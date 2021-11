Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, solo FVG in giallo, ma la nuova variante spaventa

Si salva il Trentino Alto Adige e nonostante i numeri riguardanti il contagio covid in netto peggioramento, la regione resterà un’altra settimana in zona bianca. A permettere alla regione a nord est della nostra penisola il non ritorno in zona gialla, il tasso di occupazione delle terapie intensive, al momento al 10 per cento, ed entro quindi i limiti per la zona bianca: di fatto, un posto occupato in più, e sarebbe scattato il giallo. La provincia autonoma di Bolzano ha comunque deciso di introdurre nuove misure restrittive a cominciare dall’obbligo di mascherine all’aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici. Inoltre, firmata un’ordinanza che prevede la chiusura per due settimane di bar e ristoranti dalle ore 18:00 con coprifuoco notturno dalle 20 alle 5:00. Torna invece in giallo il Friuli Venezia Giulia, che nelle ultime settimane ha visto tutti i parametri salire oltre la zona bianca ed entrare appunto nella fascia successiva. La decisione non deve comunque sorprendere in quanto era già stata annunciata una settimana fa dal governatore Fedriga.

Fa paura la nuova variante di covid che giunge dal Sud Africa, scoperta nelle ultime ore, e proprio per evitare il diffondersi di un nuovo “ceppo” del virus, l’Italia ha firmato un’ordinanza che prevede il blocco dei voli da alcuni paesi africani, a cominciare appunto dal Sud Africa. A comunicarlo nella giornata di ieri è stato il ministro della salute Roberto Speranza, che ha fatto sapere: “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”. In tal modo si cercherà di contenere questa nuova variante di cui non si capiscono ancora bene gli effetti, visto che la sua diffusione non è ancora planetaria. Gli esperti sono però già in massima allerta, c’è chi teme che la nuova mutazione possa “bucare” i vaccini e le borse, dopo le notizie delle ultime ore, sono crollate.

Ultime notizie, firmato trattato Italia-Francia, le parole di Draghi

Così come fortemente preannunciato, nella mattinata di ieri al Quirinale, la casa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato sottoscritto il trattato fra Italia e Francia. Presente il presidente del consiglio Mario Draghi, al fianco del presidente francese Macron: “Il trattato di cooperazione rafforzata firmata stamattina – le parole del primo ministro della nostra nazione, riportate dall’agenzia Ansa – segna un momento storico delle relazioni. Da oggi siamo ancora più vicini”. Quindi ha proseguito “Noi, Italia e Francia, condividiamo molto più dei confini, la nostra storia, la nostra arte, le nostre economie e società si intrecciano da tempo. Le istituzioni che abbiamo l’onore di rappresentare si poggiano sugli stessi valori repubblicani, sul rispetto dei diritti umani e civili, sull’europeismo”. Poi il presidente del consiglio ha aggiunto e concluso: “Proprio oggi si è concluso un accordo di cooperazione in tema di spazio tra Italia e Francia, è stato il frutto di un negoziato intenso che ha portato a questo risultato di successo”, afferma Draghi.

Si sono svolti nella giornata di ieri, in quel di Zurigo, i sorteggi per la nazionale italiana di calcio in vista dei playoff che decreteranno quali saranno le ultime selezioni che il prossimo anno, nell’inverno del 2022, parteciperanno ai campionati mondiali di calcio in Qatar. Un sorteggio che ovviamente ci ha interessato molto da vicino in quanto fra le partecipanti vi è appunto anche la nostra Italia, che nonostante la vittoria ai recenti Europei, non è riuscita a raggiungere la qualificazione direttamente dai gironi. Le possibile avversarie per gli azzurri erano Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Turchia e Macedonia del Nord, e alla fine si è trovata di fronte, per le semifinali, La Macedonia. In finale, poi, potrà incontrare una fra il Portogallo e la Turchia. Ricordiamo che ai mondiali 2022 ci sono già Serbia, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Danimarca, Olanda, Croazia, Inghilterra e Germania oltre a Brasile e Argentina.



