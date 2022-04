Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, ucciso miliziano italiano da bomba a mano

Quella di ieri è stata una nuova giornata di guerra in Ucraina, ma fortunatamente la notizia più importante è stata quella riguardante il cessate il fuoco a Mariupol, la città ucraina più bombardata da un mese a questa parte. L’esercito russo ha concesso una tregua permettendo a ben 17 bus carichi di sfollati di lasciare la città. In ogni caso, il clima fra le due nazioni confinanti è tutt’altro che sereno visto che si è registrato l’ennesimo scambio di accuse, con Kiev che ha denunciato “Proiettili al fosforo su Donetsk”, mentre Mosca ha replicato: “Civili fermi a Kharkiv, è colpa degli ucraini”. Intanto nella giornata di oggi riprendono i negoziati fra Russia e Ucraina, ma Zelensky ha aggiunto: “Non crediamo a nessuno”. Ieri, infine, ha parlato nuovamente il premier Mario Draghi in conferenza stampa, che ha spiegato: “L’Italia richiesta come garante da Russia e Ucraina”. E a proposito dell’Italia, da segnalare l’uccisione di un miliziano del nostro Paese in Ucraina, il 46enne Edy Ongaro, colpito in trincea da una bomba a mano.

SANZIONI E PACIFISMO/ Maglioni di lana e Pil: i "vantaggi" che ci aspettano

Ultime notizie covid, finito ufficialmente lo Stato di emergenza

E’ finito ufficialmente ieri lo Stato di emergenza per covid in Italia, e a partire da oggi, uno aprile 2022, alcune misure di restrizioni verranno meno. Per quanto riguarda ad esempio negozi, bar e ristoranti, non servirà più il green pass, ne tanto meno per praticare sport outdoor. Il green pass continuerà comunque a servire fino al 30 aprile per consumare al banco e nelle sale interne dei locali, nonché per assistere a eventi e gare all’aperto. Sempre fino al 30 aprile servirà il green pass rafforzato, ottenibile solo con vaccino o post guarigione, per banchetti di nozze e feste di compleanno, così come per andare a cinema, teatro, palestre e centri benessere. Decade invece da oggi l’obbligo del green pass per i trasporti locali, dove comunque bisognerà continuare ad indossare le mascherine fino al 30 aprile.

Perugia, 17enne muore dopo ricovero in ospedale/ Febbre e mal di gola: era negativa

Ultime notizie, arrestato terrorista a Torino

E’ stato arrestato nella giornata di ieri un terrorista in quel di Torino, nota città capoluogo del Piemonte. Stando a quanto riportato dai colleghi di TgCom24, attraverso il loro sito online, si è ipotizzato che l’arrestato fosse un componente dell’organizzazione “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”, nota anche come Its. Si tratta di un gruppo nato in Sud America e ritenuto “dagli inquirenti responsabile di oltre 100 attentati in diverse parti del mondo”. L’uomo arrestato dalla polizia è accusato del reato di associazione con finalità di terrorismo.

Pesce d'Aprile 2022, origini e storia/ Gli scherzi più divertenti: Whatsapp e app

Ultime notizie covid: il rialzo dei contagi si è bloccato

Sembra essersi bloccato il rialzo dei contagi da covid. Dopo due settimane di ascesa, in netta controtendenza rispetto a quanto accaduto poco fa, l’aumento dei casi si è fermato, così come testimoniato dal consueto report settimanale a firma Fondazione Gimbe. Nel periodo che va dal 23 al 29 marzo 2022, i contagi sono stati in totale 504.487, rispetto ai 502.773 della settimana precedente, per un incremento pari solo allo 0.3%, circa 1.700 in più in sette giorni. Gli attualmente positivi sono invece aumentati del 5.5 per cento, portandosi da 1.2 milioni a 1.26, mentre i tamponi effettuati sono cresciuti del 3.2 per cento, passando dai 3.2 milioni del 16-22 marzo ai 3.3 milioni della scorsa settimana. Il tasso di positività medio è stato del 13.4 per cento per quanto riguarda i molecolari e del 15.7 per cento per gli antigenici. La Gimbe precisa infine come “in questo momento sia difficile fare previsioni”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Nel bollettino di ieri del coronavirus cala il numero dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente ed anche il numero dei decessi. I nuovi casi sono stati 73.195 ed i morti 159. Con 486,813 tamponi effettuati il tasso di positività è tornato al 15%. Per quanto riguarda il numero dei pazienti ricoverati si è avuto ancora una diminuzione di 13 unità nei reparti di intensiva mentre nei reparti ordinari si è registrato un aumento di 27 pazienti rispetto al giorno precedente. Oggi sono stati diffusi anche i dati settimanali da parte della Fondazione Gimbe, che evidenziano nella scorsa settimana, dal 23 al 29 marzo, un aumento del 3% per quanto riguarda i decessi con u8na inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti.Mossa strategica di Biden per quanto riguarda il petrolio

Ultime notizie, Biden sblocca riserve petrolio

Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha sbloccato le riserve strategiche di petrolio degli USA e questo ha comportato un immediato crollo del prezzo sui mercati internazionali. La mossa di Biden arriva proprio nello stesso giorno in cui i paesi dell’Opec si riuniscono per decidere se aumentare la produzione dei propri pozzi come richiesto dai vari stati mondiali per calmierare il prezzo. L’indice Wti, che fa da riferimento per il mercato è calato del 6%, mentre è stato più contenuto il ribasso del Brent alla borsa di Londra.

Ultime notizie, il prossimo 12 giugno election day per amministrative e referendum

Il Cdm ha dato il via libera al 12 giugno come “election day” con la concomitanza tra le elezioni amministrative, che in totale in Italia interesseranno 970 comuni, e i referendum sulla giustizia. Nei vari comuni dove si renderà necessario, il ballottaggio si terrà 2 settimane dopo, il 26 giugno. La notizia, che è stata diffusa su twitter è stata poi confermata anche da fonti del ministero dell’interno. Le votazioni si terranno nella sola giornata di domenica ed i quesiti referendari sui quali sono chiamati ad esprimersi gli italiani saranno 5. Tra le 970 amministrazioni comunali da rinnovare, 21 sono capoluoghi di provincia e 4, Catanzaro, Genova, L’Aquila e Palermo, sono capoluoghi di regione. Ora la parola passa alle coalizioni che devono decidere come presentarsi a questo appuntamento.

Ultime notizie, continua a correre l’inflazione

I dati sull’inflazione relativi al mese di marzo e resi noti nella giornata di oggi confermano che gli aumenti non si fermano e rispetto allo stesso meso del 2021 l’aumento è stato del 6.7% in generale, mentre per quanto riguarda quello che viene definito come il “carrello della spesa”, l’aumento è stato del 5%, Il dato di marzo è il più alto dal 1991 ed è causato soprattutto dall’aumento dei prezzi dell’energia, con una aumento della spesa media per le famiglie stimato a circa 2.500 euro in 12 mesi.

Ultime notizie, maltempo a Palermo e danni in aeroporto

Il maltempo che si è abbattuto sulla zona di Palermo ha provocato dei danni all’aeroporto Falcone e Borsellino e l’evacuazione dei passeggeri. Il vento infatti ha danneggiato seriamente il cantiere che si trova vicino alle sale d’imbarco provocando panico tra i passeggeri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le raffiche di vento che hanno colpito la struttura aeroportuale sono state registrate a 75 chilometri orari di velocità e l’aeroporto è stato quindi chiuso al traffico con alcuni voli che sono stati dirottati a Catania.











© RIPRODUZIONE RISERVATA