Diretta sorteggio Europa League 2024/ Streaming video tv: gironi e accoppiamenti (oggi venerdì 1 settembre)

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024: ECCO I GIRONI!

Siamo pronti a vivere la diretta del sorteggio di Europa League 2024: il giorno è venerdì 1 settembre, l’orario le 13:00 e saremo al Grimaldi Forum di Montecarlo. Dunque, stiamo per conoscere le avversarie di Atalanta e Roma: le due squadre sono le rappresentanti italiane in Europa League, essendosi classificate al quinto e sesto posto dell’ultimo campionato. Per la Dea un ritorno alle competizioni Uefa dopo un anno di assenza; per i giallorossi la seconda partecipazione consecutiva a questo torneo, con la possibilità di andare a giocare la terza finale europea consecutiva (in caso, sarebbe la seconda vittoria dopo quella della Conference League).

Ci saranno varie squadre da tenere d’occhio: sia Atalanta che Roma partono in prima fascia nella diretta del sorteggio di Europa League 2024, eviteranno dunque alcune big ma i loro gironi potrebbero comunque essere ostiche, perché le insidie non mancheranno. Adesso, prima di lasciare la parola alla cerimonia del sorteggio, vediamo di fare un po’ di chiarezza circa le regole stabilite dalla Uefa: sono sempre le stesse, ma è bene ricordarle per non arrivare impreparati a quando davvero inizierà la diretta del sorteggio dei gironi di Europa League 2024.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio di Europa League 2024 sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque assistere alla composizione dei gironi selezionando il canale di riferimento sul proprio decoder. Per loro sarà anche attiva l’opzione della diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; per tutti gli altri c’è una vasta gamma di possibilità di seguire il sorteggio di Europa League 2024 in mobilità. Bisognerà comunque aver sottoscritto un abbonamento alle due piattaforme che sono Now Tv e DAZN; diretta streaming video “libera” invece sul canale YouTube ufficiale della Uefa.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora come funziona la diretta del sorteggio di Europa League 2024: i gironi saranno otto, ciascuno composto da quattro squadre con la suddivisione in fasce. Possiamo subito dire che la prima classificata andrà direttamente agli ottavi, la seconda dovrà giocare il playoff contro una terza della Champions League mentre le società che avranno timbrato il terzo posto nei gironi di Europa League andranno poi a disputare gli spareggi di Conference League. Ricordiamo anche che nei gironi non si possono incrociare squadre dello stesso Paese: al netto di trovarsi nella stessa fascia, Atalanta e Roma non si sarebbero comunque potute affrontare.

Per il resto, si tratta di scoprire cosa succederà nella diretta del sorteggio di Europa League 2024: al momento potremo osservare quali gruppi siano più abbordabili e quali invece più complessi, ma poi per quanto detto sopra stabilire chi possa andare a vincere la competizione sarà esercizio da svolgere più avanti, quando arriveranno le squadre dalla Champions League che renderanno ancora più interessante il contesto. Adesso mettiamoci comodi: tra qualche ora al Grimaldi Forum di Montecarlo sarà davvero tempo di assistere alla diretta del sorteggio dei gironi di Europa League…











