il processo di Patrick Zaky

E’ iniziato in Egitto il processo a carico dello studente dell’università di Bologna, Patrick Zaky, che è stato introdotto in aula in manette. Lo studente ha dichiarato di essere innocente delle accuse che sono gli state contestate, e per le quali è stata richiesta una pena di 5 anni di carcere, che rappresentano il massimo della pena per un reato di questo tipo. Patrick Zaky era stato arrestato nel mese di febbraio dello scorso anno, ed in aula erano presenti dei rappresentanti delle ambasciate di Germania, Italia e Canada, oltre a gruppi di parenti ed amici. Il processo è stato subito dopo rinviato e la prossima seduta si terrà il 28 settembre.

Ultime notizie, saccheggiata in Afghanistan l’abitazione dell’ex vicepresidente

I talebani hanno saccheggiato la casa di Amrullah Saleh, ex vicepresidente dell’Afghanistan e durante la razzia hanno portato via sia mazzi di banconote che dei lingotti d’oro. In totale si parla di un importo di circa 6,5 milioni di dollari. La razzia è stata ripresa in un video, ma non si è potuto capire se si trattasse della casa nel Panshir o di quella di Kabul.

Ultime notizie, la riforma fiscale

Sul tavolo del governo torna la legge delega che riguarda la riforma fiscale. In questo momento si stanno studiando delle modifiche che portino ad una riduzione del carico di tasse sui cittadini del ceto medio, oltre ad una diminuzione dell’Irap. Non sono invece comprese nelle nuove misure la flat tax e la patrimoniale.

Ultime notizie, auto-isolamento per Putin

Il leader russo si è posto in auto isolamento dopo aver avuto un incontro con Assad. Putin si è sottoposto ad un tampone per accertare un eventuale contagio Covid, ma è risultato negativo, mentre sono risultati positivi alcuni membri del suo staff.



