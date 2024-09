Le ultime notizie di oggi le apriamo con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato allo scoperto ed ha voluto mandare un messaggio a Vladimir Putin in merito al fatto che la Russia non vincerà la guerra, anche se il conflitto dovesse espandersi all’Occidente dopo l’utilizzo di armi Nato in territorio russo.

Ad oggi l’Ucraina ha fatto richiesta di utilizzo delle armi fornitegli, appunto nella federazione russa ma l’autorizzazione non le è stata ancora concessa. La Casa Bianca però, stando a quanto riferisce RaiNews, starebbe comunque pensando di poter “aprire” a questa opportunità. In particolare è la Gran Bretagna, con il neo primo ministro Starmer, a spingere verso questo “lasciapassare”. Probabili novità nei prossimi giorni.

Ultime notizie, treno deragliato a Milano

Attimi di paura e terrore ieri mattina a Milano quando un treno merci è deragliato, finendo per colpire con un container un altro convoglio (passeggeri), che passava in quegli istanti.

L’incidente si è verificato nei pressi di viale Fulvio Testi a Milano e fortunatamente non ha causato nessuna vittima, mentre i feriti sono stati 5, fra cui uno che è stato ricoverato in ospedale. Si è quindi sfiorata la tragedia nel capoluogo lombardo, anche perchè lo scontro avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, ma fortunatamente nessuno si è fatto male in maniera seria. Molte più ripercussioni invece sul traffico ferroviario, con la circolazione dei treni verso e da Milano che è stata a singhiozzo per tutta la mattinata, con ritardi fino a 60 minuti, fino a che non è lentamente tornata alla normalità.

Ultime notizie, gravissimo incendio a Milano, 3 morti

Un gravissimo incendio si è verificato nelle prime ore di ieri in quel della periferia sud est di Milano. A bruciare un grande magazzino dove vi era uno showroom cinese, e purtroppo tre persone non ce l’hanno fatta.

Si tratta di tre ragazzi giovanissimi, fratello e sorella di 19 e 17 anni e un altro di 24. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 23:00 di giovedì sera e i pompieri sono andati avanti tutta la notte fino a che non sono riusciti a domare l’incendio e a riportare lo stabile in sicurezza. Si sono quindi accorti di tre corpi rinchiusi nel bagno, dove gli stessi ragazzi avevano cercato protezione per sfuggire alle fiamme, ma purtroppo hanno perso la vita, morti asfissiati. Incerte le cause del rogo, ma molto probabilmente si è trattato di un incendio doloso.

Ultime notizie, Tajani: “Uso nostre armi non autorizzato in Russia”

L’Italia non intende autorizzare l’uso delle sue armi nel territorio russo da parte dell’Ucraina. Questo quanto fatto sapere nella giornata di ieri da parte del ministro degli esteri nonché vicepresidente del consiglio, Antonio Tajani, soffermandosi sull’appello degli scorsi giorni della Nato circa la necessità di autorizzare appunto l’uso di armi occidentali nella federazione.

“L’Italia non ha autorizzato l’uso di materiale militare italiano fuori dall’Ucraina”, ha detto Tajani che poi ha aggiunto: “Non siamo in guerra con la Russia, ma difendiamo il diritto dell’Ucraina a essere indipendente. Per questo siamo senza se e senza ma dalla parte di Kiev”. Putin ha già fatto sapere che qualora arrivasse l’autorizzazione l’occidente dovrebbe considerarsi in guerra.