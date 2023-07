Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Stoltenberg: “C’è l’accordo, Svezia nella Nato a breve”

La Svezia è davvero vicina ad essere annessa alla Nato. Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore il segretario generale della stessa Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, che al termine di un incontro con i leader di Svezia e Turchia, ha spiegato: “Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile”. E ancora: “Dopo l’incontro che ho ospitato con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e il premier svedese, Ulf Kristersson, il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e garantirne la ratifica. Questo è un passo storico che rende tutti gli alleati Nato più forti e più sicuri”, le parole via tweet di Stoltenberg.

Così invece la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata questa sera dalla Turchia, dalla Svezia e dal Segretario generale della Nato, sull’impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all’adesione di Stoccolma”. Infine la nota di Joe Biden. “Una tappa storica a Vilnius. Accolgo con favore l’importante passo che la Turchia ha promesso di compiere, per ratificare l’adesione della Svezia alla Nato”.

La corte d’Appello di Milano ha confermato il proscioglimento di Attilio Fontana, governatore di regione Lombardia, per il cosiddetto caso camici. Il presidente lombardo era accusato di frode in pubbliche forniture assieme ad altre quattro persone e già il 13 maggio dell’anno scorso il gup Chiara Valori aveva emesso sentenza di “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste” decisione diventa quindi definitiva. Prosciolti anche il cognato Andrea Dini, titolare di Dama spa, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, ex direttore generale e dirigente di Aria, nonchè il vicesegretario generale di Regione Lombardia Pier Attilio Superti.

“Fontana ha patito per tre anni su una graticola e poi oggi è finita così. Siamo stati coinvolti in una vicenda che da un punto di vista penale non aveva nulla, mi spiace per chi ha lavorato per nulla”, le parole dell’avvocato difensore Jacopo Pensa,assieme al collega Federico Papa. “Siamo molto soddisfatti. Non sono soddisfatto del fatto che ci siano voluti così tanto tempo e risorse per stabilire una cosa di buon senso, evidente. E questo lo dico non perché i pm non possano fare il loro mestiere, ma perché devono fare anche altre valutazioni”.

Nuovo attacco all’arma bianca avvenuto in Cina. Un ragazzo di 25 anni è entrato in un asilo, uccidendo sei persone, fra cui tre bimbi, con l’aggiunto di un ferito. L’episodio, come riferito dai principali organi di informazione online, si è verificato di preciso in quel di Lianjiang, nella provincia meridionale del Guangdong.

A renderlo noto è stato un portavoce della città che ha fatto sapere che “le vittime sono un insegnante, due genitori e tre bambini”. Le autorità hanno fermato un ragazzo di soli 25 anni, anche se non sono state fornite ulteriori indicazioni sul movente, ne tanto meno l’identità e la provenienza. Si sa per certo che è stata avviata un’indagine da parte della polizia, e secondo la ricostruzione l’omicida si sarebbe scagliato contro un bambino e due adulti, colpendoli con un coltello, all’ingresso della scuola, per poi entrare e proseguire la mattanza.

Ultime notizie, secondo i media francesi Prigozhin è a Mosca

Dove si trova Prigozhin, leader del Gruppo Wagner? Secondo quanto riferito dai media francesi sarebbe sorprendentemente a Mosca. A scriverlo, come riferito da SkyTg24.it, sarebbe Liberation citando fonti di intelligence occidentati.

Evgheni Prigozhin sarebbe nella capitale russa dal primo di questo mese, e sarebbe stato anche contattato dal Cremlino dove avrebbe incontrato il presidente Vladimir Putin. I due avrebbero colloquiato del futuro del Gruppo Wagner assieme al generale Viktor Zolotov, comandante della Guardia nazionale Rosgvardia ritenuto un fedelissimo proprio di Putin, nonché di Serghei Naryshkin, capo del servizio di intelligence estero.

Ultime notizie, a Roma i funerali di Arnaldo Forlani

Si sono svolti ieri a Roma le esequie di Arnaldo Forlani, che sono stati effettuati come funerali di stato come recentemente accaduto per Silvio Berlusconi, con la presenza del Presidente della repubblica e di molte personalità che facevano parte della democrazia cristiana della quale Forlani era stato il segretario. Nella piazza della Basilica dei Santu Pietro e Paolo si è vista anche, solitaria, una bandiera con lo scudo crociato, il simbolo del partito poi sciolto. Presenti anche personaggi come Vincenzo Scotti e Paolo Cirino Pomicino. Durante l’omelia sono stati ricordati anche i passaggi giudiziari che avevano riguardato l’ex Presidente del Consiglio.

Ultime notizie, a Cagliari un uomo ricoverato per infezione di colera

Un uomo di 71 anni, originario di Arbus, si trova ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Cagliari per una infezione di colera. L’ultimo caso di questa tipologia era stato riscontrato in Sardegna circa 50 anni fa. L’uomo è stato sottoposto alle cure del caso ed ora è stabile. Tra le cause ipotizzate sono l’aver mangiato delle cozze crude, oppure aver bevuto acqua non potabile.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche

Afa e caldo africano stanno tenendo sotto scacco tutta l’Italia con 8 città che hanno il bollino rosso a causa delle temperature molto alte che possono causare problemi soprattutto ai bambini ed agli anziani. Secondo le previsioni elaborate dai meteorologi l’anticiclone Cerbero resterà sulle nostre regioni ancora per una settimana e le temperature potranno avere in alcuni casi anche dei picchi oltre i 40 gradi, specialmente in città come Bolzano e Firenze.

Ultime notizie, strage di tacchini in un allevamento in provincia di Viterbo

Un incendio che si è sviluppato nelle prime ore di stamani in uno stabilimento di Valle Cupa, nel viterbese, ha causato una strage di tacchini che venivano allevati all’interno del capannone. Sono morti bruciati circa 14mila esemplari. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e i vigili del fuoco stanno effettuando i necessari accertamenti. Sul posto si sono recati anche uomini dell’Arpa, per verificare la qualità dell’aria dopo l’incendio, e dei carabinieri. Per questo problema sono stati allertati anche uomini del servizio veterinario provinciale.

Ultime notizie, tragedia in spiaggia a Porto Cesareo

Una donna di 78 anni, Giovanna Spagnolo, è morta in spiaggia a Porto Cesareo, in Puglia, proprio mentre sul posto si trovavano decine di bagnanti. La donna ha avuto un malor5e che le è stato fatale nonostante i soccorsi, La donna si trovava sulla spiaggia nonostante la temperatura superasse di molto i 30 gradi ed il malore occorso potrebbe essere legato proprio al troppo caldo. Dopo i primi tentativi di soccorso operati da altri bagnanti, sono giunti anche i soccorritori del 118 ma i loro tentativi di salvataggio non sono stati risolutivi e la donna è morta in pochi minuti.











