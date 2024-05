Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, si lavora a negoziati in Medio Oriente: Hamas vuole esplicita fine di guerra

Secondo alcuni media sauditi, in Medio Oriente si sta lavorando sul piano di pace proposto dall’Egitto. È la prima volta che le due parti hanno sul tavolo la medesima bozza. Non significa però che l’accordo sia vicino. I dirigenti di Hamas, infatti, sarebbero pronti ad accettare soltanto nel caso in cui nel documento si facesse riferimento ad una “fine” della guerra esplicita a Gaza. Inoltre, ha chiesto che Israele dia delle garanzie riguardanti il periodo dopo il rilascio degli ostaggi, impegnandosi a non attaccare. I termini invece non starebbero bene a Netanyahu. È stato comunque confermato uno spiraglio per il dialogo.

Il quotidiano Le Monde ha comunicato la notizia di una serie di rapine alla Banca Palestina di Gaza, effettuate da gruppi di palestinesi, che hanno fruttato 66 milioni di euro. Negli Stati Uniti le manifestazioni di protesta che riguardano varie università, intanto, stanno continuando e questo potrebbe mettere a rischio anche la cerimonia della consegna degli attestati di laurea che è prevista per metà mese.

Ultime notizie, incidente sul lavoro in provincia di Brindisi

Un incidente sul lavoro accaduto la scorsa notte è costato la vita ad un operaio 46enne che stava effettuando una manutenzione su un nastro trasportatore all’interno dello zuccherificio di Brindisi. La vittima, Vincenzo Valente, originario di un paese della provincia, Latiano, e dipendente di una ditta esterna, ha avuto un braccio tranciato dal macchinario. La morte è avvenuta per emorragia nonostante l’intervento dei sanitari, che erano stati allertati dagli altri componenti della squadra che effettuava la manutenzione. Una tragedia che si ripete, visto che anche il padre della vittima era morto a causa di un incidente sul lavoro. Le indagini per ricostruire il fatto sono in corso da parte degli ispettori e la salma è stata portata al piano terra dell’impianto da parte dei vigili del Fuoco arrivati insieme al 118.

Ultime notizie, le premiazioni dei David di Donatello

Si sono svolte nella serata di venerdì le premiazioni dei David di Donatello, trasmesse anche in diretta su Rai 1, e i vincitori di questa edizione, come previsto, sono stati Paola Cortellesi e Matteo Garrone, con i loro film “C’è ancora domani” e “Io capitano”, che è stato premiato come miglior film ed ha ricevuto in totale 7 statuette. Anche il film che ha segnato l’esordio alla regia per Paola Cortellesi ha fatto una vera e propria incetta di premi. Altri premiati sono stati Marco Bellocchio, che ha ricevuto cinque statuette, mentre tre sono state assegnate al film “Palazzina Laf”, film sull’Ilva di Taranto, di Elio Germano, con la partecipazione di David Riondino.

Ultime notizie, niente internazionali d’Italia per Jannk Sinner

Jannk Sinner non prenderà parte agli Internazionali di Roma. È stato lo stesso tennista altoatesino a comunicarlo sui social dichiarandosi molto dispiaciuto. Un vero peccato per tutti i tifosi che lo attendevano in campo dopo le belle prestazioni precedenti.

Ultime notizie, Verstappen vince la prova Sprint di Miami

Dopo aver conquistato la pole position davanti a Charler Leclerc ed al compagno di squadra Sergio Perez, il campione del mondo Max Verstappen ha fatto sua la gara sprint corsa sul circuito di Miami, in Florida. Anche Leclerc e Perez hanno confermato le loro posizioni nella griglia di partenza. Per Verstappen una ulteriore conferma della sua forma e della forza della sua vettura.

