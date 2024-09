Treno deragliato stamane a Milano, attimi di paura ma fortunatamente si è evitata la tragedia e non si sono verificate delle vittime. L’episodio, sottolineato in particolare dai colleghi di Milano Today, è avvenuto attorno alle ore 6:20 di oggi, venerdì 13 settembre: il treno deragliato era un convoglio merci, che in quel di via Pallanza, non troppo distanza da viale Fulvio Testi, è appunto uscito dalla sua sede, causando il panico. Giusto per inquadrare meglio la zona, siamo nei pressi della stazione delle Fs di Milano Greco, e stando a quanto ricostruito, il treno deragliato avrebbe perso un container che poi avrebbe colpito un altro treno che stava passando di lì in quegli istanti.

Fortunatamente, essendo i treni circolanti praticamente in centro città, le velocità erano ridotte, di conseguenza il peggio è stato evitato e il bilancio è di una persona ferita in maniera non grave, assolutamente non in pericolo di vita. A rendere “più lieve” l’incidente del treno deragliato, il fatto che il convoglio che si è staccato fosse vuoto, quindi meno pesante, di conseguenza l’impatto con un altro treno (dove a bordo vi erano dei passeggeri), è stato tutto sommato leggero.

TRENO DERAGLIATO A MILANO: CINQUE PERSONE COINVOLTE

In totale sono state coinvolte cinque persone, ma solamente una risulterebbe essere quella ferita, ed inoltre tutti i passeggeri sono stati evacuati. Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso, che sono giunti sul luogo del treno deragliato con ben sei squadre dei vigili del fuoco, oltre a tutti i dipendenti del personale sanitario del 118, leggasi quattro auto mediche e cinque ambulanze.

Del resto lo scenario faceva prefigurare il peggio, ma come detto sopra alla fine ce la si è cavata in maniera tutto sommato positiva vista la portata del deragliamento. In loco, come riferito sempre da MilanoToday, anche gli uomini dei carabinieri, nonché la polizia municipale e alcuni agenti della PolFer, la polizia ferroviaria. Cosa è accaduto? Resta questa la grande domanda a cui le autorità stanno cercando di dare una risposta, e al momento non è ben chiaro se sia trattato di un guasto o di qualche errore umano. Secondo alcune fonti sarebbero comunque tre i treni coinvolti: un treno merci che ne ha urtato un altro, che a sua volta ha perso il carico finito contro un treno passeggeri.

TRENO DERAGLIATO A MILANO: LE TRATTE INTERESSATE DAI RITARDI

La cosa certa è che dopo l’incidente del treno deragliato il traffico in quel di Milano è andato in tilt, a cominciare da tutta la zona di viale Fulvio Testi, per via dell’arrivo dei molteplici mezzi di soccorso.

Importanti difficoltà anche per quanto riguarda la circolazione dei treni che devono raggiungere Milano, con Trenord che ha comunicato dei ritardi fino a 60 minuti, coinvolgendo alcune delle tratte più utilizzate dai pendolari, leggasi il treno che da Domodossola va a Milano, quello che dalla Centrale va a Domodossola, quello che da Porta Garibaldi va a Bergamo e tratta inversa, e infine, quello che da Cremona porta a Garibaldi. I primi due treni concludono al momento la propria corsa a Porta Garibaldi, mentre il terzo a Milano Villapizzone e infine tutti gli altri si fermano alla stazione Lambrate di Milano.