Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ursula von der Leyen rieletta, Meloni: “Votato no per coerenza”

Con 401 voti a favore Ursula Von der Leyen è stata rieletta alla carica di presidente della Commissione Ue, mentre i voti contrari sono stati 287 e 15 voltanti si sono astenuti. Per quanto riguarda i voti dei gruppi italiani, gli eurodeputati di Fratelli d’Italia hanno votato contro la conferma e questo ha portato ad esultare la Lega, sia con il generale Vannacci che con Matteo Salvini, che ha parlato di inciucio. A riguardo Meloni ha spiegato di aver votato contro per “coerenza” e che sono sbagliati “merito e metodo”

La decisione di FdI di votare contro il bis della Von der Leyden è stata motivata con il “si” che è invece arrivato da parte del gruppo dei Verdi. Nel suo discorso la presidente ha dichiarato che “Gli estremisti non distruggeranno l’Ue” ed ha attaccato il premier ungherese Viktor Orbán ed ha promesso che nei primi 100 giorni del suo mandato sarà elaborato il “Green deal”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al covid, così come comunicato dalla Casa Bianca. Una nuova macchia nel cammino del commander in chief verso le elezioni di novembre 2024, un nuovo pretesto per chiedere allo stesso di fare un passo indietro.

Ormai sono sempre di più i democratici che stanno chiedendo a gran voce, per il bene del Paese, che Joe Biden si faccia da parte, anche se la sua eventuale sostituta, Kamala Harris, potrebbe comunque non farcela contro Donald Trump, dato in netto vantaggio nei sondaggi, ancor di più dopo l’attentato in Pennsylvania da cui è uscito solamente con un orecchio ferito da un colpo di fucile, ma rischiando di morire.

Una nuova scossa di terremoto significativa è stata registrata nella giornata di ieri ai Campi Flegrei. Dopo un periodo di relativa calma, ieri un evento sismica in mattinata con una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter, avvertito in tutta la zona, fino a Napoli.

Non sono stati segnalati danni ne tanto meno dei feriti, ma la popolazione ha rivissuto l’incubo dello scorso 20 maggio, la famosa scossa di magnitudo 4.4 gradi che ha causato numerosi sfollati, rendendo diverse case inagibili. Nell’ultimo periodo le scosse di terremoto ai Campi Flegrei erano divenute sempre più rare, fino all’evento tellurico di ieri, comunque nulla di significativamente eclatante dal punto di vista sismico ne tanto meno imprevedibile.

Un gravissimo incendio si è verificato in quel di Nizza, causando 7 morti fra cui tre bambini e un adolescente. Il forte sospetto degli inquirenti è che il rogo sia stato doloso visto che vi sono alcuni testimoni che hanno raccontato di aver visto tre persone incappucciate spargere del liquido infiammabile per poi dargli fuoco.

L’incendio si è verificato al settimo piano di un condominio che sorge in un quartiere popolare di Nizza, già noto come piazza di spaccio del famoso comune della Costa Azzurra. Nel corso del rogo sono state evacuate temporaneamente una ventina di persone: sulla vicenda è stata aperta una indagine.

