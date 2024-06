Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, tregua in Medioriente, Hamas: “Disponibili a trovare un accordo”

Si continua a lavorare per una tregua fra Israele e Hamas dopo che l’Onu ha approvato il piano Usa per un cessate il fuoco che sia imminente, e i palestinesi hanno ribadito di essere “disposti a raggiungere un accordo”. Intanto il conflitto prosegue e siamo giunti al giorno 250, a più di 8 mesi da quei tragici eventi del 7 ottobre scorso.

Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, è uscito allo scoperto spiegando che la morte di migliaia di civili risalenti proprio al primo giorno di guerra è “un sacrificio necessario”, parole che sono state riportate dal Wall Steet Journal. L’esercito di Israele ha invece annunciato che 4 soldati sono morti lungo la Striscia e funzionari israeliani hanno affermato al New York Times, che i leader di Hamas avrebbero dato ordine ai combattenti di sparare agli ostaggi qualora dovessero pensare che “le forze nemiche stiano arrivando”.

Ultime notizie, Apple lancia Intelligence

Apple ha lanciato ufficialmente Intelligence, l’intelligenza artificiale di OpenAi che sarà integrata nei suoi dispositivi più recenti, a cominciare dall’iPhone 15 Pro. Ad annunciarlo è stata Cupertino che ha fatto sapere che: “Da fine anno l’intelligenza artificiale di OpenAI sarà integrata nei dispositivi Apple. ChatGPT avrà un ruolo di primo piano su iOS, iPadOS e macOS”.

Apple Intelligence permetterà di svolgere numerose funzioni direttamente dal dispositivo sfruttando appunto l’IA, rappresentando quindi un netto passo avanti per i device della Mela. Una notizia che ha fatto però storcere il naso ad Elon Musk, che attraverso il suo profilo X ha commentato: “Se Apple integrerà OpenAI a livello OS vieterò il suo sistema operativo (quindi i dispositivi Apple, ndr) nelle mie aziende. Questa è un’inaccettabile violazione di sicurezza. È assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la sua intelligenza artificiale, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la vostra sicurezza e privacy. Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati saranno nelle mani di OpenAI”.

Ultime notizie, tragedia a Brugherio, morto un operaio

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri a Brugherio, in provincia di Monza, dove un’esplosione avvenuta in un capannone ha causato la morte di un operaio. L’episodio, come riferito da RaiNews, si sarebbe verificato in una ditta di vernici sita in via Aristotele, e sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che però non hanno potuto fare nulla nei confronti dell’operaio, deceduto sul colpo dopo la deflagrazione.

Si sta cercando di capire cosa sia successo ed è stata avviata una indagine per comprendere nel dettaglio se si sia trattato del classico errore umano o meno. Sono attese novità nelle prossime settimane.

Ultime notizie, incendio alla reggia di Versailles

Un incendio è divampato alla reggia di Versailles ed il fumo nero che si è sprigionato ha costretto ad evacuare i turisti che si trovavano all’interno. Secondo le prime notizie le fiamme sono scaturite in un cantiere situato proprio sotto il tetto della reggia. Dopo l’allarme antincendio sul posto sono arrivate immediatamente alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, mettendo in sicurezza la reggia, ed ora si dovranno valutare i danni che hanno riportato le strutture, mentre dal punto di vista delle persone non ci sono stati feriti.

Ultime notizie, i risultati delle elezioni amministrative

Le urne delle schede per le elezioni amministrative si sono aperte lunedì alle 14.00 e, per quanto riguarda l’elezione del governatore del Piemonte, c’è stata la conferma di Cirio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra. Per quanto riguarda le elezioni comunali, l’affluenza alle urne è stata pari al 62,61% con una diminuzione di circa il 5% dei votanti rispetto alle precedenti elezioni amministrative.

Le votazioni hanno interessato 29 capoluoghi di provincia, ed in nove, tra i quali anche Bari e Firenze, sarà necessario il turno di ballottaggio tra due settimane. Per quanto riguarda quelli assegnati sono stati eletti 10 sindaci di centrosinistra e 6 di centrodestra. En plein per il “campo largo” in Sardegna, dove ha visto eletti i suoi candidati sia a Cagliari che a Sassari ed Alghero.

Ultime notizie, le dimissioni di Paolo Signorelli

Paolo Signorelli, portavoce del ministro Lollobrigida, dopo la pubblicazione di alcune chat che lo stesso Signorelli ha avuto con Fabrizio Piscitelli, conosciuto come “Diabolik”, capo ultrà della Lazio e noto trafficante di droga, poi ucciso, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico.

Nelle chat che sono state rivelate si notano lodi ai neofascisti e frasi antisemite. Nel suo annuncio Signorelli ha dichiarato di aver rassegnato le dimissioni sia per la propria famiglia che per non arrecare danni al governo. Il ministro Lollobrigida aveva dichiarato in precedenza di non essere a conoscenza delle affermazioni del suo portavoce.

Ultime notizie, Femminicidio a Modena

Un uomo di 48anni, si è presentato nella tarda serata di lunedì presso la caserma dei carabinieri di Modena con un furgone dentro al quale si trovava il cadavere della moglie. L’uomo ha raccontato del femminicidio, che è scaturito da un contenzioso sull’affidamento dei figli per il quale era stato già emessa una decisione nel mese di maggio dello scorso anno da un tribunale di Innsbruck.

L’uomo si era rivolto anche alla giustizia italiana e nello scorso mese di febbraio aveva nuovamente chiesto l’affidamento dei figli in esclusiva allo stesso tribunale di Innsbruck. Il corpo della donna si trovava all’interno del furgone e con un sacchetto nero in capo, sotto il quale si trovava una cintura che l’ha soffocata. Gli inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi della premeditazione.











