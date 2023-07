Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zaki in Italia senza volo di Stato: “Nulla contro il governo”

Patrick Zaki arriverà domani in Italia, sbarcando a Milano per poi recarsi a Bologna: “C’è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%”. Lo studente universitario ha deciso di non utilizzare il volo di stato bensì un normale volo privato.

Amnesty International ha fatto chiarezza: “è una scelta tipica di un difensore dei diritti umani la cui reputazione si basa sull’indipendenza da qualunque tipo di governo. Se al posto di Meloni ci fosse stato Conte o Draghi la scelta sarebbe stata la stessa, non c’è nessuna ostilità. Patrick da quando ha potuto riprendere la parola ha ripetutamente ringraziato il governo italiano l’ambasciata italiana a Il Cairo”. Crosetto ha commentato: “Ci ha fatto risparmiare”, mentre Tajani ha aggiunto: “Può tornare come vuole”.

Ultime notizie, notte di terrore per Donnarumma

Notte di terrore per il portiere del PSG, Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante: i due sono stati aggrediti e legati in casa da alcuni ladri senza scrupoli che si sono portati via un bottino di circa 500mila euro. Entrambi sarebbero riusciti poi a scappare recandosi in un hotel vicino dove hanno chiamato la polizia.

Secondo la stampa francese la coppia sarebbe stata minacciata da un’arma e Donnarumma sarebbe stato leggermente ferito durante la rapina. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) ha avviato un’indagine per cercare di risalire ai responsabili anche attraverso l’utilizzo delle telecamere di sicurezza ma per ora i ladri risultano essere in fuga. I topi d’appartamento hanno portato via orologi, gioielli e borse di lusso: Donnarumma ha saltato l’amichevole del PSG in programma ieri.

Ultime notizie, Viterbo: donna violentata e sequestrata per due giorni

Choc a Viterbo dove una donna ha denunciato una vicenda a dir poco drammatica: sarebbe stata sequestrata e violentata. Come si legge sul sito di TgCom24.it, la vittima sarebbe una ragazza di soli 30 anni originaria del Sud America, che ha spiegato di essere stata sequestrata in casa per due giorni, venendo poi violentata da due uomini. Secondo il racconto fornito dalla donna alle forze dell’ordine, la vittima si trovava a Viterbo per fare visita ad un’amica, dopo di che avrebbe incrociato i due uomini nella zona della stazione.

Questi sarebbero poi scattati in azione e avrebbero costretto la 30enne a salire sulla loro auto dopo di che l’avrebbero portata in un’abitazione dove sarebbe stata appunto violentata a ripetizione. Fortunatamente la donna è riuscita ad un certo punto a liberarsi dopo di che si sarebbe recata presso l’ospedale Belcolle con addosso i vestiti rovinati e visibilmente in stato di choc: a quel punto è scattata la denuncia.

Ultime notizie, DIA: sventato piano fascista contro magistratura

La DIA di Caltanissetta ha eseguito due arresti ai domiciliari per l’avvocato Stefano Menicacci e per Domenico Romeo, entrambi accusati di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall’aver mentito in un procedimento per strage. L’inchiesta è nata da un’intercettazione che avrebbe rivelato un progetto fascista con l’obiettivo di costituire un “Osservatorio” delle attività della magistratura, di cui avrebbero dovuto far parte anche dei componenti occulti con l’obiettivo di colpire alcuni magistrati “non graditi”.

Si tratta di un progetto ritenuto attivo e la DIA ha deciso di perquisire le case di Adriano Tilgher, esponente di spicco della disciolta organizzazione Avanguardia Nazionale, e di altri personaggi legati al mondo di destra. I decreti sono stati emessi per i reati associazione a delinquere e di violazione della Iegge Anselmi sulle associazioni segrete. “Le due vicende non sono collegate, se non parzialmente e solo da un punto di vista probatorio”, ha comunque fatto sapere la Procura tramite apposito comunicato.

Ultime notizie, ancora grandi danni per il maltempo

Il maltempo non dà tregua alle regioni del nord ed anche ieri violenti temporali e grandinate si sono abbattute su varie zone arrecando gravi danni e provocando diversi feriti. In montagna diversi turisti sono stati colti di sorpresa dai temporali e costretti alla fuga. I chicchi di grandine hanno causato danni sia alle cupole dei lampioni della pubblica illuminazione e rotto lunotti delle autovetture, mentre molti pannelli solari si sono riempiti di bozzi.

A Seregno il centro della città ha visto una ondata di pioggia e grandine attraversare il centro causando anche danni ai negozi nonostante i commercianti cercassero di arginare il flusso dell’acqua. A Verona un uomo che aveva cercato di ripararsi dalla pioggia sotto un albero, è stato colpito da un fulmine ed ora si trova in ospedale in gravi condizioni.

Ultime notizie, le prime libere del Gran Premio d’Ungheria

Si sono svolte a Budapest le prime prove libere del Gran Premio di Formula Uno che si svolgerà domenica sul circuito dell’Hungaroring. Al termine della prima giornata in testa alla classifica dei tempi si trova il ferrarista Leclerc, davanti a Norris su McLaren, che conferma il suo buon momento di forma, e Gasly, terzo sull’Alpine. Il secondo dei ferraristi, Sainz, si è invece piazzato in decima posizione, precedendo le due Red Bull che hanno avuto diversi problemi così come le due Mercedes di Hamilton e Russell. La prima delle due sessioni si era svolta su pista bagnata con tempi non significativi.

Ultime notizie, previsioni del tempo nel fine settimana

Nonostante il maltempo che colpisce alcune zone del nord Italia, nel prossimo fine settimana la gran parte delle regioni italiane sarà sempre nella morsa soffocante del caldo con l’anticiclone Caronte che stazionerà ancora a queste latitudini, almeno sino a metà della settimana prossima. nelle isole maggiori attese temerature oltre i 40 gradi con alcune “fiammate” a 47 gradi.

Già da ora quindi si certifica una estate 2023 che sarà la più calda della storia superando anche quella dell’anno scorso. Molto alte anche le temperature notturne che in alcuni casi raggiungono i 30 gradi.











