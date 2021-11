Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: tutta l’Italia in bianco, ma FVG e Bolzano a rischio

Resta tutta in zona bianca l’Italia, nonostante i contagi siano saliti oltre la soglia di rischio in alcune regioni della nostra penisola, a cominciare dal Friuli Venezia Giulia, dove il governatore Fedriga ha anticipato già il peggioramento in vista della settimana del 29. Durante il monitoraggio di ieri è stato confermato il rialzo di tutti i principali indicatori della pandemia, a cominciare dall’incidenza dei casi ogni 100 mila, passata in sette giorni da 78 a 98. Stabile invece l’indice Rt, sempre fermo a 1.21, mentre per quanto riguarda il tasso di occupazione degli ospedali, crescono i posti letto in terapia intensiva, dal 4.4 per cento al 5.3%, e nelle aree mediche si è passati invece dal 6.1 per cento di settimana scorsa all’attuale 7.1%. Come detto sopra, preoccupa la situazione del Friuli, dove l’incidenza di casi su 100mila abitanti è di 289, e quella della provincia autonoma di Bolzano, salita invece a 406. Se i numeri dovessero continuare a peggiorare, quasi certo per la settimana a cavallo fra novembre e dicembre, il passaggio in zona giallo.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 novembre/ Positività 2%, +66 ricoveri

Ultime notizie Austria: lockdown totale da lunedì

L’emergenza covid non si placa in Austria e di conseguenza il governo ha deciso di attuare un nuovo lockdown totale. A partire da lunedì, numerosi luoghi saranno vietati, non solamente ai non vaccinati così come stabilito da questa settimana, ma per tutti. Dal 22 novembre, sul modello delle province al momento più colpite, leggasi quelle di Salisburgo e Alta Austria, ogni attività non essenziale verrà bloccata, lasciando quindi aperte solamente i supermercati, le farmacia e poco altro. Nel contempo l’Austria ha deciso di imporre l’obbligo vaccinale per tutti a partire dal mese di gennaio, con l’obiettivo di dare una spinta alla campagna vaccinale locale. Al momento sono solamente 66 su 100 gli austriaci vaccinati a ciclo completo, fra i numeri più bassi dell’Europa occidentale, e l’incidenza sui 100mila casi ha raggiunto livelli incredibili, ben 971.5 casi. Il cancelliere Alexander Schallenberg ha annunciato il nuovo lockdown assieme al ministro della Sanità Wolfgang Mueckstein, durante apposita conferenza stampa.

Black Friday 2021/ Amazon, dagli smartphone ai Lego: top 10 dei prodotti in offerta

Ultime notizie, Mattarella: “Vaccini nostra salvezza, lotta all’antiscienza

Ieri è tornato allo scoperto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando in occasione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il capo dello stato italiano si è soffermato sullo stato dell’economia dell’Italia, in forte ripresa dopo la crisi degli ultimi due anni, ringraziando appunto la scienza e i vaccini anti covid: “Siamo riusciti a realizzare una ripresa economica e i vaccini sono stati la nostra difesa, hanno consentito le riaperture. La ricerca è stata un grande esempio di collaborazione mondiale. Abbiamo visto una larga adesione alla campagna vaccinale che ha visto la quasi totalità degli italiani vaccinarsi per proteggere sè stessi e gli altri”. Quindi ha aggiunto, sempre sul tema: “I vaccini sono stati la nostra maggior difesa, salvate vite e consentito le riaperture ed è merito della ricerca. La scienza è chiamata ancora ad intervenire, La pandemia ha prodotto pesanti conseguenze nella lotta contro il cancro”. Anche per questo bisogna condurre la battaglia “contro l’antiscienza” perchè ci sono “nuclei che propagano l’antiscienza: è una sfida nei luoghi della modernità, occorre affrontarla e vincerla, ne va della prosecuzione di un percorso virtuoso”.

"Perché non esiste un'epidemia dei no vax"/ Prof. Kampf: "Vaccinati ne fanno parte"

Ultime notizie, crollata palazzina a Caserta: un morto

Una palazzina di Caserta è crollata la scorsa mattina, poco dopo le ore 6:30, molto probabilmente a causa di una fuga di gas. Prima dell’implosione, infatti, si è sentito un forte boato quindi la deflagrazione che ha sventrato l’edificio. I vigili del fuoco si sono subito concentrati su una coppia di anziani rimasta sepolta, i coniugi Sgambato, molto conosciuti in zona per il loro attivismo nella Protezione Civile e in Chiesa. La donna, la signora Giuseppina, è stata estratta viva dopo ore (attorno alle ore 13:00), mentre del marito si sono perse le tracce. La 74enne si è fatti udire dai soccorritori grazie alle grida di aiuto, ed è rimasta miracolosamente sopravvissuta finendo incastrata fra due solai che hanno retto al crollo. Non ce l’ha fatta invece il marito, che attorno al pomeriggio di ieri è stato ufficialmente decretato deceduto dal medico legale.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

10.544 nuovi positivi e 48 vittime; questi i numeri di ieri del bollettino giornaliero del coronavirus. Con un numero inferiore di tamponi effettuati, 534,690, il tasso di positività è arrivato al 2% ed anche il numero dei ricoverati è in aumento con le terapie intensive che vedono oggi 512 pazienti in totale, mentre nei reparti ordinari sono 4.145. Brusaferrro invita a non abbassare la guardia di fronte al covid e di proseguire con la terza dose delle vaccinazioni oltre che nel rispetto delle regole sul distanziamento e sull’uso delle mascherine. A proposito della vaccinazione Rezza ha dichiarato che potrebbe risultare utile anticipare la terza dose prima della scadenza dei sei mesi dalla seconda. Altri dati contenuti nel bollettino giornaliero sono quelli relativi all’età media dei nuovi positivi, 40anni, e delle persone ricoverate che è di 70 anni.

Ultime notizie, approvato negli USA il maxi piano di Joe Biden

La camera degli USA ha approvato il piano sociale di Joe Biden che stanzia 1.750 miliardi di dollari per il sociale, Si tratta della manovra più onerosa degli ultimi 50 anni per quanto riguarda questo settore, ma si teme che nel passaggio al Senato questa cifra venga ridimensionata. Oltre al sostegno al welfare, con questa manovra si vanno a sostenere anche il settore dell’istruzione e si preannunciano investimenti per quanto riguarda la transizione ecologica.

Ultime notizie, arrestato un carabiniere a Matera

Michele Fico, un carabiniere che, secondo le accuse, ha percepito per circa 4 anni una cifra di 1200 euro mensili dai clan mafiosi, è stato arrestato. I soldi provenivano dal capo clan Vincenzo Porcelli e venivano dati al carabiniere in cambio di informazioni riguardanti proprio il clan del metapontino. A richiedere il suo arresto è stata la procura di Potenza. I fatti sono accaduti dal 2015 al 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA