ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: tensioni ai funerali per Soleimani (7 gennaio)

Ieri si sono svolti i funerali del generale Qassem Soleimani, ucciso in seguito ad un raid americano a Baghdad. Le tensioni tra Usa e Iraq sono alle stelle. Presenti al funerale c’erano Esmail Ghaani, il successore di Qassem Soleimani, Hassan Rouhani, presidente iraniano ed altri importanti esponenti islamici. Teheran ha minacciato l’America. Se gli americani non si ritireranno dall’Iraq ci sarà un’altro Vietnam. Dure parole che hanno scosso il mondo americano. Intanto la Camera dei Rappresentanti americani voterà nella prossima settimana per limitare la presenza delle forze militari in Iraq. In un’intervista alla tv di Stato, Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei, ha sottolineato come in passato l’America è rimasta sempre sconfitta dai programmi militari dell’Iraq.

Ultime notizie, due donne investite

Due donne, Sonia Farris e Elisa Rondina, sono state investite da un’auto mentre stavano camminando a bordo di una strada. Le due donne erano appena uscite da una discoteca. Sul luogo della tragedia sono intervenuti le forze dell’ordine e il 118. L’investitore, sottoposto subito all’alcol test, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di duplice omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’investitore dopo l’impatto si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi. Il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle cinque del mattino. L’impatto è stato violento al punto da far sbalzare il corpo delle due donne in una campagna adiacente la strada. Per le due donne, nonostante un tempestivo intervento del 118 non c’è stato nulla da fare. Si attende il referto del medico legale per accertare l’ora dei due decessi.

Ultime notizie, a 40 anni dalla morte di Piersanti Mattarella

Il presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, a 40 anni dalla sua morte per mano della mafia, è stato ricordato con una toccante cerimonia in suo onore. Molte corone di fiori sono stati posizionati ai lati dell’insegna, in via Libertà. Presenti alla cerimonia c’erano i famigliari della vittima, i figli, i nipoti ed i parenti stretti. Hanno partecipato alcuni esponenti importanti di governo, tra cui Nello Musumeci, attuale governatore, Gianfranco Miccichè, presidente dell’assemblea siciliana, Leoluca Orlando, sindaco della città. Dopo la celebrazione, il sindaco di Palermo per onorare Piersanti Mattarella ha rinominato il Giardino Inglese. Oggi il Giardino Inglese si chiamerà “Parco Piersanti Mattarella, Giardino all’inglese”.

Ultime notizie, Juve e Inter lotta in testa in Serie A

La Juventus e l’Inter continuano la loro lotta in testa nel campionato di Serie A. I bianconeri hanno vinto addirittura 4-0 nel pomeriggio di ieri contro il Cagliari. La gara era apparsa bloccata nel primo tempo, che si era concluso a reti inviolate. Nella ripresa ci ha pensato uno straordinario Cristiano Ronaldo autore di 3 reti, in mezzo anche il gol di Gonzalo Higuain entrato a 20 minuti dalla fine al posto di Paulo Dybala. I nerazzurri invece in serata ieri hanno battuto 3-1 il Napoli al San Paolo. La gara è stata sbloccata nel primo tempo da una doppietta del belga Romelu Lukaku, mentre il sigillo l’ha messo Lautaro Martinez nella ripresa dopo che alla fine del primo tempo aveva riaperto tutto Arkadiusz Milik. Nel pomeriggio ha invece debuttato, per la terza volta, in Serie A Zlatan Ibrahimovic anche se il suo ingresso in campo non ha regalato punti al Milan che non è andato oltre allo 0-0 in casa contro la Sampdoria.



