Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, saluto romano, la Cassazione: “E’ apologia del fascismo”

Sul caso del saluto romano è intervenuta la Cassazione che ha fatto sapere, come si legge su TgCom24.it: “Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull’apologia del fascismo, e in particolare l’articolo 5”. E’ stato quindi disposto un processo di appello bis nei confronti di otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto romano in occasione di una commemorazione che era avvenuta a Milano nel 2016. Secondo i giudici “a determinate condizioni può configurarsi anche la violazione della legge Mancino”.

Donald Trump: “Se mi escludono dal voto sarà il caos”/ “Biden ha ucciso gli Stati Uniti”

Stando al procuratore generale Pietro Gaeta, prima della pronuncia della Cassazione, il saluto fascista rientra nelle legge Mancino “quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico”. Il rappresentante della procura generale della Suprema Corte, ha comunque specificato che Acca Larentia “con 5mila persone è una cosa diversa rispetto a quattro nostalgici che si vedono davanti a una lapide di un cimitero di provincia e uno di loro alza il braccio. Bisogna distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo per l’ordine pubblico”.

GIULIA TRAMONTANO/ Le scuse di Impagnatiello e il processo nelle ferite del cuore: come si torna umani?

Ultime notizie, iniziato il processo per la morte di Giulia Tramontano

E’ scattato nella giornata di ieri il processo ad Alessandro Impagnatiello, il 31enne ex barman in carcere con l’accusa di aver ucciso la sua ex, Giulia Tramontano, incinta all’ottavo mese. Il processo ha visto la partecipazione di moltissime persone, a cominciare da svariati giornalisti, dalla stampa e dai media, che hanno provato ad incalzare l’imputato, che però non ha risposto alle domande postagli.

Come riferito da TgCom24.it, Alessandro Impagnatiello è apparso spesso in lacrime, con il fazzoletto in mano e la testa bassa. In aula anche la sorella della vittima, che ha guardato a lungo Impagnatiello, nonché il padre e altri parenti della giovane uccisa. La famiglia della ragazza chiede da tempo l’ergastolo, con l’avvocato Giovanni Cacciapuoti che ha aggiunto: “Per lui la condanna che merita”.

IT-Alert, nuovi test dal 22 al 26 gennaio in 12 regioni/ Per catastrofi specifiche come incidenti nucleari

Ultime notizie, il Pakistan ha attaccato l’Iran

Si sta decisamente allargando il conflitto in Medioriente, e la conferma è giunta ieri quando il Pakistan ha bombardato l’Iran nella provincia lungo il confine fra le due nazioni. Dopo il precedente attacco di Teheran, è giunta la risposta di Islamabad, con l’obiettivo di uccidere alcuni terroristi iraniani. Non è ben chiaro il numero delle vittime ma si sa che dopo lo scoppio degli ordigni sarebbero morte 4 donne e tre bambini, per un totale che dovrebbe aggirarsi sulle 9 persone deceduta.

Un funzionario dell’intelligence pakistana ha spiegato: “Posso confermare che abbiamo condotto attacchi contro gruppi militanti anti-pakistani all’interno dell’Iran”. Nasser Kanani, portavoce del ministero degli Esteri di Teheran ha replicato: “Abbiamo ufficialmente inviato ad Islamabad la nostra protesta come anche la richiesta per una spiegazione, dopo avere convocato presso il ministero degli Esteri l’incaricato d’affari del Pakistan a Teheran”, così come si legge su TgCom24.it.

Ultime notizie, WSJ: “Covid mappato 2 settimane prima”

Stando al Wall Street Journal la Cina avrebbe mappato il covid ben due settimane prima l’annuncio pubblico. A fine dicembre 2019 un ricercatore cinese avrebbe appunto “ricostruito” il coronavirus, caricando poi il tutto su un database americano.

Era il 28 dicembre e all’epoca la Cina rimase in silenzio, per poi uscire allo scoperto solamente l’11 gennaio 2020, praticamente due settimane dopo. La notizia, come riferisce il Wall Street Journal, è emersa da alcuni documenti del ministero della Salute statunitense all’esame di una commissione della Camera dei Rappresentanti. Secondo gli addetti ai lavori tale lasso di tempo potrebbe essersi rivelato cruciale in quanto avrebbe permesso una migliore risposta all’emergenza.

Ultime notizie, Regionali in Sardegna, centrodestra verso la scelta di Truzzu

Per le elezioni regionali del prossimo febbraio, la coalizione di centrodestra che governa la Sardegna, va verso un cambio di candidato, con l’attuale sindaco di Cagliari, Truzzu, in quota Fratelli d’Italia, che dovrebbe prendere il posto del leghista Solinas, che in questi giorni è stato anche protagonista di vicende giudiziarie, con le indagini a suo carico per corruzione.

A questa scelta è legata anche quella del candidato per la regione Basilicata con il vice di Salvini, Andrea Crippa, che ha dichiarato che anche le altri parti del centrodestra sono chiamate a fare uno sforzo costruttivo, chiarendo che proprio in Sardegna il passo indietro della lega è stato importante e che il suo gruppo in questo momento si trova in una posizione di credito rispetto agli altri. La risposta di Forza Italia, tramite il capogruppo Barelli ha però preso in contropiede gli alleati dichiarando che il “passo indietro” di Bardi, attuale governatore della Basilicata, non è previsto.

Ultime notizie, riuscito l’intervento per la Principessa del Galles

L’intervento subito da Kate Middleton, Principessa del Galles è riuscito ed ora inizia la lunga degenza che la terrà lontana dalle cerimonie ufficiali per circa tre mesi e determinerà un vuoto di rappresentanza. Il principe William ha fatto visita alla consorte dopo l’operazione all’addome presso la London Clinic. L’assenza di Kate Middleton dalla vita pubblica si aggiungerà a quella del re Carlo III, che tra pochi giorni verrà ricoverato in ospedale per un intervento alla prostata, dando così l’idea che la monarchia britannica sia più logora.

In Inghilterra i tabloid hanno parlato di una situazione di disorientamento e preoccupazione da parte dei sudditi con il Sun che è arrivato a parlare di “due shock” contemporanei. Anche il re dopo l’intervento dovrà restare lontano per qualche giorno dagli impegni ufficiali ma la regina Camilla ha fatto sapere che il consorte sta bene.

Ultime notizie, la giornata degli Australian Open

Agli Australian Open di tennis, dopo il passaggio del turno di ieri da parte di Sinner, si è interrotta la corsa di Lorenzo Sonego che ha ceduto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz che si è imposto in quattro set sull’italiano che ha opposto comunque una grande resistenza al numero 2 del mondo. Anche Zeppieri ha perso contro Norrie, portando la partita fino al quinto set. Va invece avanti la corsa di Jasmine Paolini, mentre si sono avute due sorprese, una in campo maschile con l’eliminazione di Rune, ed una in campo femminile con quella di Rybakina.

Ultime notizie, grave incidente nella notte sulla Via Pontina

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un grave incidente accaduto sulla Via Pontina, nella località Campovede, in provincia di Latina, ha causato la morte di due ragazzi ed il ferimento di altri sei, tre dei quali sono attualmente ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L’impatto tra le due vetture coinvolte, avvenuto alle 2 di notte, è stato violentissimo ed ha causato la chiusura per alcune ore della strada. Su una delle due auto, una Smart, viaggiavano in 5 persone, mentre sull’altra, una Fiat Panda, si trovavano tre persone. L’incidente sembra sia stato causato dalla perdita di controllo del conducente della Smart.











© RIPRODUZIONE RISERVATA