Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, tensioni in Francia: ragazzo muore cadendo da un tetto

Resta altissima la tensione in Francia. Dopo l’uccisione del 17enne a Nanterre e la guerriglia contro la polizia, nelle scorse ore è morto un altro ragazzo, un manifestante che è deceduto cadendo da un tetto in Normandia.

Intanto Emmanuel Macron ha lanciato un appello alla nazione: “State a casa”, mentre Place de la Concorde è stata evacuata con i blindati che sono scesi in strada. In totale sono state arrestate 470 persone e se la situazione dovesse degenerare il governo non ha escluso di proclamare lo stato di emergenza. Quella di oggi sarà quindi con grande probabilità una nuova giornata di alta tensione, così come quella di domandi, tenendo conto del weekend: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Nella giornata di ieri il sito di gossip americano TMZ aveva diffuso la notizia secondo cui Elon Musk e Mark Zuckerberg si sarebbero sfidati in un incontro di lotta presso il Colosseo: “il ministro della Cultura ha contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell’arena più leggendaria della storia”, ha riportato lo stesso portale, con tanto di notizia rilanciata dall’uomo più ricco al mondo che attraverso Twitter ha scritto: “Ci sono possibilità che si faccia al Colosseo”.

Una nuova che ha fatto il giro del mondo in breve tempo ma che è stata prontamente smentita dallo stesso ministro della cultura, Sangiuliano, che contattato dal Corriere della Sera quanto da Open ha appunto bollato l’indiscrezione come fake. In ogni caso la sfida fra Musk e Zuckerberg sembra reale, ora bisognerà solo capire dove si potrà svolgere.

Ultime notizie, il Papa e la guerra in Ucraina

Torna ad invocare la pace Papa Francesco. Nella giornata di ieri, in un discorso al Patriarcato ecumenico riportato dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, il Santo Padre ha parlato così della guerra in Ucraina: “pace, specialmente nella martoriata Ucraina. È una guerra che, toccandoci più da vicino, ci mostra come in realtà tutte le guerre sono solo dei disastri, dei disastri totali: per i popoli e per le famiglie, per i bambini e per gli anziani, per le persone costrette a lasciare il loro Paese, per le città e i villaggi, e per il creato, come abbiamo visto recentemente a seguito della distruzione della diga di Nova Kakhovka”.

Quindi Sua Santità ha aggiunto e concluso: “Come discepoli di Cristo, non possiamo rassegnarci alla guerra, ma abbiamo il dovere di lavorare insieme per la pace. La tragica realtà di questa guerra che sembra non avere fine esige da tutti un comune sforzo creativo per immaginare e realizzare percorsi di pace, verso una pace giusta e stabile”.

Ultime notizie, 18enne ucciso a Caserta

Un altro ragazzo assassinato dopo il caso della 17enne di Roma; a morire in questo caso è stato un 18enne, tale Giuseppe Turco, accoltellato a Casal di Principe, località della provincia di Caserta. Come riferito da SkyTg24.it, il giovane è morto dopo essere stato soccorso e ricoverato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, e secondo le prime indiscrezioni sembra che alla base dell’assassinio vi fosse una disputa per una ragazza, quindi una questione passionale.

L’accoltellamento è avvenuto in piazza Villa al termine di una lite fra coetanei. I due avrebbero prima battibeccato animatamente dopo di che uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo più volte il rivale, raggiunto da ben 8 fendenti. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto: già arrestato il presunto responsabile.

Ultime notizie, il salario minimo secondo le opposizioni

Nei prossimi giorni le opposizioni presenteranno una proposta unica per fissare a 9 euro/ora la soglia minima della retribuzione. Una proposta che ha trovato il via libera di tutte le forze che non fanno parte del governo, ad eccezione di Italia Viva, il gruppo di Matteo renzi, che si è sfilato da questa proposta. La nota che precede la presentazione in parlamento è stata firmata dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Azione, Europa Verde, Sinistra Italiana e +Europa.

Ultime notizie, il patto UE sui migranti vede l’opposizione di Polonia e Ungheria

La mediazione di Giorgia Meloni presso la UE non è stata positiva e sia la Polonia che l’Ungheria si sono opposte al patto che prevedeva una ripartizione dei migranti in arrivo tra tutti i paesi componenti. La Premier italiana nonostante questo insuccesso ha dichiarato di non essere delusa dalle posizioni prese da Morawiecki e Orban, in quanto difendono i propri interessi nazionali. Il fronte dei conservatori europei quindi fa registrare un corto circuito che si prepara ad un viaggio a Varsavia, in Polonia, per cercare di trovare comunque dei punti in comune. La discussione nel Consiglio Europeo è andata avanti a lungo, ma i presidenti dei due paesi hanno ribadito strenuamente il loro “no” al patto sui migranti.

Ultime notizie, le qualifiche della Formula Uno in Austria

Si sono svolte le qualifiche per il GP di Formula 1 che si corre domenica in Austria sul circuito di Zeltweg. Come in precedenza la pole position è stata conquistata da Verstappen, sulla sua Red Bull, che ha avuto la meglio sui due ferraristi, Leclerc e Sainz che si sono piazzati nell’ordine, secondo e terzo, con Leclerc beffato per soli 48 millesimi dal pilota olandese campione del mondo.

Sainz ha accusato invece un distacco di quasi 2 decimi ed ha preceduto Norris che si è qualificato in quarta posizione. Nel pomeriggio di domani si correrà la sprint race, con il secondo pilota Red Bull, Perez, che partirà indietro, dopo essere stato eliminato nella seconda sessione delle qualifiche. Domennica si svolgerà invece il Gran Premio tradizionale.

Ultime notizie, arrestato il tecnico Galtier, nella scorsa stagione al timone del PSG

Cristophe Galtier, ex allenatore della formazione del Paris Saint Germain, in Ligue 1, è stato arrestato a Nizza insieme al figlio, dopo che l’ex direttore sportivo della formazione della Costa Azzurra, Fournier, lo ha accusato di razzismo.

“In squadra troppi neri e musulmani” è stata una delle frasi che hanno dato il via all’indagine per discriminazione razziale e religiosa. Ora i due sono sotto interrogatorio e successivamente gli inquirenti decideranno se portarli davanti al giudice.

Ultime notizie, le date del prossimo campionato di serie A

La Lega Calcio ha comunicato ufficialmente le date di partenza e di chiusura della prossima stagione calcistica della serie A. L’inizio è stato fissato per il 20 agosto mentre la chiusura per il 26 maggio, preceduta dalla finalissima della Coppa Italia che è stata fissata per il 15 maggio. Nel corso della stagione sportiva il campionato effettuerà 4 soste per l’attività della nazionale di Roberto Mancini e ci sarà soltanto un turno infrasettimanale fissato per il 27 settembre.











