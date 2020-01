ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: tragico incidente in Valle Aurina (6 gennaio)

Nell’altoatesina Valle Aurina, a Lutago, intorno alle 1.20 un uomo di 28 anni, alla guida della propria autovettura ha investito un gruppo di persone che si trovava a bordo della strada. Il conducente al momento dell’impatto viaggiava a forte velocità. Sul luogo del sinistro sono intervenuti le forze dell’ordine ed il 188. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine un gruppo di persone era sceso da un autobus per raggiungere l’hotel nel quale soggiornavano. Mentre stavano camminando sul bordo della strada il gruppo di turisti è stato investito da un auto che aveva perso il controllo. Sei persone sono decedute sul colpo e undici risultano feriti. Tre persone sono state sottoposte ad intervento chirurgico. La loro prognosi è ancora riservata. L’investitore aveva un tasso di alcol pari a 1,97 grammi/litro. Il nuovo codice della strada prevede che il limite massimo consentito è di 0,5 grammi al litro. Oltre a questo limite, si incorre in un reato punibile con l’arresto fino a sei mesi se il tasso alcolico è compreso tra 0,81 e 1,5 grammi/litro. A questo si aggiunge un provvedimento sanzionatorio che va da 800 a 3.200 euro, oltre alla sospensione della patente. Il responsabile del sinistro dovrà rispondere di omicidio stradale e lesioni stradali.

Ultime notizie, terrore a Salerno

Momenti di terrore presso il pronto soccorso del Ruggi a Salerno. Un extracomunitario senza un apparente motivo ha incominciato ad urlare “Allah Akbar” alla visione di due vigilanti che prestavano servizio all’interno del nosocomio. L’extracomunitario avrebbe preso da una parete uno specchio ed aggredito tutte le persone in sala di attesa. Nel tentativo di fermarlo i due vigilanti sarebbero stati feriti. L’immigrato, all’arrivo delle forze dell’ordine, è stato portato nel reparto di psichiatria per le necessarie cure sanitarie.

Una donna di 90 anni è stata trovata senza vita nell’azienda turistica del figlio in periferia sud di Milano. Il cadavere è stato trovato dalla segretaria. La donna anziana si chiamava Carla Quattri Bossi. Sul luogo dell’evento sono intervenuti le forze dell’ordine ed il 188. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte della donna. Il volto della persona anziana era tumefatto in seguito ad una colluttazione. La scientifica sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del delitto e le prove per risalire al responsabile del reato. Il figlio e la segretaria sono stati interrogati dal magistrato che sta seguendo il caso.

Ultime notizie, torna la Serie A

Torna in campo la Serie A con quattro anticipi. Alle 12.30 la Lazio supera il Brescia al Rigamonti col risultato di 1-2 grazie a una doppietta di Ciro Immobile. Nel pomeriggio arrivano punti nella parte della classifica col Verona che supera la Spal in trasferta, mentre il Genoa si impone in casa col Sassuolo. In serata il Torino fa il colpaccio andando a vincere 2-0 a Roma con la doppietta di Andrea Belotti. Si gioca anche oggi con alle 12.30 la sfida del Dall’Ara Bologna Fiorentina. Alle 15.00 sarà il momento di Atalanta Parma, Juventus Cagliari e Milan Sampdoria. Alle 18.00 si gioca una sfida per la salvezza, Lecce Udinese. Si conclude la giornata in serata con Napoli Inter.



