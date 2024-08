Ultime notizie: tregua temporanea a Gaza

Su richiesta di Anthony Blinken, Israele ha approvato delle tregue umanitarie temporanee a Gaza “per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale”, come riportaChannel 13. Il segretario di Stato Usa avrebbe esplicitamente chiesto la misura a Netanyahu, il cui ufficio nega di aver concesso una tregua ma spiega di aver autorizzato “la designazione di alcune aree nella Striscia” per le vaccinazioni.

Ultime notizie: operazione di Israele in Cisgiordania

Una vasta operazione antiterrorismo è stata condotta in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano. Nel corso di questa operazione sono stati uccisi finora 10 palestinesi. Di fronte a questa operazione è arrivata immediatamente una dichiarazione di Hamas nella quale si accusa Israele di allargare la guerra. Il ministro israeliano Katz ha dichiarato che Israele si comporterà come a Gaza, emettendo degli ordini di sgombero. Vicino al confine tra Israele, Libano e Siria, l’aeronautica israeliana ha ucciso Fras Qasem mentre stava viaggiando tra i due paesi. Si tratta di un terrorista di alto livello che dirigeva le operazioni e provvedeva ai reclutamenti. L’Idf ha anche chiuso il check-point di un campo profughi.

Ultime notizie: indagini sul naufragio del Bayesan

Le indagini sul naufragio del Bayesan a Palermo proseguono e dopo l’avviso di garanzia che era stato recapitato al comandante del Bayesan, il neozelandese James Cutfield, sono indagati anche altre due persone, Tim Parker Eaton, ufficiale di macchina, e Matthew Griffith, un marinaio, entrambi di nazionalità inglese. In totale sono quindi tre gli indagati per il naufragio. Gli investigatori stanno mettendo in evidenza che un fattore scatenante per l’affondamento del veliero è l’allagamento della sala macchine. Nel primo interrogatorio al quale è stato sottoposto, James Cutfield, non ha risposto agli inquirenti, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge. Intanto si sta lavorando anche per effettuare il recupero del veliero.

Ultime notizie: 28 richiami per uova contaminate dalla salmonella

La contaminazione da salmonella ha provocato il richiamo di diverse confezioni di uova appartenenti a marchi diversi. In totale sono stati 28 i richiami ed il ministero della Salute ha chiesto che le confezioni siano riportate presso i punti vendita dove sono state acquistate. Le uova fanno parte di diversi stock e si tratta di uova fresche da “allevamento a terra”. I numeri dei lotti interessati sono stati riportati sul sito del ministero.

Ultime notizie: trovata una donna morta all’interno di un freezer a Sarroch

A Sarroch, in provincia di Cagliari, i carabinieri hanno trovato all’interno di un freezer una donna di 78 anni morta e nascosta dal figlio per continuare a riscuotere la pensione della donna. Il figlio, 54enne, è stato denunciato. Il corpo è stato trovato durante una perquisizione eseguita dopo che i carabinieri avevano ricevuto la segnalazione della scomparsa della donna. Secondo le prime ricostruzioni la morte della 78enne è avvenuta per cause naturali, probabilmente nel periodo del Covid.

Ultime notizie: bomba ucraina su Kursk

Una bomba a grappolo ucraina è stata disinnescata nelle vicinanze della centrale di Kursk. Il Cremlino ha dichiarato che lo stop dell’Ucraina al gas russo, che avrà inizio il 1 gennaio del 2025, avrà conseguenze dannose per gli Stati europei. I numeri parlano di una fornitura, nel 2023, di 14 miliardi di metri cubi di gas attraverso tubazioni che transitano sul territorio ucraino. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì sono stati distrutti 14 droni ucraini.