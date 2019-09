Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: scontro M5s-Pd su vincolo di mandato (27 settembre)

Altra giornata campale per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo quanto si apprende dalla denuncia della talpa che ha lanciato l’allarme sulla telefonata occorsa tra il numero uno degli USA e il collega ucraino Zelensky, la Casa Bianca avrebbe provato a nascondere la conversazione, archiviandola in un sistema diverso da quello in cui normalmente sono memorizzate le trascrizioni delle telefonate.

Ultime notizie, M5S: ‘Vincolo di mandato. Pd: ‘Neanche a parlarne’

Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, vorrebbe introdurre il vincolo di mandato, un deterrente per evitare che i parlamentari eletti con un partito passino poi a un altro durante la stessa legislatura. L’attuale ministro agli Esteri ha annunciato inoltre che chiederà 100 mila euro come risarcimento per ogni onorevole che da qui in avanti lascerà il M5S. Le dichiarazioni arrivano a margine dell’assemblea dell’Onu a New York, dove Di Maio è presente in qualità di ministro della Farnesina. Netta la chiusura da parte del Partito Democratico. Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, risponde a Di Maio con ironia, augurandosi che il capo politico grillino avesse voglia di scherzare e citando l’articolo 67 della Costituzione. No anche da parte di Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi.

Ultime notizie, suicidio assistito: liberi di non soffrire o cultura della morte?

Il giorno dopo la decisione della Consulta, che ha stabilito come in alcune occasioni il suicidio assistito non sia punibile, si accende il dibattito. Da una parte c’è la reazione entusiasta di coloro che vedono nella scelta dei giudici della Corte Costituzionale una maggiore libertà (liberi di non soffrire, appunto), ma c’è anche chi è fortemente contrario. A questo proposito, si registra il forte disaccordo della Cei, espresso dal segretario generale (monsignor Stefano Russo), il quale ha parlato di ‘cultura della morte’, chiedendo per i medici l’obiezione di coscienza.

Ultime notizie, Ema: ‘Test a tutti i farmaci in commercio nell’Unione europea’

L’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha predisposto un controllo a tappeto sui farmaci in commercio attualmente nell’Unione Europea al fine di scongiurare la presenza di nitrosammine, sostanze cancerogene che hanno portato l’Aifa a ritirare la ranitidina.

Ultime notizie, Papa Francesco: ‘Sono assediato. Pregate per me’

In occasione del suo ultimo viaggio in Africa nella prima settimana di settembre, Papa Francesco avrebbe proferito a 24 gesuiti che vivono nel Mozambico di essere letteralmente sotto assedio. Il Pontefice ha ricordato quanto la preghiera sia importante per il primo vescovo di Roma e per le sue intenzioni.

Ultime notizie, Monte Bianco: il radar conferma, il ghiacciaio va giù

Il radar che servirà a monitorare la posizione del ghiacciaio del Monte Bianco ha confermato come il blocco di ghiaccio stia scivolando sulla Val Ferret. Le prime stime approssimative (gli esperti hanno spiegato che il radar dovrà essere tarato in questi giorni) indicano un distacco nell’ordine di dieci centimetri ogni giorno.



