Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: atteso a Roma il vertice fra Usa e Cina

Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina e quella di ieri è stata senza dubbio una delle giornate più sanguinarie da quando è scoppiato il conflitto. Una quarantina di persone sono infatti morte nel giro di pochi istanti a seguito di un bombardamento aereo avvenuto nei pressi di Mariupol, in una caserma dove addestrano militari. Un durissimo colpo quello inferto dai russi che non accennano ad arrestare la loro avanzata, pronti a “conquistare” Kiev. E a proposito della capitale ucraina, nella giornata di ieri è stato rapito un altro sindaco, precisamente il primo cittadino di Dniprorudne, intanto il mondo occidentale prepara un altro pacchetto di sanzioni per provare ad indebolire ulteriormente la ricchezza di Putin. Infine, nella giornata di oggi attese a Roma le delegazioni di Stati Uniti e Cina: le due superpotenze siederanno ad un tavolo e gli Usa chiederanno a Pechino di convincere la Russia ad arrestare la propria avanzata

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 marzo/ -14 ricoveri, positività 10.3%

Ultime notizie, bus carico di profughi ucraini si ribalta in A14

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un bus carico di profughi provenienti dall’Ucraina. L’episodio, come riferito dall’agenzia Ansa, è avvenuto di preciso alle ore 6:45 lungo l’autostrada A14, precisamente nel tratto compreso fra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona all’altezza del chilometro 101. Il bus su cui viaggiavano gli ucraini si è ribaltato per cause ancora da accertare, forse un guasto o un colpo di sonno dell’autista, fatto sta che l’incidente ha causato la morte di una donna, rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada. In base a quanto emerso sono invece rimasti illesi gli altri 21 viaggiatori per cui non è stato necessario l’intervento dei soccorsi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 marzo/ Positività 14.8%, +9 ricoveri

Ultime notizie, in Cina il covid torna a fare paura

Torna a fare paura il covid in Cina, visto che negli ultimi giorni si è registrato un numero molto alto di casi come mai visto prima. Per l’esattezza, i contagi registrati sabato scorso sono stati 3.393 di cui 1.807 di trasmissione domestica, 131 importati e 1.455 asintomatici, rende noto la Commissione sanitaria nazionale, aggiungendo che si tratta del numero più alto di infetti dal febbraio del 2020, quando di fatto scoppiò la pandemia in quel di Wuhan. Nonostante in Cina vige la tolleranza zero, sono stati registrati più di 40 focolai di variante Omicron con le autorità che sono intervenuto con la chiusura di scuole, bloccando diverse strade del nord est, e istituendo vari lockdown. La città maggiormente colpita è stata quella di Jilin dove diversi quartieri sono stati bloccati, così come fatto sapere dai media locali nelle scorse ore, citati dall’agenzia Ansa.

BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ Frasi d'auguri più belle per i bimbi: “Montagna di baci”

Ultime notizie, 15enne morta alle giostre di Galliate

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri a Galliate, in provincia di Novara (Piemonte), dove una ragazzina di soli 15 anni è morta dopo essere caduta da una giostra del luna park locale. La minorenne è stata sbalzata dal tagadà, e dopo aver sbattuto la testa non si è di fatto più ripresa. Soccorsa in condizioni disperate nella tarda serata di sabato, e morta alle prime ore di ieri mattina, nonostante ogni tentativo possibile eseguito da parte dei sanitari. “Siamo sconvolti e abbiamo deciso di annullare l’intera manifestazione – le parole Berto Claudi, uno dei responsabili dei giostrai, così come si legge su La Stampa –. Il luna park è una festa e non ha più senso andare avanti. Non c’è stato un cadimento della struttura. E’ una tragedia in un momento che doveva essere di ripartenza dopo due anni difficili”. Claudiano di Caprio, sindaco di Galliate, ha aggiunto: “Siamo vicini alla famiglia, come padre sono sconvolto da questa tragedia”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Sono 48.886 i nuovi casi di contagio registrati ieri per quanto riguarda il covid 19, con un tasso di positività che sale al 14,8% con 330.028 tamponi processati. I decessi sono stati invece 86 e questo numero inferiore a 100 si registra dopo molti mesi. L’ultima volta infatti era stata nel 2021 esattamente il 26 dicembre. Le cifre dei ricoveri tornano a far segnare il segno positivo dopo 5 giorni di calo, anche se i numeri sono sostanzialmente uguali con un aumento di 3 unità per quanti riguarda quelli in terapia intensiva e 6 per i ricoveri ordinari.

Ultime notizie, morto un 69enne a Milano ucciso a coltellate dal figlio

Un uomo di 69 anni che aveva negato i soldi al proprio figlio è stato ucciso con 4 coltellate in zona Giambellino. La scienza della tragedia è stata ripresa dalle telecamere di un bar. L’uomo si chiamava Mohammed Morchidi, marocchino con cittadinanza italiana e dopo essere stato colpito, con una coltellata che lo ha raggiunto al cuore. È caduto in terra proprio davanti alla porta di ingresso del locale. Dopo averlo colpito il figlio ha tentato di allontanarsi dalla scena del crimine, ma è stato poi raggiunto dagli agenti di polizia che lo hanno fermato e portato in Questura nonostante la folla che cercava di impedirlo.

Ultime notizie, l’economia di guerra nel nostro Paese

Roberto Cingolani, ministro del dicastero della Transizione Ecologica, ha parlato degli aumenti dei carburanti che hanno interessato la totalità delle stazioni servizio italiane in questi giorni definendoli una “truffa colossale” e dichiarando che sono del tutto immotivati. L’economia di guerra non è ancora presente in Italia, ma allo stesso tempo la psicosi di mancanza di beni di consumo ha indotto molte persone a fare degli accaparramenti nei supermercati, soprattutto di prodotti come farina, pasta, zucchero e olio di semi. A contribuire a questo anche l’annuncio di uno sciopero dei trasportatori dovuto proprio agli aumenti dei carburanti, che è stato però dichiarato nullo da parte delle autorità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA