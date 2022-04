Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Usa fornisce a Kiev materiale anti raid chimico

Nella giornata di ieri si sono tenuti altri colloqui fra Russia e Ucraina con l’obiettivo di terminare il prima possibile il conflitto che da quasi 40 giorni sta lacerando l’est Europa. Le due nazioni non si sono incontrate di persona ma hanno tenuto una videoconferenza, e al termine della nuova tornata di negoziazioni non è stata purtroppo raggiunta una tregua. Intanto nella giornata di ieri sono proseguiti i bombardamenti da parte dell’esercito russo e nel contempo l’esercito di Kiev ha replicato colpendo i rifornimenti di carburante, precisamente 8 depositi di petrolio a Belgorad, non lontano dal confine con l’Ucraina. Mosca, nel contempo, continua a pretendere il pagamento del gas in rubli parlando di “opzione comunque revocabile”, e il presidente Putin ha firmato il decreto sul commercio dell’energia con i ‘Paesi ostili’. Da segnalare infine che gli Usa hanno fornito del materiale a Kiev anti-raid chimico.

Ultime notizie, il monitoraggio settimanale Iss

Anche nella giornata di ieri si è tenuto il consueto monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute riguardante l’andamento dei contagi da covid. Ancora una volta si conferma in salita l’indice Rt, il famoso indice di trasmessibilità, che per la prima volta da dicembre 2021 sfonda il tetto di 1.20, portandosi precisamente a quota 1.24. Per quanto riguarda invece la percentuale dei casi di tracciamento, si registra una lieve diminuzione, passando dal 15 per cento della scorsa settimana, al 14 attuale, per una situazione tutto sommato stabile. In stallo anche il dato riguardante la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37% di questa settimana contro il 37% della scorsa), così come la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% vs 49%).

Ultime notizie, polizia era pronta ad arrestare Will Smith

Emerge un clamoroso retroscena a quasi una settimana dalla notte degli Oscar 2022: la polizia era pronta ad arrestare Will Smith. A svelarlo è stato nella giornata di ieri Will Packer, il produttore della stessa kermesse, riferendosi allo schiaffo rifilato dal famoso attore americano al collega Chris Rock dopo la battuta sulla moglie. Secondo quanto svelato da Parker, intervistato dalla tv a stelle e strisce ABC, la polizia si era già recata al theatre ma è rimasta dietro le quinte. Decisivo è stato l’intervento dello stesso Chris Rock che ha preferito non sporgere denuncia, allontanando quindi gli agenti. Continua quindi a tenere banco il caso dello schiaffo che ha diviso perfettamente in due l’opinione pubblica fra chi lo ha demonizzato e chi invece lo ha in qualche modo “approvato”.

Ultime notizie, Raul Moro picchiato a rapinato

Drammatica disavventura per il giovane calciatore di casa Lazio, Raul Moro. Il 20enne, come riferito nella giornata di ieri dai principali organi di informazione online, è stato picchiato a rapinato mentre si trovava nella sua auto. Stando a quanto emerso il ragazzo si trovava a bordo del suo mezzo nella serata di giovedì scorso mentre stava percorrendo, assieme al papà, il Grande Raccordo Anulare, strada che circonda la capitale solitamente molto trafficato. Una banda di quattro malviventi, attorno alle ore 23:30, è riuscita in qualche modo a fermare la Mercedes con a bordo il ragazzo, e dopo aver picchiato il calciatore e il padre si è impossessata del mezzo, per poi scappare. Le due vittime sono state trasportate all’ospedale Casilino dove hanno denunciato il tutto alle forze dell’ordine.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Sostanziale stabilità per quanto riguarda i nuovi casi di covid 19 in Italia. Il bollettino infatti ne segnala 74.350 contro i 73.195 di ieri mentre i decessi sono 154 contro i 159 di ieri. Il tasso di positività è sceso al 14,4%, mentre sono in aumento i numeri delle terapie intensive con 6 pazienti in più ricoverati, mentre nei reparti ordinari l’aumento è stato di 83 unità. Per quanto riguarda i guariti oggi sono stati 82.443, in aumento rispetto ai 79,977 di ieri. Con questi numeri il totale delle persone contagiate oggi è sceso di 5.557 unità. A livello regionale la Lombardia con i suoi 9,053 casi è la regione più colpita mentre subito dopo ci sono il Lazio con 8.460, la Campania, il Veneto e la Puglia. Come succede anche in Europa, la curva del contagio in Italia si è appiattita e il dato dell’incidenza è in lieve calo. Gli unici incrementi di contagi si riscontrano nei ragazzi più giovani.

Ultime notizie, femminicidio a Civitavecchia

Una donna 45enne, originaria del Venezuela, Inirida Roa Sierra è stata trovata morta a Civitavecchia. Della sua morte è sospettato il compagno della donna, un ex ferroviere 70enne in pensione, Gaetano Notargiacomo che aveva già dei precedenti. La donna è stata strangolata, ma nel difendersi è riuscita a ferire l’ex ferroviere e proprio queste ferite hanno indotto i carabinieri a sospettare di lui quando sono stati chiamati a casa ed hanno trovato il cadavere della donna.

Ultime notizie, weekend invernale in tutta Italia

Neve, vento e temporali accompagneranno gli italiani in questo weekend con la neve che dovrebbe scendere anche nelle vicinanze di Roma, come pure sulle colline dell’appennino umbro e fiorentino. Oltre a questo le temperature saranno in diminuzione anche di molti gradi. Dopo fenomeni intensi nelle giornate di venerdì e sabato nella giornata di domenica l’intensità diminuirà e da martedì si dovrebbe tornare a temperature primaverili.

Ultime notizie, i sorteggi del mondiale di calcio

Si sono svolti ieri i sorteggi per la composizione dei gironi dei prossimi mondiali di calcio che si giocheranno dal 21 di novembre in Qatar e che non vedranno in campo la nazionale azzurra. La partita inaugurale del torneo vedrà in campo di padroni di casa che sfideranno l’Ecuador. Sarò molto interessante anche l’accoppiamento tra Iran e Stati Uniti, mentre tra le grandi del mondiale la Spagna avrò come avversarie sia la Germania che il Giappone. In un altro gruppo il Brasile avrà come avversarie sia la Svizzera che la Serbia con la sfida tra Neymar e Vlahovic. L’Argentina avrà come avversari sia la Polonia che il Messico mentre non avranno grandi difficoltà nei gironi iniziali la Francia, il Belgio e l’Inghilterra.











