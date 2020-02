Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, treno deragliato: indagati 5 operai (9 febbraio 2020)

La Procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagati cinque operai che stavano lavorando su alcuni binari non distanti dal luogo in cui si è verificato il deragliamento del treno. Negli avvisi di garanzia il Pubblico Ministero ha precisato che i cinque operai hanno espletato la loro “attività in modo non adeguato”. Lunedì i consulenti incaricati dalla Procura effettueranno i primi accertamenti per verificare la corretta funzionalità dei binari e di tutti gli strumenti da essi collegati. La Procura ha sollecitato lo svolgimento delle operazioni peritali per consentire la ripresa delle attività dei treni. Intanto i sindacati hanno proclamato lo sciopero per contestare l’ipotesi di uno sbaglio umano dei cinque operai. Nell’attesa che siano terminate le operazioni peritali i cinque operai svolgeranno altre mansioni lavorative in ufficio.

Ultime notizie, violenza contro una donna: scaraventata dall’auto

Un uomo di origine iraniana ha scaraventato dall’auto la propria moglie che teneva in braccio la piccola figlia di anni otto. A soccorrere la donna e la piccola figlia sono stati alcuni testimoni di un’area di servizio a Caserta. Dopo l’evento criminale, l’uomo è fuggito con la sua auto. La donna ha riferito agli inquirenti che era da diverso tempo che subiva maltrattamenti da parte di suo marito tali da necessitare l’assistenza dei medici. Le forze dell’ordine hanno confermato che la donna in passato non aveva mai presentato querela contro suo marito per timore di ricevere vendette. Per i reati commesso dal marito, la magistratura ha emesso un mandato di cattura.

Ultime notizie, Massa Carrara: due giovani morti incidente, altri 3 gravissimi

Cinque ragazzi a bordo di un’Alfa Romeo Mito hanno perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro un muro. Due ragazzi sono morti e tre, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, risultano in gravi condizioni fisiche. Il sinistro stradale si è verificato di notte ad Albiano Magra, provincia di Massa Carrara. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente stradale. Si attendono gli esiti del referto del medico legale per accertare le cause dei due decessi.

Ultime notizie, Maurizia Paradiso condannata per percosse

Maurizia Paradiso, ex pornostar, è stata giudica colpevole per aver picchiato, insieme ad una sua amica, l’ex socio di un locale di Canonica d’Adda. La vittima ha rischiato nella colluttazione di perdere un occhio. Il magistrato ha condannato Maurizia Paradiso a 3 anni e 10 mesi di reclusione per lesioni aggravate e la sua amica a 3 anni e 6 mesi. Le tre persone avevo fissato un incontro in un bar per definire il rapporto di lavoro tra Paradiso e l’ex socio. In seguito al venir meno di una bonaria transazione sarebbe nato un violento scontro fisico. Paradiso e la sua amica dovranno anche pagare una provvisionale pari a 20 mila euro.



