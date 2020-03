ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: staff di specialisti cinesi in Italia (12 marzo)

Uno staff di cinque medici specialisti cinesi, tra cui un membro della Croce rossa di Pechino ed un esperto del Chinese Center for Disease Control, è pronto ad arrivare in Italia. Gli obiettivi cinesi sono: offrire “le loro competenze” e fornire materiale indispensabile per impedire la diffusione del coronavirus. Lo conferma il ministro degli esteri Wang Yi a Di Maio: “se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l’Italia”.

ULTIME NOTIZIE, CHIUSURA ESCERCIZI TRANNE SUPERMERCATI E FARMACIE?

In Italia, sembra che la “zona protetta” non sia sufficiente. Il governo vuole passare ad una fase successiva più drastica: per la Lombardia è prevista la chiusura degli uffici e lo stop degli autobus e metro. Il rimedio contro la diffusione dell’epidemia è quello di lasciare aperti solo i supermercati e le farmacie. I ristoranti, bar e pub dovranno essere chiusi. Ad avvalorare tale decisione è il presidente del Consiglio e il sindaco di Bergamo. Mentre Milano si sta organizzando per il blocco totale delle attività, il modello Lombardia potrebbe essere applicato in tutto il Paese. In Campania i negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici sono stati chiusi. Anche in Emilia Romagna i mercati, le gelaterie e le piadine hanno cessato l’attività. E’stato chiuso il Brennero, come anticipato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. In Lombardia ieri sono stati eseguiti accertamenti sanitari a campione più rigorosi. Gli automobilisti potranno lasciare il nostro Paese solo se in possesso di un certificato medico che accerta il buono stato di salute. Una volta usciti dall’ Italia, gli automobilisti dovranno stare in isolamento per 2 settimane. Gli autoarticolati potranno circolare dopo i rituali accertamenti sanitari. Il fermo interessa solo i treni passeggeri per l’Italia. I treni merci possono transitare solo in seguito al cambio del locomotore.

ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA, VERSO MISURE PIU’ STRINGENTI

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana ha chiesto al governo ulteriori misure per contenere l’epidemia del coronavirus. La Lombardia chiede la chiusura di tutte le attività per l’aumento delle persone contagiate. Nel documento Attilio Fontana ha permesso di rimanere attivi solo i supermercati considerati indispensabili ed alcune società imprenditoriali legate al commercio mondiale per non creare ulteriori danni economici. Tutte queste misure restrittive sono giustificare a seguito dell’aumento dei contagi in Lombardia.

ULTIME NOTIZIE, AUMENTANO I CONTAGIATI

Per le autorità sanitarie ieri è stata una giornata impegnativa. Verso sera le persone contagiate da Covid 19 erano 5791, di cui 466 ricoverati in sala rianimazione. Solo nella giornata di ieri si sono registrati 300 nuovi casi di contagio. Lo riferisce Gallera. Il pericolo del contagio continua: lo dimostra il numero elevato delle persone infette che muoiono. Solo nella giornata di ieri il numero dei decessi è salito a quota 486, cioè 135 persone morte dall’inizio della settimana. L’intasamento degli ospedali dovrebbe giustificare la chiusura di ogni tipo di attività, conclude Gallera.



