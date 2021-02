Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, vaccini: somministrate 4 mln di dosi (28 febbraio)

Il bollettino coronavirus di ieri, sabato 27 febbraio 2021, parla di 18.916 nuovi casi, con un tasso di contagio che torna a scendere portandosi al 5,8 dopo aver superato il 6% nella giornata di venerdì. Il totale dei tamponi eseguiti è di 323,047. Le vittime registrate sono invece 280, leggermente in aumento rispetto ai 253 morti di venerdì. Le persone attualmente positive sono 411.966 mentre per quanto riguarda i guariti nelle ultime 24 ore sono 11.320. I reparti di terapia intensiva hanno visto un aumento di 22 unità. Intanto l’effetto delle vaccinazioni comincia a farsi sentire con il calo dei contagi nelle fasce over 80 ed anche tra gli operatori sanitari dove sono stati vaccinati la maggior parte delle persone. Ad oggi il numero di dosi somministrate ha superato quota 4 milioni.

Ultime notizie, tutti i cambi di colore delle regioni italiane

Sarà la Sardegna, da lunedì 1 marzo, la prima regione italiana a passare in zona bianca. Al suo interno però ci sono ancora dei focolai locali e quindi tre comuni, tutti all’interno della provincia di Sassari, saranno invece in zona rossa, che per due, Bono e San Teodoro, si protrarrà sino al 10 marzo, mentre La Maddalena uscirà dalla zona rossa il 6 marzo. Nell’isola comunque si procederà con riaperture graduali. Cambiano colore anche la Basilicata ed il Molise che vanno in zona rossa, mentre per la Lombardia, il Piemonte e le Marche si passa in zona arancione. Torna in zona gialla la Liguria, mentre in Emilia Romagna mezza regione è in zona rossa. Intanto nella regione Campania il governatore De Luca ha deciso di chiudere le scuole fino al 14 marzo e nello stesso tempo ha chiesto ai suoi corregionali di restare il più possibile all’interno delle proprie abitazioni. Anche all’interno della zona bianca restano in vigore le limitazioni relative all’uso di mascherine e distanziamento.

Ultime notizie, paura a Roma per una sparatoria

Nel pomeriggio di ieri a Roma è avvenuta una sparatoria a Torre Angela, nella quale una donna di 80 anni è rimasta ferita in modo casuale. Il fatto è accaduto in Via Amigo Aspertini e la donna è stata ferita solamente di striscio e medicata dai medici del 118 accorsi con una ambulanza. La sparatoria era in corso tra due uomini e il proiettile che ha colpito l’anziana era destinato ad uno di loro. Oltre all’ambulanza del 118, sul posto sono arrivati anche la squadra mobile e la scientifica per i rilievi.

Ancora rimpallo di responsabilità in Congo

La morte dell’ambasciatore italiano Attanasio e del carabiniere di scorta Iacovacci fa ancora discutere con l’ambasciata che ha comunicato che il governo di Kinshasa era stato informato del viaggio, mentre da parte delle autorità congolesi questo era stato negato. Nella giornata di ieri è invece arrivata la notizia che l’ambasciata italiana aveva informato il ministero degli esteri congolese con una nota del 15 febbraio.

Ultime notizie, ritrovato un carro nuziale nel corso degli scavi a Pompei

Importantissima scoperta nel corso degli scavi di Pompei. E’ stato infatti ritrovato quasi intatto un carro nuziale completo con decori in bronzo e stagno e con le funi che venivano usate per reggere le corone floreali. Il ritrovamento è avvenuto mentre si stavano eseguendo degli scavi a Villa Giuliana e si pensa che fosse destinato ad una cerimonia nuziale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA