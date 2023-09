Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, strage treno Brandizzo: “Due indagati per gravi violazioni”

Il giorno dopo la tragedia che ha provocato la morte di 5 operai travolti dal treno a Brandizzo, gli inquirenti stanno lavorando per cercare di capire le cause dell’accaduto. Una delle ipotesi è quella del “dolo eventuale” e, dai primi esami sono state riscontrate molte problematiche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Uno dei due sopravvissuti, il caposquadra della Sigifer, ed il responsabile di Rfi sono in questo momento sotto inchiesta. L’accusa, con il “dolo” è sicuramente più pesante di quella che era stata ipotizzata in un primo momento, quando si parlava di un reato colposo.

Un uomo che è poi risultato ucciso a colpi di pistola è stato trovato all’interno di un carrello a Tor Cervara, in provincia di Roma. Il carrello con il cadavere si trovava in Via Costi ed il colpo mortale era stato sparato in pancia, tanto che le forze dell’ordine pensano ad una esecuzione.

Il cadavere, di un georgiano, è stato trovato nella tarda mattinata, da una volante che faceva ritorno alla sede. L’allarme è stato dato da alcuni passanti ed è intervenuta anche l’ambulanza, ma non è stato possibile salvargli la vita. Nella zona dove è stato trovato il corpo sono avvenuti anche altri episodi di violenza.

Ultime notizie, Sainz su Ferrari al primo posto nelle prove libere di Monza

Il pilota spagnolo ha festeggiato con il primo posto nelle prove libere della prima giornata il suo 29esimo compleanno. Il pilota della “rossa” ha preceduto Norris e Perez, che ha effettuato anche una uscita di pista, mentre il campione del mondo Verstappen ha chiuso in quinta posizione e l’altro ferrarista Leclerc si è piazzato in sesta posizione.

Ultime notizie, sorteggiati i gironi di Europa e Conference League

Dopo i sorteggi della Champions League, ieri è stata la volta delle altre due coppe europee, la Europa League, con la partecipazione di Atalanta e Roma, e di Conference League con la Fiorentina che nella serata di ieri aveva vinto la gara del preliminare contro il Rapid di Vienna.

Per l’Atalanta di Gasperini le avversarie del girone saranno i portoghesi dello Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow Czestochowa. Per i giallorossi di Mourinho invece le formazioni da affrontare sono i cechi dello Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette. La formazione di Vincenzo Italiano farà parte, in Conference League, dove lo scorso anno è stata finalista, del girone con la formazione ungherese del Ferencvaros, quella belga del Genk, e gli esordienti in Europa del Cukaricki, formazione serba.

Ultime notizie, il padre di Saman Abbas atterrato in Italia

E’ atterrato ufficialmente in Italia nelle prime ore di ieri Shabbar Abbas, il padre di Saman, la povera 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara. L’uomo si trovava in Pakistan e dopo che il governo ha concesso l’estradizione lo stesso è quindi giunto a Ciampino con un aereo privato dell’aeronautica italiana.

Shabbar Abbas verrà quindi ora processato in Italia e le udienze riprenderanno il prossimo 8 settembre in quel di Reggio Emilia. Il padre è stato trasferito in una casa circondariale a Roma dopo di che sarà portato in un carcere emiliano in attesa poi della conclusione del processo. Nelle prossime settimane il padre di Saman sarà ascoltato così come il fratellino della vittima, il primo che puntò il dito contro la sua famiglia in merito all’uccisione della sorella 18enne.

Ultime notizie, omicidio 17enne Primavalle: nuovi indizi

Emergono nuovi indizi in merito alla morte della povera Michelle Causio, la 17enne di Roma, Primavalle, uccisa da un coetaneo e poi abbandonata in un carrello della spesa vicino all’immondizia. Dal verbale circa l’interrogatorio al 17enne in carcere con l’accusa di omicidio, si legge: “Ci ho pensato 5 secondi. Ho cominciato ad accoltellarla, lei si muoveva e poi è cascata per terra. Ho cominciato ad accoltellarla che lei era di fronte a me. Non ricordo dove ma l’ho colpita un po’ di volte”.

Le parole, rilasciate due ore dopo l’arresto, sarebbero state fornite ai magistrati, e secondo la versione dello stesso giovane sarebbe stato minacciato con una pistola da Michelle, scatenando quindi la sua reazione. Le sue parole comunque non sembrerebbero aver convinto più di tanto gli inquirenti, secondo cui l’omicidio deriverebbe da una lite per soldi e hashish poi degenerata.

Ultime notizie, uccisa a fucilate in Abruzzo orsa Amarena

Sgomento in Abruzzo dopo che un uomo ha ucciso a fucilate l’orsa Amarena del Parco Nazionale dell’Abruzzo. L’aggressore, individuato dai Guardiaparco e poi sentito dai carabinieri, ha spiegato di aver sparato per la paura di venire a sua volta aggredito dall’orsa: “Ho sparato per paura, ma non volevo ucciderla. L’ho trovata dentro la mia proprietà ed è stato un atto istintivo, impulsivo”.

Ferma condanna da parte del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “Uccisa da una fucilata esplosa dal signor LA alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, vista l’area in cui Amarena era scesa coi suoi cuccioli. Sul posto è intervenuto il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita”.











