Terza guerra mondiale/ Ultime notizie Ucraina: corridoio Mariupol, offensiva Donbass

GUERRA UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE: CORRIDOIO UMANITARIO A MARIUPOL E…

Dopo il parziale ritiro delle truppe russe da Kiev e Chernobyl avvenuto ieri sera, da stamane è attivo a Mariupol il cessate il fuoco temporaneo per permettere i corridoi umanitari: la terza guerra mondiale “in potenza” sui cieli d’Ucraina continua per il 36esimo giorno di conflitti, in alternanza tra raid drammatici e negoziati sempre complicatissimi tra le opposte fazioni.

Stamane la notizia attesa da giorni e richiesta con forza negli ultimi giorni da Draghi, Scholz e Macron: il Ministero della Difesa della Russia ha annunciato il cessate il fuoco locale nella città presa d’assedio da oltre un mese sul Mar d’Azov: alle ore 9 in Italia dovrebbero essere cominciate le operazioni di evacuazione dei civili di Mariupol verso Zaporizhzhia attraverso il porto di Berdiansk (controllato dalle forze russe). La vicepremier ucraina Iryna Vereshcuk ha fatto sapere su Telegram, in merito al corridoio umanitario appena aperto, «Abbiamo ricevuto un messaggio dal Comitato Internazionale della Croce Rossa sulla conferma da parte della Russia di essere pronta ad aprire un corridoio umanitario da Mariupol con transito per Berdyansk». Sono in tutto 45 i bus inviati da Kiev verso Mariupol per consentire l’evacuazione verso l’ovest dell’Ucraina. Le ultime notizie dal fronte di battaglia riportano purtroppo nuove vittime negli attacchi di Mykolaiv (attacco missilistico nella notte, almeno 16 morti) e altri municipi distrutti nella regione di Kharkiv. Il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale della Russia, denuncia Kiev: «Civili sono intrappolati a Kharkiv e non possono andarsene per vie sicure perché gli ucraini continuano a sparare con mitragliatrici pesanti contro gli edifici residenziali della città».

TERZA GUERRA MONDIALE, ZELENSKY TEME PER IL DONBASS

Un funzionario ucraino ha invece fatto sapere che domani riprenderanno i negoziati di pace tra le delegazioni di Russia e Ucraina – ancora non è chiaro se sempre ad Istanbul o in altre località – mentre dalla Turchia giunge ferma convinzione che nel giro di massimo due settimane torneranno a vedersi in presenza i rispettivi Ministri degli Esteri, Lavrov e Kuleba.

I colloqui avuti in 2 giorni dal Presidente Putin con i Premier di Italia, Germania e Francia hanno cercato d riallacciare i rapporti ormai sempre più freddi tra Occidente e Mosca, specie dopo le “bordate” del Presidente Biden che non sono piaciute a larga parte dei leader Ue e G7. La gravità della guerra scatenata dalla Russia resta tale e purtroppo non accenna a diminuire, se non nelle “intenzioni” manifestate dal Cremlino: per questo il Presidente ucraino Zelensky non si fida troppo delle evoluzioni positive registrare nei negoziati di Turchia (neutralità e niente Nato per l’Ucraina, ritiro truppe da Kiev e via libera a ingresso Ucraina in Ue per la Russia). «Qualsiasi ritiro delle truppe russe dalle regioni intorno alla capitale e Chernihiv è dovuto alla resistenza degli ucraini. Ma vediamo allo stesso tempo che c’e’ un’accumulazione di truppe per nuovi attacchi in Donbass, e noi ci prepariamo per questo», ha spiegato Zelensky nel suo discorso notturno dalle strade di Kiev. L’allarme si “ingrossa” dal Donbass dopo le notizie in arrivo dalla regione del Donetsk, dove nella notte sarebbero stati sparati proiettili al fosforo nella parte centrale del territorio: «i russi hanno sparato contro Maryinka, Krasnohorivka e Novomykhailivtsi nella regione di Donetsk con proiettili al fosforo», ha denunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko. Bilancio finora parziale: 11 feriti, 4 di loro sarebbero bambini.

