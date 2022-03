Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Mosca offre una tregua a Mariupol

Nonostante qualche possibile spiraglio di pace e di distensione fra Kiev e Mosca, prosegue inesorabile la guerra in Ucraina, ormai sempre più vicina al 40esimo giorno di conflitto. Quella di ieri è stata un’altra giornata segnata da morte e distruzione, e ancora una volta è stata la città di Mariupol il teatro principale della battaglia. Sarebbe stata infatti bombardata la Croce Rossa allestita per soccorrere civili e militari. Nel frattempo, è stato evacuato forzatamente un reparto di maternità di un ospedale, e sono stati concordati anche tre corridoi umanitari nel sud dell’Ucraina. In ogni caso Mosca ha offerto la tregua proprio a Mariupol, e nel contempo l’esercito russo si starebbe ritirando da Chernobyl, come fatto sapere dagli Usa. Draghi e Putin si sono sentiti nel pomeriggio di ieri, mentre non migliorano i rapporti fra gli stessi Stati Uniti e la Russia, che restano tesissimi. A riguardo il Dipartimento di Stato ha invitato nuovamente gli americani a lasciare “immediatamente” la Russia in quanto potrebbero essere “trattenuti”.

Ultime notizie, sgominata Gang 88 nel bresciano

Nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno arrestato quindici ragazzi, tutti poco più che ventenni, accusati di furti e rapine nei confronti di loro coetanei e dei minorenni. Gli arrestati fanno tutti parte della “Gang 88” che operava in provincia di Brescia ed in particolare in quel di Gardone Valtrompia e Gussago. I reati di cui dovranno rispondere sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, in particolare lesioni, furti e rapine, nonché dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di oggetti atti a offendere. Dei quindici fermati, quattro sono stati condotti in carcere mentre altri quattro in una struttura minorile, e otto sono finiti agli arresti domiciliari, con tre con obbligo di permanenza notturna. L’indagine era scattata nel 2019 dopo una serie di denunce di furti e rapine.

Ultime notizie Milano, maxi sequestro di fine pillole anti covid

Maxi sequestro di finte pillole anti covid da parte della guardia di finanza nella giornata di ieri. Come riferito dall’edizione online dell’agenzia Ansa, le Fiamme Gialle hanno messo le mani, bloccando la circolazione, su alcuni farmaci che venivano spacciati come antivirali, forse facendo riferimenti alle pillole a firma Merck e Pfizer approvati recentemente dell’Aifa. A porre in essere il sequestro sono stati i militari del nucleo di polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, in base a un provvedimento del gip Guido Salvini, bloccando ben 620 mila integratori alimentari nonché oltre 23 mila farmaci dannosi per la salute. I prodotti sono stati messi in commercio in sei diverse erboristerie milanesi, i cui titolari sono stati denunciati con l’accusa di esercizio abusivo della professione, somministrazione e commercio di medicinali guasti e frode nell’esercizio del commercio.

Ultime notizie, cadavere di donna mummificato trovato in un appartamento di Trieste

Macabra scoperta avvenuta ieri mattina in provincia di Trieste: una donna mummificata in casa. Come riferito da TgCom24.it, a scoprire il cadavere sarebbero stati alcuni funzionari dell’Inps. Erano stati incaricati di controllare un appartamento in centro, ma dopo aver suonato inutilmente per diversi minuti si sono insospettiti ed hanno così allertato i soccorsi e la polizia locale. Una volta entrati in casa hanno appunto rivenuto il cadavere mummificato di una signora anziana nata nel 1933, nonché del suo gatto. Da quanto si è appreso, sembra che la donna fosse morta da diversi anni, e molto probabilmente anche l’animale. Il corpo della signora stato rinvenuto in condizioni irriconoscibili, segno che il decesso risale a diverso tempo fa. Gli alimentati trovati in casa avevano come data di scadenza il 2018, un indizio che potrebbe aiutare nel ricostruire questa assurda vicenda.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Tornano a scendere i numeri dei nuovi contagi dopo l’impennata registrata nella giornata di martedì quando si era sfiorata quota 100mila. Il bollettino di ieri segnala 77.621 nuovi casi con il tasso di positività che cala e torna al 14,8%. Il numero dei decessi cala ma solo di 7 unità, dai 177 di ieri ai 170 di oggi. I tamponi che sono stati effettuati nelle ultime 24 ore sono 524.899. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti di terapia intensiva si registrano 6 unità in meno con il totale di 481, mentre aumentano di 131 unità i ricoveri nei reparti ordinari raggiungendo quota 9,871. La percentuale di occupazione dei posti letto delle “aree non critiche”, resta ferma a livello nazionale al 15%, con una notevole differenza rispetto allo stesso giorno del 2021, quando era del 44%, in 10 regioni però è in crescita con punte che vanno oltre il 20%. Per quanto riguarda le terapie intensive si ha un dato medio nazionale stabile al 5%, ma con alcune regioni che vanno oltre il 10%, la Calabria e la Sardegna. Anche in questo settore è notevole il calo rispetto alla stessa data del 2021 quando era al 41%.

Ultime notizie, nominato il nuovo capo della struttura vaccinale

Nella giornata di ieri Mario Draghi ha firmato il Dpcm contenente la nomina di Tommaso Petroni, maggiore generale dell’esercito, a capo della struttura che si occupa della campagna vaccinale. La struttura, a decorrere dal prossimo 1° aprile avrà anche la responsabilità di adottare eventuali altre misure per contrastare la pandemia da coronavirus. Della struttura faranno parte sia personale del Ministero della Salute che della struttura che supportava le attività fino al 31 marzo attribuite al Commissario Straordinario.

Ultime notizie, l’interrogatorio di Davide Fontana

Nella giornata di ieri si è svolto l’interrogatorio di garanzia di Davide Fontana, accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi alla fine del mese di gennaio. L’uomo ha ripetuto di fronte al pm incaricato del caso la confessione che aveva già reso il giorno precedente ai carabinieri, con l’uccisione che è avvenuta a colpi di martello ed il sezionamento del corpo con un coltello. I resti della donna erano stati gettati da Fontana in un dirupo in Val Camonica soltanto una settimana prima della confessione e i sacchi neri erano stati notati quasi subito da un passante.

Ultime notizie, dopo 18 mesi calano le bollette dell’elettricità e del gas

E’ del 10% la diminuzione delle bollette dell’elettricità e del gas che andrà in vigore dal prossimo 1 aprile. Una diminuzione che arriva dopo sette trimestri nei quali si erano registrati soltanto aumenti e che è dovuta al calo dei prezzi del gas che si è registrato sul mercato europeo nelle settimane che hanno seguito l’invasione russa dell’Ucraina. La comunicazione del calo del prezzo è stata data dall’Arera.











