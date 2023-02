Ultimo, canzone “Alba” a Sanremo 2023/ “Una rinascita, un guardarsi dentro per poi ricominciare”

Ultimo con “Alba” cerca il riscatto al Festival di Sanremo 2023

Ultimo torna in gara tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Alba” e punta alla vittoria. Per gli scommettitori, infatti, è il favorito con Marco Mengoni e Giorgia. Per il cantautore romano si tratta della sua seconda volta a Sanremo dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2019 con “I tuoi particolari” alle spalle di Mahmood. Quel Sanremo però gli ha cambiato ugualmente la vita trasformandolo in uno dei cantanti più amati e seguiti. 55 dischi di platino e 18 dischi d’oro, tour da tutto esaurito, il cantautore ha già in programma un tour negli stadi 2023 da tutto esaurito che lo vedrà protagonista allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), poi allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e infine allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.

“Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo.Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito. Sanremo, ci rivediamo a febbraio!” – ha scritto il cantante sui social.

Ultimo, ecco com’è nata la canzone “Alba” per Sanremo 2023

Ultimo è al settimo cielo di tornare a Sanremo 2023 con una canzone come “Alba” di cui è fiero. “Ho fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita, in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto… un mese esatto dalla chiusura del tour. Avevo in testa una strofa scritta qualche anno fa e ho come sentito che quello sarebbe stato il momento perfetto per scrivere tutto il resto. È stato un po’ come se la canzone fosse venuta a cercarmi” – ha scritto il cantante su Instagram dove ha voluto raccontare quanto questa canzone sia importante per lui.

“Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti” – ha detto il cantante che precisato – “è una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di me. Quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo “inquinamento” che quotidianamente riceviamo dall’esterno. Sono andato laggiù, in quel posto lontano che spesso ci dimentichiamo di avere”.











