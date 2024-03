Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, strage a Gaza fra gli affamati: 112 morti, erano in fila per il pane

L’esercito israeliano ha sparato a Gaza mentre una grande folla di palestinesi si stava accalcando in attesa dell’arrivo dei tir che trasportavano aiuti alimentari. La sparatoria ha causato la morte di un centinaio di persone (112 in totale) e fonti israeliane hanno ammesso di aver sparato, costretti dalla folla che stava circondando la posizione di scarico.

Regione Lombardia chiederà marchio Made in Lombardy/ Piazza: “Valorizziamo le nostre eccellenze”

Nel nord di Gaza la situazione alimentare è difficilissima e gli arrivi sono sempre più scarsi, mentre aumenta il numero delle persone che dovrebbero ricevere il cibo. La situazione non è ancora del tutto chiarita e si teme che il numero delle vittime, 112 secondo l’ultima rilevazione, sia destinato a salire.

Ultime notizie, l’informativa alla Camera del ministro Piantedosi

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha parlato ieri durante l’informativa alla Camera sui fatti di Pisa e Firenze: “Consentitemi di sottolineare il diritto degli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi sommari. Sono lavoratori che meritano il massimo rispetto!”.

Vincenzo Maffione estradato in Italia/ Arrestato negli Emirati Arabi, si definiva "un cervello in fuga"

Piantedosi ha quindi aggiunto: “la gestione dell’ordine pubblico è un impegno quotidiano, delicato e non privo di rischi, svolto con la massima dedizione dalle donne e dagli uomini in divisa”. Il ministro ha proseguito dicendo: “Respingo fermamente ogni tentativo di coinvolgere, nelle polemiche politiche, il lavoro delle forze di polizia, presidio delle istituzioni democratiche a cui è rimesso il compito, fondamentale e imprescindibile, di garantire a tutti, in modo imparziale, l’esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, in piena sicurezza per i manifestanti stessi, gli operatori di polizia, i cittadini e i luoghi interessati”.

Strage di Erba, oggi prima udienza per la revisione/ Olindo Romano e Rosa Bazzi in aula dopo 17 anni

Ultime notizie, Putin: “L’Occidente porta ad una guerra nucleare”

Era atteso nella giornata di ieri il discorso del presidente russo, Vladimir Putin, ed è arrivato. “Tutto quello che l’Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento della civiltà”, le parole del capo dello stato nel suo discorso alla nazione, come si legge su TgCom24.it, e ancora: “Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori. Hanno tentato in passato di combattere la Russia, ma ora le conseguenze saranno pessime”.

Putin ha quindi annunciato anche che il missile balistico Sarmat è stato consegnato all’esercito e “fra poco dimostreremo la loro azione sul campo”. In merito al pensiero dei russi sulla guerra in Ucraina: “Tutto il Paese – ha detto – sostiene i soldati russi impegnati nell’operazione militare in Ucraina e uniti “possiamo superare qualsiasi cosa”.

Ultime notizie, Melissa Satta annuncia querele

h

Melissa Satta ha annunciato querele dopo che la stessa è stata definita sex addicted da alcuni giornali a seguito della fine della sua relazione con Matteo Berrettini. Attraverso la propria pagina social ha pubblicato uno sfogo e ha mostrato una lettera firmata con il suo avvocato in cui si dice disgustata: “Sono decisa ad andare fino in fondo… credo che questa non sia una battaglia personale ma una conquista di civiltà”, scrive.

E aggiunge: “La violenza psicologica è grave quanto quella fisica”. La showgirl e modella ha proseguito nel suo sfogo: “Ed eccomi qua, ancora una volta costretta ad assumere la mia autodifesa dinnanzi al tribunale dell’inquisizione mediatica, senza aver commesso nessun ‘crimine’, né alcun comportamento connotato da riprovevolezza morale”. Sul sex addicted: “Una definizione che mi lacera profondamente”, precisa l’ex velina come si legge su TgCom24.it, annunciando le vie legali nei confronti di chi permette l’uso di queste definizioni “senza minimamente curarsi delle sofferenze causatemi come madre, prima che come donna e come persona”.

Ultime notizie, squalifica di 4 anni per Paul Pogba

Il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, è stato squalificato per 4 anni per doping. La sentenza è arrivata iri e i fatti risalgono allo scorso 20 agosto in occasione della partita che la Juventus aveva disputato con l’Udinese. In quella occasione Pogba non aveva giocato, ma essendo in panchina era stato sorteggiato per il controllo antidoping dal quale era risultato positivo al testosterone.

Il centrocampista juventino, su consiglio dei propri avvocati non aveva accettato il patteggiamento, che avrebbe ridotto la pena della metà, ed è arrivato davanti al tribunale, che ha accolto in pieno le richieste della Procura antidoping. Ora per lui si apre il confronto con la Juventus che è intenzionata a rescindere il contratto in essere e a 31 anni sembra difficile che possa ritornare in campo in un club di valore. L’unica possibilità per Paul Pogba è il ricorso al TAS di Losanna.

Ultime notizie, le previsioni meteo sul territorio italiano

Ancora cattive notizie per l’Italia, stretta nella morsa del maltempo. Per la giornata di domenica è infatti previsto l’arrivo sulle nostre regioni di un ciclone che porterà forti piogge, raffiche di vento e neve sulle Alpi con altezze fino a 2 metri.

Mentre si stanno ancora facendo i conti con i danni provocati, specialmente in veneto, dalle piogge, le previsioni parlano di una giornata di domenica veramente pericolosa sia sulle regioni del versante tirrenico che sulla Sardegna. Nella giornata di oggi le piogge di maggiore intensità si sono avute sulle regioni adriatiche e particolarmente sulle Alpi, mentre al nord si è avuta una piccola tregua.

Ultime notizie, la prima giornata di prove libere in Bahrein

Si sono svolte ieri le prove libere del primo Gran Premio stagionale del mondiale di Formula Uno sul circuito del Bahrein, dove si correrà sabato a causa del periodo del Ramadan. La Mercedes ha fatto vedere già una buona velocità ed i suoi due piloti, Hamilton e Russell, hanno ottenuto le prime due posizioni al termine della sessione, precedendo Alonso, che ha conquistato il terzo posto, e Sainz, primo delle Ferrari, con il quarto tempo.

Leclerc ha firmato il nono tempo assoluto, mentre il campione del mondo Verstappen ha chiuso in sesta posizione. Significativi i tempi con tutti i 10 piloti che hanno chiuso il giro entro il secondo di distanza a dimostrazione, per ora, di un maggiore equilibrio. Nella sessione mattutina delle prove libere a far segnare il miglior tempo era stato Ricciardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA