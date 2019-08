Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: stamattina Conte da Mattarella (29 agosto 2019)

Giuseppe Conte è stato convocato per la giornata di domani, alle 9:30 del mattino, al Quirinale, dove verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il semaforo verde è arrivato al termine del secondo giro di consultazioni, con il via libera del Partito democratico sul Conte-bis come richiesto dal Movimento 5 Stelle. Sta dunque per chiudersi la crisi di governo aperta a sorpresa poco prima di Ferragosto da Matteo Salvini. Di Maio, durante il suo intervento dopo l’incontro con il Capo dello Stato, ha rivelato di aver ricevuto dalla Lega la proposta di diventare premier al posto di Giuseppe Conte, offerta però rifiutata dal capo politico del Movimento 5 Stelle che ha sottolineato come abbia a cuore il bene del Paese e non i propri interessi.

Ultime notizie, Centrodestra: non è volontà del popolo

Il Centrodestra compatto ha chiesto a Sergio Mattarella di consentire al popolo italiano di andare al voto, nonostante il nascente governo giallorosso abbia una maggioranza parlamentare netta alla Camera dei Deputati e risicata al Senato (decisivi saranno i voti dei 4 senatori di LeU e quelli del Gruppo Misto). Matteo Salvini ha ripetuto la sua tesi, secondo cui il premier è stato scelto a tavolino in quel di Biarritz, in occasione del G7 con Francia e Germania. Silvio Berlusconi ha invece confermato come Forza Italia sarà all’opposizione con fermezza.

Ultime notizie, Brexit: sì della regina al Parlamento sospeso

Caos in Regno Unito, dopo che la Regina ha avvallato la scelta del premier Boris Johnson di sospendere l’attività del Parlamento inglese fino al prossimo 14 ottobre. La decisione presa da Johnson ha scatenato l’ira delle opposizioni, che parlano di golpe istituzionale e pagina nera per la democrazia britannica. Con la sospensione del Parlamento fino al 14 ottobre, Johnson ha di fatto ottenuto di imporre l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza un vero accordo. Va ricordato infatti come la Brexit diventerà realtà a partire dal 31 ottobre.

Ultime notizie, svolta nel caso Isabella Noventa?

Possibile svolta nel caso dell’omicidio di Isabella Noventa. In data odierna è stata rilanciata la notizia del ritrovamento di frammenti di ossa presso la spiaggia di Albarella (provincia di Rovigo) e che potrebbero appartenere alla donna scomparsa più di tre anni fa, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. I frammenti di ossa sono stati recuperati nei giorni scorsi ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi.

Ultime notizie, tempesta di fulmini in Sardegna, nuova eruzione dello Stromboli

Torna il maltempo in Sardegna. La provincia di Cagliari si è svegliata questa mattina sotto una vera e propria tempesta di fulmini. La situazione più grave si è registrata a Pirri, dove le vie si sono trasformate letteralmente in fiumi. Paura anche a Cagliari e a Quartu Sant’Elena, la terza città più popolata dell’isola sarda. Grande spavento anche a Stromboli, dove il vulcano ha eruttato di nuovo causando un’altissima nube di fumo e una pioggia di cenere. A poche ore dall’esplosione la situazione è tornata alla normalità,



© RIPRODUZIONE RISERVATA